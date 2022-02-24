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Süper LigSüper Lig'de yer yerinden oynayacak! 3 büyüklerden önemli hamleler! En az 10 ayrılık...
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! 3 büyüklerden önemli hamleler! En az 10 ayrılık...
• 24 Şubat 2022 - 11:13 • Son Güncelleme:

Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! 3 büyüklerden önemli hamleler! En az 10 ayrılık...

Süper Lig'de tarihi bir sezon yaşayan Trabzonspor koşar adım şampiyonluğa giderken 3 büyükler gelecek sene için hazırlıklarını hızlandırdı. Önümüzdeki sezona güçlü başlamak isteyen bir İstanbul devi 3 yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte dev operasyonun detayları...

• 24 Şubat 2022 - 11:13 • Son Güncelleme:
13 BÜYÜKLER DİBİ GÖRDÜ
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3 BÜYÜKLER DİBİ GÖRDÜ

Trabzonspor müthiş bir performansla Süper Lig şampiyonluğuna yaklaşırken Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe tarihindeki en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

2GELECEK SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

GELECEK SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Bu sezon için şampiyonluk ümitlerini kaybeden 3 büyükler gelecek sezona güçlü bir kadroya girmek isterken transfer hazırlıklarına şimdiden başlandı.

3TRANSFER BOMBALARI PATLAYACAK

TRANSFER BOMBALARI PATLAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; gelecek sezon için işini şansa bırakmak istemeyen Süper Lig devi bomba etkisi yaratacak yıldızlar için görüşmelerine start verdi.

4BEŞİKTAŞIN DA LİG ŞANSI MUCİZE

BEŞİKTAŞ'IN DA LİG ŞANSI MUCİZE

Yeni sezona 3 kulvarda da başarı hedefiyle giren Siyah-Beyazlılar, çalkantılı geçen bir dönem sonrasında önce Avrupa defterini kapatmış ardından ligdeki şansını da mucizelere bırakmıştı.

5EN AZ 10 AYRILIK OLACAK

EN AZ 10 AYRILIK OLACAK

Şu anda en büyük hedef olarak Türkiye Kupası’nı gören ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Beşiktaş, diğer yandan yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya başladı. Sezon sonunda en az 10 tane futbolcusuyla yollarını ayıracak olan yönetim, maaş bütçesini 35 milyon Euro seviyesinden 20 milyon Euro’nun altına indirecek.

6İLK BOMBA GEDSONDU

İLK BOMBA GEDSON'DU

Bundan dolayı transferde geniş bir hareket alanı yakalayacak olan idareciler, ilk bombayı Gedson Fernandes’le patlatmalarının ardından şova devam etmek amacında...

7GEDSONLA BAŞLADI, DEVAMI GELECEK

GEDSON'LA BAŞLADI, DEVAMI GELECEK

Galatasaray’ın uzun süredir istediği ancak transferini finalize edemediği Portekizli futbolcuyu kadrosuna katıp sezon sonuna kadar da Rizespor’a kiralanmasını sağlayan Beşiktaş; Çin ve Arap kulüplerinin radarınında bulunan Alex Teixeira’nın sezon sonunda ayrılması halinde Al Nasrr’da forma giyen eski oyuncusu Anderson Talisca için gaza basacak.

8CENK TOSUN DA LİSTEDE

CENK TOSUN DA LİSTEDE

Everton’daki kontratı sezon sonunda bitecek olan A Milli golcü Cenk Tosun da listenin üst sıralarında yer alıyor. Kadrosunda büyük bir yapılanmaya gidecek olan Kara Kartal’da yönetim, 3 büyük rakibini de ilgilendiren isimler için de takipte bulunuyor.

9SÖRLOTH HAREKATI

SÖRLOTH HAREKATI

Trabzonspor formasıyla 2019-20 sezonunda ortaya koyduğu muhteşem performansın ardından adeta küllerinden yeniden doğan Alexander Sörloth, kulübü Crystal Palace’tan Almanya Bundesliga devi RB Leipzig’e 20 milyon Euro’ya satılmıştı.

10OPSİYONUNU KULLANMAYACAKLAR

OPSİYONUNU KULLANMAYACAKLAR

Sonrasında sezon başında 2 milyon Euro kiralama bedeliyle Sociedad’a geçiş yapan 26 yaşındaki forvet, burada 29 maçta 5 gollük performans ortaya koyup beklentilerin altında kaldı. Sociedad, 31 Mayıs’a kadar 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan oyuncunun bu maddesini kullanmayı planlamıyor.

11BEŞİKTAŞ, TRABZONUN ONAYINI ALMAK ZORUNDA

BEŞİKTAŞ, TRABZON'UN ONAYINI ALMAK ZORUNDA

Bu gelişmelerin ardından yıldız isimle temas kuran Beşiktaş Yönetimi, sezon sonu için oyuncuyla menajeri aracılığıyla görüşüyor. Sözleşmesindeki özel madde sebebiyle Türkiye’ye dönerse önceliğin Trabzonspor’da olmasından dolayı Kartal, oyuncu ve kulübü Leipzig’le anlaşırsa Trabzon’un da onayını almak zorunda.

12FERDİYE YAKIN İLGİ

FERDİ'YE YAKIN İLGİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, kulübüyle yeni sözleşme imzalamaya olumlu baktığını belirtmesine rağmen imzaların bir türlü atılmaması sonrasında devreye Beşiktaş girdi.

13F.BAHÇEYLE ANLAŞAMAZSA...

F.BAHÇE'YLE ANLAŞAMAZSA...

Kulübüyle sözleşmesi birkaç ay sonra bitecek olan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için sürece dahil olan Siyah-Beyazlılar, eğer oyuncu Fenerbahçe’yle anlaşma sağlayamazsa kulübün kapılarını sonuna kadar açacak.

14BAŞAKŞEHİR VE G.SARAY DA TALİP

BAŞAKŞEHİR VE G.SARAY DA TALİP

Sarı-Lacivertliler’e transferi öncesinde Hollanda ekibi Nijmegen’de oynarken de Kara Kartal’ın gündemine gelen ancak kulüplerin anlaşamamasının ardından 1 sezon sonra Fenerbahçe’ye geçiş yapan başarılı oyuncuya; Başakşehir ve Galatasaray’ın da talip olduğu bildirildi.

15HALİL İÇİN UMUTLAR BÜYÜK

HALİL İÇİN UMUTLAR BÜYÜK

Sezon başında Galatasaray’ın İngiltere Premier Lig ekibi Brentford’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılı formayla başarılı bir dönem geçirmiyor. Takımın genel havasının negatif olması sebebiyle etkisiz kalan 22 yaşındaki golcü de Kara Kartal’ın radarına girdi.

16BEŞİKTAŞ, G.SARAYIN KARARINI BEKLİYOR

BEŞİKTAŞ, G.SARAY'IN KARARINI BEKLİYOR

Bu sezon Cim-Bom’da 25 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan A Milli futbolcudan oldukça umutlu olan Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda Halil’e Beşiktaş forması giydirmeyi amaçlıyor. Ancak Kara Kartal, bu transferde de öncelikle Galatasaray’ın atacağı adımı beklemek durumunda.

17ÖN ALIM MADDESİ VAR

ÖN ALIM MADDESİ VAR

Sezon başında KAP’a yaptığı bildiride oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmasa da ön alım maddesi ekleten Sarı-Kırmızılılar, eğer genç golcüyü almaz ya da hakkından vazgeçerse futbolcu Beşiktaş’a geçiş yapabilecek.

18Süper Ligde yer yerinden oynayacak 3 büyüklerden önemli hamleler En az 10 ayrılık...

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