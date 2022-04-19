Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeSüper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası
HaberlerFenerbahçe Haberleri Süper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası
• 19 Nisan 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:

Süper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden ve yıllardır forvet problemi yaşayan Fenerbahçe'nin, Kamerunlu yıldız Aboubakar'ın yanında bir de Lacazette bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İşte Ali Koç'un flaş hamlesi...

• 19 Nisan 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:
1Süper Lig devi yetti artık dedi Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası
ABONE OL

Vincent Aboubakar'ın yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Beşiktaş ile çok başarı işlere imza atan ve geçtiğimiz sezon yaşanan çifte kupalı şampiyonlukta etkisi muazzam olan Kamerunlu golcü Suudi Arabistan'dan ayrılıyor.

2Süper Lig devi yetti artık dedi Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Yeni sezon için üst düzey bir golcü arayışı içine giren Fenerbahçe'nin gündemine Vincent Aboubakar geldi.

3

Akşam'ın derlediği Suudi basınında yer alan haberde Al Nassr'dan ayrılıp, Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Kamerunlu golcünün Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürüldü.

4Süper Lig devi yetti artık dedi Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Kamerunlu yıldız, Avrupa'ya dönmek istiyor.

5Süper Lig devi yetti artık dedi Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Sarı-lacivertli yönetim de oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Fenerbahçeli kurmayların, Vincent Aboubakar'ın şartlarını ve son sağlık durumunu araştırdığı belirtiliyor.

6Süper Lig devi yetti artık dedi Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

30 yaşındaki futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda hem Kamerun'la 3. oldu hem de 8 golle turnuvadaki krallık yarışını kazandı.

7Süper Lig devi yetti artık dedi Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Yönetim transfer için istekli olsa da kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemiyor. Vincent Aboubakar, bu sezon oynadığı 22 resmi maçta bin 611 dakika sahada kaldı. Bu süre 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

8Süper Lig devi yetti artık dedi Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Arsenal'in sezon sonunda kontratı bitecek olan Fransız golcüsü Alexandre Lacazette birçok kulüple transfer görüşmesinde bulunduğunu açıkladı.

9Süper Lig devi yetti artık dedi Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Fransız basınından Canal Plus'a konuşan Lacazette, tekliflere açık olduğunu ve henüz geleceğine ilişkin net bir karar vermediğini söyledi.

10LACAZETTE FENERBAHÇENİN GÜNDEMİNDE

LACAZETTE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Lacazette, "Birçok kulüple görüşme halindeyim. Tekliflere açığım. Ayrıldığım günden bu yana Lyon ile olan bağlarımı hiç kesmedim. Yılda 1-2 kez sağlık ekibini görmek adına kulübe uğramaya çalışıyorum çünkü çok yakınız. Lyon benim boşta olduğumu öğrendiğinde görüşmek isteyecektir, onları geri çevirecek halim yok.

11Süper Lig devi yetti artık dedi Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayalı uzun zaman oldu ki bunu özlüyorum" ifadelerini kullandı. " ifadelerini kullandı.

12

Lacazette, 2017'de 53 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'dan Arsenal'e transfer olmuştu. Bu sezon içerisinde önemli katkılar veren 30 yaşındaki forvet; çıktığı 31 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

13Süper Lig devi yetti artık dedi Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Süper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Süper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Fenerbahçe'de sulh! Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

Fenerbahçe'de sulh! Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

Galatasaray'da deprem! Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti! Seçim iptal

Galatasaray'da deprem! Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti! Seçim iptal

Su şişesi gizemi ortaya çıktı! Yazılanlar şok etti! Altay Bayındır meğer...

Su şişesi gizemi ortaya çıktı! Yazılanlar şok etti! Altay Bayındır meğer...