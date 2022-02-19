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Yeni Malatya SporSüper Lig tarihine geçtiler! Adem Büyük ve Nuri Şahin...
HaberlerYeni Malatya Spor Haberleri Süper Lig tarihine geçtiler! Adem Büyük ve Nuri Şahin...
• 19 Şubat 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:

Süper Lig tarihine geçtiler! Adem Büyük ve Nuri Şahin...

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşması öncesinde iki takımın teknik sorumlusu Adem Büyük ve Nuri Şahin maç kadrosunda da yer alıyor.

• 19 Şubat 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:
1Süper Lig tarihine geçtiler Adem Büyük ve Nuri Şahin...
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Süper Lig 'in 25. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor mücadelisi ilginç bir olaya sahne oldu.

2Süper Lig tarihine geçtiler Adem Büyük ve Nuri Şahin...

Yeni Malatyaspor teknik sorumsulu Adem Büyük ve Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin aynı zamanda maç kadrosunda da yer alıyor.

3Süper Lig tarihine geçtiler Adem Büyük ve Nuri Şahin...

İki teknik adam dilediği taktirde kendilerini oyuna dahi alabiliyorlar.

4Süper Lig tarihine geçtiler Adem Büyük ve Nuri Şahin...

34 yaşındaki Adem Büyük bu sezon 21 maçta 6 gol atma başarısı göstermişti.

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Nuri Şahin ise bu sezon 8 karşılaşmada forma giydi.

6Süper Lig tarihine geçtiler Adem Büyük ve Nuri Şahin...

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