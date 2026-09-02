Tarlada 24, tezgahta 45 liradan satılıyor! Hasat başladı, aradaki fark dikkat çekti

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Fiyatlarda da istikrar var bu sene. Ortalama tarla çıkım fiyatları 24 ile 28 TL arası değişiyor. Vatandaşımızın mutfağına gelene kadar da bu biraz daha artıyor, 40-45 lirayı buluyor ama biz toprak üreticisi olduğumuz için o fiyatlara verme gibi bir şansımız yok" dedi.