Süper Lig yayın ihalesi teklif edilen rakamlar belli oldu!
Süper Lig'de yeni naklen yayın ihalesi süreci devam ediyor. Yayıncı kuruluşların ilk tekliflerini Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği kabul etmedi. Tüm paketler için iki kuruluş teklif verdi. beIN Sports ve Saran Medya'nın teklif ettiği rakamlar belli oldu.
NTV Spor'un haberine göre; Paketlerin tamamı için iki firma teklif sundu. Mevcut yayıncı beIN Sports ile Saran Medya tüm paketlere; TRT, Turkuaz, Türk Telekom, Sportsradar ve Türk Telekom ise haber amaçlı özet vs. yayınlarına talip oldu.
TFF'DEN İLK TEKLİFLERE RET
Futbolda yayın ihalesi süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Nihat Özdemir, "14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. 15 teklifli bir ihale yapıldı. Zarfları değerlendirdik. Fiyatların revize edilmesi için 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. İlgi var ama sistem ve fiyat olarak yayın ihalesinin rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kulüplerin yayın gelirlerinden daha çok para alabilmeleri için görüşmeler yapmaktayız. İnşallah iyi bir netice elde ederek ihaleyi sonuçlandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.
Özdemir, yayın ihalesi sürecinde alınan tekliflerin yeterli olmadığı ve bu nedenle Süper Lig TV'nin kurulmasının gündeme geldiği iddialarıyla ilgili ise "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. Bunu da değerlendirebiliriz. Daha süremiz var. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.