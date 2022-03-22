Teknik direktör krizi! Biri Şenol Güneş'le yemek yiyor diğeri Valerien İsmael'e imza attırıyor
Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar yollarını devam ettirme kararı alan Beşiktaş yönetiminde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'le yemekte bir araya gelmesi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın ise Valerien İsmael'le 1+1 yıllık anlaşma yapması Beşiktaş'ta kafaları karıştırdı.
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve kurmayları yeni teknik direktör konusunda girişimlerine hız verdi. Siyah-beyazlılarda idareciler 46 yaşındaki çalıştırıcı konusunda ortak fikre vardı. İşte detaylar...
Beşiktaş’ta yeni sezon teknik direktör planlaması son bulmak üzere. Birçok hocayla görüşen ve son olarak Valerien Ismael ismi üzerinde hemfikir olan Beşiktaş Yönetimi, yeni teknik direktörü bu hafta içi İstanbul’a getirterek imza attırmayı planlıyor.
VİTOR PEREİRA GİBİ 3'LÜ OYNATIYOR
Tamamen alışılmışın dışında farklı bir futbol yönetimine gitmek isteyen siyah-beyazlı kulüp, Ismael’i sportif direktör özelliği olması nedeniyle de tercih ediyor. 3-4-3 sistemine uygun bir kadro yapısı olması nedeniyle 46 yaşındaki Fransız teknik adamda karar kılan yönetim yaz transfer döneminde de bu anlayışa uygun isimleri kadrosuna katacak.
Kulüpte yapılacak toplantıdan sonra resmi olarak hoca ismine karar verecek olan yönetim, yeni teknik adamı kalan maçlarda takımın başında sahaya çıkarmak istemiyor. Yıpratıcı bir süreç olduğu için bir dahaki sezonun hocasını şimdiden vitrine çıkarmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, geçici bir formül üzerinde kısa süre içinde son kararını verecek.
Valerien Ismael, en son İngiltere’de West Bromwich Albion takımını çalıştırdı. 2 Şubat 2022’de İngiliz kulübünden ayrılan 46 yaşındaki teknik adam, daha önce Barnsley, Wolfsburg, LASK Linz, Nürnberg ve Hannover 96 takımında görev yapmıştı.Fransız futbol adamı, LASK Linz’de sportif direktör rolünde de çalışmıştı.
ŞENOL GÜNEŞ - AHMET NUR ÇEBİ İDDİASI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş'in akşam yemeğinde bir araya geldiği öğrenildi.