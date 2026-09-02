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Tarlada 24, tezgahta 45 liradan satılıyor! Hasat başladı, aradaki fark dikkat çekti

02.09.2026 - 13:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden Bolu’da hasat sezonu başladı. Tarlada kilogramı 24 ila 28 liradan alıcı bulan ürün, pazarda ve tezgahlarda 45 liraya kadar çıkarken, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı dikkat çekti.

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1Tarlada 24, tezgahta 45 liradan satılıyor! Hasat başladı, aradaki fark dikkat çekti

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan ve 'patates diyarı' olarak bilinen Bolu'da, eylül ayının ilk haftasıyla birlikte patates söküm işlemleri başladı. Tarlada kilogramı 24 ila 28 liradan alıcı bulan patatesin fiyatı, tüketiciye 40-45 liradan ulaşıyor.

2Tarlada 24, tezgahta 45 liradan satılıyor! Hasat başladı, aradaki fark dikkat çekti

Bolu'da tarım işçilerinin eylül ayının ilk haftasında sabahın erken saatlerinde zorlu patates hasadı mesaisi başladı. 'Patates diyarı' olarak anılan kentte patates, tarladan kilosu 24 ile 28 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, bu rakam pazar ve tezgahta 45 liraya kadar çıkıyor.

3Tarlada 24, tezgahta 45 liradan satılıyor! Hasat başladı, aradaki fark dikkat çekti

Bolu merkeze bağlı Alıçören köyünde çiftçilik yapan patates üreticisi İbrahim Karadağ, "Bu yıl ortalama 10 dönüm patates ekimi yaptık. Nisan ayı gibi ekeriz, ağustos sonu, eylül başında da sökeriz. Şükür Rabbim'e, verim iyi.

4Tarlada 24, tezgahta 45 liradan satılıyor! Hasat başladı, aradaki fark dikkat çekti

Fiyatlarda da istikrar var bu sene. Ortalama tarla çıkım fiyatları 24 ile 28 TL arası değişiyor. Vatandaşımızın mutfağına gelene kadar da bu biraz daha artıyor, 40-45 lirayı buluyor ama biz toprak üreticisi olduğumuz için o fiyatlara verme gibi bir şansımız yok" dedi.

5Tarlada 24, tezgahta 45 liradan satılıyor! Hasat başladı, aradaki fark dikkat çekti

Bolu'da patates ekiminin azalmaya başladığını ifade eden Karadağ, "Sadece insan emeğiyle oluştuğu için artık bakımı ve maliyetleri çok yükseldi. Bu yüzden para kazanamayınca da mecburiyetten vazgeçmek zorunda kalıyoruz.

6Tarlada 24, tezgahta 45 liradan satılıyor! Hasat başladı, aradaki fark dikkat çekti

Bolu'da artık son yıllarda patates yerine ayçiçeği ekimini yapmaya başladık. Maliyeti bize göre daha düşük patatesle karşılaştırdığımızda. Kazancı patates kadar olmasa da masrafı düşük" diye konuştu.