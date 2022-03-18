Stefan Kuntz'tan flaş açıklama! Enes, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok...
A Milli Takım kadrosunu açıklayan ve TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz; Enes Ünal, Deniz Undav, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok gibi tercihlerin izahını yaptı. İşte Alman teknik adamın o sözleri...
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde 24 Mart Cumartesi günü TSİ 22.45'te Portekiz'e konuk olacak olan A Milli Takım'da aday kadro belli oldu. Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadro şu şekilde:
İsim isim açıklama yapan Alman teknik adam, "Enes Ünal'dan başlayalım, herhalde onunla ilgili çok tartışmaya gerek yok. La Liga'da gol krallığı listesinde üst sıralarda olan bir isim. Deniz Undav ve Umut Bozok konusu biraz zorladı. Seçimi Umut'tan yana kullandık. İkisi de golcü oyuncular. Umut Süper Lig'de gol krallığında ikinci sırada.
Umut, burada Süper Lig'de oynayan bir isim. Deniz Undav'a kapılarımız kapalı değil. İlerleyen dönemde aramızda olabilir. Kadromuza baktığımız zaman Dorukhan, Yunus gibi yeni isimleri görüyoruz. Abdülkerim Bardakçı ve Eren Elmalı da sakat olmasa burada olacaktı. Dorukhan, çok iyi bir sezon geçiyoruz, aramızda görmek istedim. Hocasıyla fikir alışverişinde bulundum.
Dorukhan için takım arkadaşları da karakteri ve oyun yapısı için de olumlu şeyler söyledi. Bu iki bilgiyle kendisini davet ettim. Yusuf Yazıcı, Rusya'ya transferini yaptı. Son karşılaşmalarında gol atıyor, asist yapıyor. İyi durumda kendisi, deneyimli bir futbolcu kendisi. Yusuf'un da aramızda olması, bir noktada bir oyuncumuz bizimle olmazsa tekrar gelemeyeceği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.