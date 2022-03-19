Süper Lig'de Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi! Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınar'ın tepkisi maça damga vurdu...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Maçta kendi taraftarlarınca ıslıklanan Sadık Çiftpınar'ın tepkisi karşılaşmaya damga vurdu...
20'nci dakikada Kasımpaşa'da sol kanattan kullanılan kornerde kale alanı önünde bomboş kalan Muleka kafayı vurdu, top yakın direğin yanından auta çıktı.
57'nci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in derinlemesine pasıyla savunmanın arkasında topu alan Umut Bozok, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruşunu yapan Umut'un vuruşunda top filelerle buluştu ancak bir önceki pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
SADIK'A TRİBÜNLERDEN TEPKİ
75'inci dakikada kalelerinde gördükleri 2 golün ardından savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın performansını beğenmeyen taraftarlar, 'Sadık dışarı' diye tepki gösterdi. Sadık ise taraftarın tepkisine sinirlenip pazubandını yere atarak kenara gelmek istedi. Araya giren kendi takım arkadaşları ve Kasımpaşalı oyuncular Sadık'ın oyuna dönmesi için ikna etti. Ancak taraftarlar tepkisini sürdürürken, bir süre sonra sarı- siyahlı takım oyuncu değişikliği ile Sadık'ın yerine Awuku'yı oyuna aldı.