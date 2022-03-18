Stefan Kuntz'tan flaş açıklama! Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

Dorukhan için takım arkadaşları da karakteri ve oyun yapısı için de olumlu şeyler söyledi. Bu iki bilgiyle kendisini davet ettim. Yusuf Yazıcı, Rusya'ya transferini yaptı. Son karşılaşmalarında gol atıyor, asist yapıyor. İyi durumda kendisi, deneyimli bir futbolcu kendisi. Yusuf'un da aramızda olması, bir noktada bir oyuncumuz bizimle olmazsa tekrar gelemeyeceği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.