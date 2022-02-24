Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! 3 büyüklerden önemli hamleler! En az 10 ayrılık...

EN AZ 10 AYRILIK OLACAK

Şu anda en büyük hedef olarak Türkiye Kupası’nı gören ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Beşiktaş, diğer yandan yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya başladı. Sezon sonunda en az 10 tane futbolcusuyla yollarını ayıracak olan yönetim, maaş bütçesini 35 milyon Euro seviyesinden 20 milyon Euro’nun altına indirecek.