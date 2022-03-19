Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Yeni Malatya SporSüper Lig'de Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi! Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınar'ın tepkisi maça damga vurdu...
HaberlerYeni Malatya Spor Haberleri Süper Lig'de Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi! Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınar'ın tepkisi maça damga vurdu...
Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)
• 19 Mart 2022 - 16:26 • Son Güncelleme:

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi! Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınar'ın tepkisi maça damga vurdu...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Maçta kendi taraftarlarınca ıslıklanan Sadık Çiftpınar'ın tepkisi karşılaşmaya damga vurdu...

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)
• 19 Mart 2022 - 16:26 • Son Güncelleme:
1Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...
ABONE OL

20'nci dakikada Kasımpaşa'da sol kanattan kullanılan kornerde kale alanı önünde bomboş kalan Muleka kafayı vurdu, top yakın direğin yanından auta çıktı.

2Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...

26'ncı dakikada sol kanatta Tetteh, topu sağ çizgi üzerinde bulunan Donsah'a gönderdi. Donsah'ın dar açıdan gelişine vurduğu topu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

3Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...

29'uncu dakikada savunmanın arasından topla buluşan Ouannes, penaltı noktasının solundan yakın köşeye yerden vurdu. Top direğin dibine çarpıp oyun alnına geri döndü.

4Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...

30'uncu dakikada Hadergjonaj, çizgiye inmeden içeri çevirdiği topa sağ çaprazdan sert vurdu. Savunmadan seken topu Muleka yerden kaleye gönderdi. Yakın köşeye doğru giden topu kaleci Ertaç son anda kurtardı.

5Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...

31'inci dakikada Donsah'ın savunma arkasına gönderdiği topla sol çaprazdan içeri sokulan Tetteh, karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu. Kaleci Ertuğrul ayağıyla gole izin vermedi. 

6Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...

39'uncu dakikada sağ kanattan topu taşıyan Eysseric, ceza alanına girerken Umut ile duvar pası yaptıç Penaltı noktasının sağından yakın köşeye yerden vurdu. Top, direğin dibine çarpıp oyun alanına geri döndü.

7Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...

44'üncü dakikada Dicko ile Zeffane duvar pası yaptıktan sonra penaltı noktası üzerine doğru topu çevirdi. Mustafa'nın kale alanı önünde yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta çıktı.

8Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...

48'inci dakikada Jospin'in ara pasıyla ceza alanı sağ çaprazından savunma arkasına sarkan Tetteh'in son çizgiye inmeden yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

9Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...

57'nci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in derinlemesine pasıyla savunmanın arkasında topu alan Umut Bozok, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruşunu yapan Umut'un vuruşunda top filelerle buluştu ancak bir önceki pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

10Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...

71'inci dakikada top çeviren Kasımpaşa'da Eysseric'in orta yuvarlaktan savunma arkasında gönderdiği topu kale alanı önünde, sağ çaprazda kontrol eden Muleka, sol ayağıyla zor pozisyonda yakın köşeye doğru sert vurdu, top filelerle buluştu: 0-1.

11Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...

74'üncü dakikada iki kişinin arasından sıyrılıp ceza alanına giren Ahmet, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın köşeye iyi vurdu, top ağlara gitti: 0-2.

12SADIKA TRİBÜNLERDEN TEPKİ

SADIK'A TRİBÜNLERDEN TEPKİ

75'inci dakikada kalelerinde gördükleri 2 golün ardından savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın performansını beğenmeyen taraftarlar, 'Sadık dışarı' diye tepki gösterdi. Sadık ise taraftarın tepkisine sinirlenip pazubandını yere atarak kenara gelmek istedi. Araya giren kendi takım arkadaşları ve Kasımpaşalı oyuncular Sadık'ın oyuna dönmesi için ikna etti. Ancak taraftarlar tepkisini sürdürürken, bir süre sonra sarı- siyahlı takım oyuncu değişikliği ile Sadık'ın yerine Awuku'yı oyuna aldı.

13Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...

85'inci dakikada Umut Bozok, rakiplerinin arasından sıyrılıp ceza sahası içerisine girerek, karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutunda topu kaleci Ertaç kurtardı. Tekrar Ahmet'in gelişine çektiği topu Ertaç, kurtararak gole izin vermedi.

14

Karşılaşma konuk takım Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 

15Süper Ligde Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınarın tepkisi maça damga vurdu...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi! Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınar'ın tepkisi maça damga vurdu...

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi! Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınar'ın tepkisi maça damga vurdu...

Transfer gündemini sarsan iddia! Paris-Saint Germain'de tepkilerden sonra Neymar, Messi...

Transfer gündemini sarsan iddia! Paris-Saint Germain'de tepkilerden sonra Neymar, Messi...

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Anderson Talisca geri dönüyor: İşte alacağı ücret...

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Anderson Talisca geri dönüyor: İşte alacağı ücret...

Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhan'ın alınmaması tartışma yarattı...

Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhan'ın alınmaması tartışma yarattı...