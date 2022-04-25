Tam 11 futbolcu... Valerien İsmael'in transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

Fenerbahçe'de neden kadro dışı kaldığı da önemli. Kendince haklı nedenleri olabilir ama Beşiktaş yönetiminin önüne Ozan Tufan konusu gelirse önce bakılacak şey neden kadro dışı kaldığı. Belki Fenerbahçe yönetimi haksızdır. Beşiktaş yönetimi taraftarına bakar. Gedson Fernandes gelecek, Josef de kadroda Türk pasaportu olması açısından elbette Ozan Tufan katkı sağlayacak bir isim. Valerien Ismael problem çıkaracak oyuncu istemiyor. Eğer alırlarsa anla ki takım içerisinde huzuru bozacak bir şey yapmamıştır. Şu anda listede yok ama yarın ne olur kestiremiyorum."