• 19 Şubat 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:
Süper Lig tarihine geçtiler! Adem Büyük ve Nuri Şahin...
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşması öncesinde iki takımın teknik sorumlusu Adem Büyük ve Nuri Şahin maç kadrosunda da yer alıyor.
• 19 Şubat 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:
1
Süper Lig 'in 25. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor mücadelisi ilginç bir olaya sahne oldu.
2
Yeni Malatyaspor teknik sorumsulu Adem Büyük ve Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin aynı zamanda maç kadrosunda da yer alıyor.