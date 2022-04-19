Süper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden ve yıllardır forvet problemi yaşayan Fenerbahçe'nin, Kamerunlu yıldız Aboubakar'ın yanında bir de Lacazette bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İşte Ali Koç'un flaş hamlesi...
Vincent Aboubakar'ın yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Beşiktaş ile çok başarı işlere imza atan ve geçtiğimiz sezon yaşanan çifte kupalı şampiyonlukta etkisi muazzam olan Kamerunlu golcü Suudi Arabistan'dan ayrılıyor.
Yeni sezon için üst düzey bir golcü arayışı içine giren Fenerbahçe'nin gündemine Vincent Aboubakar geldi.
Arsenal'in sezon sonunda kontratı bitecek olan Fransız golcüsü Alexandre Lacazette birçok kulüple transfer görüşmesinde bulunduğunu açıkladı.
LACAZETTE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE
Lacazette, "Birçok kulüple görüşme halindeyim. Tekliflere açığım. Ayrıldığım günden bu yana Lyon ile olan bağlarımı hiç kesmedim. Yılda 1-2 kez sağlık ekibini görmek adına kulübe uğramaya çalışıyorum çünkü çok yakınız. Lyon benim boşta olduğumu öğrendiğinde görüşmek isteyecektir, onları geri çevirecek halim yok.