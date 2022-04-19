Süper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

LACAZETTE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Lacazette, "Birçok kulüple görüşme halindeyim. Tekliflere açığım. Ayrıldığım günden bu yana Lyon ile olan bağlarımı hiç kesmedim. Yılda 1-2 kez sağlık ekibini görmek adına kulübe uğramaya çalışıyorum çünkü çok yakınız. Lyon benim boşta olduğumu öğrendiğinde görüşmek isteyecektir, onları geri çevirecek halim yok.