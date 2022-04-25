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BeşiktaşTam 11 futbolcu... Valerien İsmael'in transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Tam 11 futbolcu... Valerien İsmael'in transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı
• 25 Nisan 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:

Tam 11 futbolcu... Valerien İsmael'in transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

Milliyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri Serdar Sarıdağ; Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'in transfer listesini ortaya çıkardı. Sarıdağ siyah beyazlı yöneticilerin görüşmelerini sürdürdüğü 11 futbolcuyu tek tek saydı.

• 25 Nisan 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:
1Tam 11 futbolcu... Valerien İsmaelin transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı
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Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah Beyazlıların gelecek sezon kadro planlaması, transfer ve listedeki isimler netlik kazanmaya başladı. Milliyet gazetesi Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ, Skorer TV'de Beşiktaş'ın gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

2Tam 11 futbolcu... Valerien İsmaelin transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

Sörloth transferinde yaşanan son gelişmeler, Adam Buksa hamlesi ve Ozan Tufan konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Sarıdağ, Beşiktaş yönetiminin takip ettiği iki genç yıldızı da ilk kez açıkladı.

3Tam 11 futbolcu... Valerien İsmaelin transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

"Beşiktaş; Kasımpaşa maçının ardından takımda kalacak ve gideckeler hakkında düğmeye basacak. Beşiktaş'ın golcü transferi planlamasında Muleka da var. Şu anda Beşiktaş, Kasımpaşa ve Standard Liege arasındaki anlaşmayı araştırıyor. Kasımpaşa, Muleka konusunda bir adım önde değilse Beşiktaş devreye girebilir. Beşiktaş'ın forvet transferindeki önceliğinin Sörloth olduğunu uçan kuşlar bile biliyor. Ama alternatif olarak Muleka da masadaki isimlerden biri."

4Tam 11 futbolcu... Valerien İsmaelin transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

Halil Dervişoğlu geçtiğimiz sezon da Beşiktaş'ın gündemindeydi. Halil Dervişoğlu'nun menajeri olan babası geçen sezon "Fatih Terim için Galatasaray'ı tercih edeceğiz" demiş ver transfer bitmişti ama şu an Terim, Galatasaray'da değil. Türk pasaportlu olması sebebiyle Halil Dervişoğlu da masadaki isimlerden biri. Listede yer alıyor. Belki Güven ile anlaşamazsan Halil'i alabilirsin.

5Tam 11 futbolcu... Valerien İsmaelin transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

"Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor'la sözleşme uzattı ve kulübüne para kazandırmak istiyor. Konyaspor, Abdülkerim'i kadroda tutmak istiyorlar. Bu sezonki kadrolarını güçlendirmek istiyorlar. Sergen Yalçın, Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek istemişti. Sergen Yalçın bugün Beşiktaş'ta kalsaydı Serdar Saatçı ilk 11'de forma giyecekti. Ersin ve Rıdvan'dan sonra Beşiktaş'a kazandıracağı üçüncü yetenek olacaktı. Abdülkerim'den önce Serdar'ı takımda tutmak önemli."

6Tam 11 futbolcu... Valerien İsmaelin transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

"Ozan Tufan'ı hoca tanıyordur mutlaka. Uluslararası tanınırlığı olan bir futbolcu. İngiltere'deki takımı önemli çünkü küme düşüp düşmemesi geleceğini belirleyecek. Ceyhun Kazancı'nın listesinde yok. Menajer gelir başkanla konuşur veya başkanın doğrudan talebi olur bilmiyorum. Tüm yetki Kazancı ve Valerien Ismael'e verdi. Yarın birgün maliyeti az olursa Ozan Tufan olabilir. Beşiktaş bir futbolcu transfer ederken saha içiyle saha dışına da bakıyor. Özel hayatından takım arkadaşlarına kadar...

7Tam 11 futbolcu... Valerien İsmaelin transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

Fenerbahçe'de neden kadro dışı kaldığı da önemli. Kendince haklı nedenleri olabilir ama Beşiktaş yönetiminin önüne Ozan Tufan konusu gelirse önce bakılacak şey neden kadro dışı kaldığı. Belki Fenerbahçe yönetimi haksızdır. Beşiktaş yönetimi taraftarına bakar. Gedson Fernandes gelecek, Josef de kadroda Türk pasaportu olması açısından elbette Ozan Tufan katkı sağlayacak bir isim. Valerien Ismael problem çıkaracak oyuncu istemiyor. Eğer alırlarsa anla ki takım içerisinde huzuru bozacak bir şey yapmamıştır. Şu anda listede yok ama yarın ne olur kestiremiyorum."

8Tam 11 futbolcu... Valerien İsmaelin transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

Beşiktaş, Sörloth'un menajeriyle görüşüyor. Real Sociedad'ın 18 milyon Euroluk satın alma opsiyonu var. Sociedad tamamen vazgeçerse Beşiktaş yönetimi yaptığı görüşmeleri daha da artırır. Oyuncu da şimdilik sıcak bakıyor. Farkı ülkelerden teklifler gelirse Türkiye Ligi yerine tercih edebilir. Taraftara soruyorum Sörloth'un Trabzonspor performansını unutun sadece Leipzig ve Sociedad'daki performansını akıllara getirin. İster miydiniz? Sörloth ile kulübü mali anlamda zorlayacak bir anlaşma olmamalı."

9Tam 11 futbolcu... Valerien İsmaelin transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

"Sörloth konusunda bir problem yaşanırsa ibre Adam Buksa'ya dönebilir. Bir anda tercih edilebilir ama Sörloth ön sırada. Elfsborg'da oynayan Jacob Ondrejka da Beşiktaş scout ekibinin takip ettiği isimlerden biri. Ayrıca Sebastian Nanasi de konuşuluyor. Milwall'da oynaya Jed Wallace da alternatifler arasında yer alıyor. Gelecek sezon 8+3 kuralı devam edebilir. Böyle bir ihtimal var. "

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"Halil Akbunar'ın menajeri, Fenerbahçe için birileriyle görüştü. Oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdiler. Beşiktaş'ın da gündeminde olan bir isim Halil Akbunar. Boşta kalacak bir oyuncu değil. Alternatif olarak değerlendirilebilir."

11Tam 11 futbolcu... Valerien İsmaelin transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

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