Süper Lig'de Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geldi! Taraftar ıslıkladı Sadık Çiftpınar'ın tepkisi maça damga vurdu...

SADIK'A TRİBÜNLERDEN TEPKİ

75'inci dakikada kalelerinde gördükleri 2 golün ardından savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın performansını beğenmeyen taraftarlar, 'Sadık dışarı' diye tepki gösterdi. Sadık ise taraftarın tepkisine sinirlenip pazubandını yere atarak kenara gelmek istedi. Araya giren kendi takım arkadaşları ve Kasımpaşalı oyuncular Sadık'ın oyuna dönmesi için ikna etti. Ancak taraftarlar tepkisini sürdürürken, bir süre sonra sarı- siyahlı takım oyuncu değişikliği ile Sadık'ın yerine Awuku'yı oyuna aldı.