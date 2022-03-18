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FutbolStefan Kuntz'tan flaş açıklama! Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...
HaberlerFutbol Haberleri Stefan Kuntz'tan flaş açıklama! Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...
• 18 Mart 2022 - 20:41 • Son Güncelleme:

Stefan Kuntz'tan flaş açıklama! Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

A Milli Takım kadrosunu açıklayan ve TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz; Enes Ünal, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok gibi tercihlerin izahını yaptı. İşte Alman teknik adamın o sözleri...

• 18 Mart 2022 - 20:41 • Son Güncelleme:
1Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...
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FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde 24 Mart Cumartesi günü TSİ 22.45'te Portekiz'e konuk olacak olan A Milli Takım'da aday kadro belli oldu. Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadro şu şekilde:

2Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

3Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

Orta Saha / Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray)

4Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

5Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

* A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sürpriz tercihlere imza attı. Yunus Akgün, Umut Bozok ve Doğukan Sinik, kariyerlerinde ilk kez Milli Takım'a davet edildi.

6Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz TRT Spor'da açıklama yaptı.

7Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

Kadro seçimi konuşan Kuntz, "Herkesin kafasında kadroyla ilgili görüşler var. Benim de onların hepsine saygım var bundan dolayı da belli konularda açıklama yapmayı düşündüm, bunun faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

8Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

İsim isim açıklama yapan Alman teknik adam, "Enes Ünal'dan başlayalım, herhalde onunla ilgili çok tartışmaya gerek yok. La Liga'da gol krallığı listesinde üst sıralarda olan bir isim. Deniz Undav ve Umut Bozok konusu biraz zorladı. Seçimi Umut'tan yana kullandık. İkisi de golcü oyuncular. Umut Süper Lig'de gol krallığında ikinci sırada.

9Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

Umut, burada Süper Lig'de oynayan bir isim. Deniz Undav'a kapılarımız kapalı değil. İlerleyen dönemde aramızda olabilir. Kadromuza baktığımız zaman Dorukhan, Yunus gibi yeni isimleri görüyoruz. Abdülkerim Bardakçı ve Eren Elmalı da sakat olmasa burada olacaktı. Dorukhan, çok iyi bir sezon geçiyoruz, aramızda görmek istedim. Hocasıyla fikir alışverişinde bulundum.

10Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

Dorukhan için takım arkadaşları da karakteri ve oyun yapısı için de olumlu şeyler söyledi. Bu iki bilgiyle kendisini davet ettim. Yusuf Yazıcı, Rusya'ya transferini yaptı. Son karşılaşmalarında gol atıyor, asist yapıyor. İyi durumda kendisi, deneyimli bir futbolcu kendisi. Yusuf'un da aramızda olması, bir noktada bir oyuncumuz bizimle olmazsa tekrar gelemeyeceği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

11Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

Portekiz maçı için konuşan Kuntz, "Kağıt üstünde gerçekler var. FIFA sıralaması, Portekiz oyuncularının hangi kulüplerde oynadığı gibi datalar var. Bunlar değiştiremeyeceğimiz gerçekler. Maç sahada oynanıyor ve ben inanıyorum oyuncularım ellerinden geleni yapacaklar.

12Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

Kesinlikle Portekiz'e rahat bir oyun oynatmayacaklar. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Eğer rakibinizin kaybedecek bir şeyi yoksa, bu Portekiz gibi ekipler için tehlikedir. Ferdi ve Eren gibi isimlerin olmaması bizim taktiksel opsiyonlarımızı sınırladı. Başarı için maç planı lazım, bizde bu mevcut.

13Stefan Kuntztan flaş açıklama Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...

Başarı için takım ruhu gerekiyor, kazanma azmi olması gerekiyor. Ben bunların takımımda olduğunu ve sahada göstereceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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