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BeşiktaşTeknik direktör krizi! Biri Şenol Güneş'le yemek yiyor diğeri Valerien İsmael'e imza attırıyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri Teknik direktör krizi! Biri Şenol Güneş'le yemek yiyor diğeri Valerien İsmael'e imza attırıyor
• 22 Mart 2022 - 07:32 • Son Güncelleme:

Teknik direktör krizi! Biri Şenol Güneş'le yemek yiyor diğeri Valerien İsmael'e imza attırıyor

Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar yollarını devam ettirme kararı alan Beşiktaş yönetiminde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'le yemekte bir araya gelmesi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın ise Valerien İsmael'le 1+1 yıllık anlaşma yapması Beşiktaş'ta kafaları karıştırdı.

• 22 Mart 2022 - 07:32 • Son Güncelleme:
1Teknik direktör krizi Biri Şenol Güneşle yemek yiyor diğeri Valerien İsmaele imza attırıyor
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve kurmayları yeni teknik direktör konusunda girişimlerine hız verdi. Siyah-beyazlılarda idareciler 46 yaşındaki çalıştırıcı konusunda ortak fikre vardı. İşte detaylar...

2Teknik direktör krizi Biri Şenol Güneşle yemek yiyor diğeri Valerien İsmaele imza attırıyor

Beşiktaş’ta yeni sezon teknik direktör planlaması son bulmak üzere. Birçok hocayla görüşen ve son olarak Valerien Ismael ismi üzerinde hemfikir olan Beşiktaş Yönetimi, yeni teknik direktörü bu hafta içi İstanbul’a getirterek imza attırmayı planlıyor.

3VİTOR PEREİRA GİBİ 3LÜ OYNATIYOR

VİTOR PEREİRA GİBİ 3'LÜ OYNATIYOR

Tamamen alışılmışın dışında farklı bir futbol yönetimine gitmek isteyen siyah-beyazlı kulüp, Ismael’i sportif direktör özelliği olması nedeniyle de tercih ediyor. 3-4-3 sistemine uygun bir kadro yapısı olması nedeniyle 46 yaşındaki Fransız teknik adamda karar kılan yönetim yaz transfer döneminde de bu anlayışa uygun isimleri kadrosuna katacak.

4Teknik direktör krizi Biri Şenol Güneşle yemek yiyor diğeri Valerien İsmaele imza attırıyor

Beşiktaş, prensipte anlaştığı Valerien Ismael'e imzalaması için mail yoluyla sözleşme gönderdi. Fransız teknik adamın sözleşmeyi imzaladığı an İstanbul'a geleceği öğrenildi.

5Teknik direktör krizi Biri Şenol Güneşle yemek yiyor diğeri Valerien İsmaele imza attırıyor

Kulüpte yapılacak toplantıdan sonra resmi olarak hoca ismine karar verecek olan yönetim, yeni teknik adamı kalan maçlarda takımın başında sahaya çıkarmak istemiyor. Yıpratıcı bir süreç olduğu için bir dahaki sezonun hocasını şimdiden vitrine çıkarmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, geçici bir formül üzerinde kısa süre içinde son kararını verecek.

6Teknik direktör krizi Biri Şenol Güneşle yemek yiyor diğeri Valerien İsmaele imza attırıyor

Valerien Ismael, en son İngiltere’de West Bromwich Albion takımını çalıştırdı. 2 Şubat 2022’de İngiliz kulübünden ayrılan 46 yaşındaki teknik adam, daha önce Barnsley, Wolfsburg, LASK Linz, Nürnberg ve Hannover 96 takımında görev yapmıştı.Fransız futbol adamı, LASK Linz’de sportif direktör rolünde de çalışmıştı.

7ŞENOL GÜNEŞ - AHMET NUR ÇEBİ İDDİASI

ŞENOL GÜNEŞ - AHMET NUR ÇEBİ İDDİASI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş'in akşam yemeğinde bir araya geldiği öğrenildi.

8Teknik direktör krizi Biri Şenol Güneşle yemek yiyor diğeri Valerien İsmaele imza attırıyor

Beyaz TV'nin verdiği bilgide Şenol Güneş ile Çebi'nin Sarıyer'de bir balıkçıda bir araya gelerek akşam yemeği yediği belirtildi. Bir süredir Şenol Güneş'in yeniden Beşiktaş'ın başına geçeceğine yönelik dedikodular bu bilginin ardından daha şiddetli şekilde konuşulmaya başlandı.

9Teknik direktör krizi Biri Şenol Güneşle yemek yiyor diğeri Valerien İsmaele imza attırıyor

Son gelişmelere göre eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez'in Önder Karaveli'nin yerine sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı ve önümüzdeki sezon ise Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev yapacağı belirtiliyor.

10Teknik direktör krizi Biri Şenol Güneşle yemek yiyor diğeri Valerien İsmaele imza attırıyor

 

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