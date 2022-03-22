Teknik direktör krizi! Biri Şenol Güneş'le yemek yiyor diğeri Valerien İsmael'e imza attırıyor

VİTOR PEREİRA GİBİ 3'LÜ OYNATIYOR

Tamamen alışılmışın dışında farklı bir futbol yönetimine gitmek isteyen siyah-beyazlı kulüp, Ismael’i sportif direktör özelliği olması nedeniyle de tercih ediyor. 3-4-3 sistemine uygun bir kadro yapısı olması nedeniyle 46 yaşındaki Fransız teknik adamda karar kılan yönetim yaz transfer döneminde de bu anlayışa uygun isimleri kadrosuna katacak.