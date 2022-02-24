Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! 3 büyüklerden önemli hamleler! En az 10 ayrılık...
Süper Lig'de tarihi bir sezon yaşayan Trabzonspor koşar adım şampiyonluğa giderken 3 büyükler gelecek sene için hazırlıklarını hızlandırdı. Önümüzdeki sezona güçlü başlamak isteyen bir İstanbul devi 3 yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte dev operasyonun detayları...
3 BÜYÜKLER DİBİ GÖRDÜ
Trabzonspor müthiş bir performansla Süper Lig şampiyonluğuna yaklaşırken Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe tarihindeki en kötü sezonlarından birini yaşıyor.
EN AZ 10 AYRILIK OLACAK
Şu anda en büyük hedef olarak Türkiye Kupası’nı gören ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Beşiktaş, diğer yandan yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya başladı. Sezon sonunda en az 10 tane futbolcusuyla yollarını ayıracak olan yönetim, maaş bütçesini 35 milyon Euro seviyesinden 20 milyon Euro’nun altına indirecek.
GEDSON'LA BAŞLADI, DEVAMI GELECEK
Galatasaray’ın uzun süredir istediği ancak transferini finalize edemediği Portekizli futbolcuyu kadrosuna katıp sezon sonuna kadar da Rizespor’a kiralanmasını sağlayan Beşiktaş; Çin ve Arap kulüplerinin radarınında bulunan Alex Teixeira’nın sezon sonunda ayrılması halinde Al Nasrr’da forma giyen eski oyuncusu Anderson Talisca için gaza basacak.
OPSİYONUNU KULLANMAYACAKLAR
Sonrasında sezon başında 2 milyon Euro kiralama bedeliyle Sociedad’a geçiş yapan 26 yaşındaki forvet, burada 29 maçta 5 gollük performans ortaya koyup beklentilerin altında kaldı. Sociedad, 31 Mayıs’a kadar 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan oyuncunun bu maddesini kullanmayı planlamıyor.
BEŞİKTAŞ, TRABZON'UN ONAYINI ALMAK ZORUNDA
Bu gelişmelerin ardından yıldız isimle temas kuran Beşiktaş Yönetimi, sezon sonu için oyuncuyla menajeri aracılığıyla görüşüyor. Sözleşmesindeki özel madde sebebiyle Türkiye’ye dönerse önceliğin Trabzonspor’da olmasından dolayı Kartal, oyuncu ve kulübü Leipzig’le anlaşırsa Trabzon’un da onayını almak zorunda.
HALİL İÇİN UMUTLAR BÜYÜK
Sezon başında Galatasaray’ın İngiltere Premier Lig ekibi Brentford’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılı formayla başarılı bir dönem geçirmiyor. Takımın genel havasının negatif olması sebebiyle etkisiz kalan 22 yaşındaki golcü de Kara Kartal’ın radarına girdi.
BEŞİKTAŞ, G.SARAY'IN KARARINI BEKLİYOR
Bu sezon Cim-Bom’da 25 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan A Milli futbolcudan oldukça umutlu olan Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda Halil’e Beşiktaş forması giydirmeyi amaçlıyor. Ancak Kara Kartal, bu transferde de öncelikle Galatasaray’ın atacağı adımı beklemek durumunda.