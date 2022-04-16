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TFF 1.LigSpor Toto 1. Lig'de olaylı maç! İstanbulspor-Bursaspor karışlaşmasında saha karıştı çılgına döndüler...
HaberlerTff 1.Lig Haberleri Spor Toto 1. Lig'de olaylı maç! İstanbulspor-Bursaspor karışlaşmasında saha karıştı çılgına döndüler...
• 16 Nisan 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de olaylı maç! İstanbulspor-Bursaspor karışlaşmasında saha karıştı çılgına döndüler...

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında bulunan Bursaspor deplasmanda İstanbulspor'a 3-1 yenildi. 85. dakikada tartışmalı pozisyonun ardından saha fena karıştı. Konuk ekibin teknik direktörü Mustafa Er sahaya girdi. Karşılaşma sonrası Bursaspor cephesinden hakem Burak Pakkan'a sert tepki geldi.

• 16 Nisan 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:
1Spor Toto 1. Ligde olaylı maç İstanbulspor-Bursaspor karışlaşmasında saha karıştı çılgına döndüler...
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Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 7. dakikada Namık Alaskarov’un golüyle 1-0 öne geçti.

2İSTANBULSPOR İKİNCİ YARIDA GALİBİYETE KOŞTU

İSTANBULSPOR İKİNCİ YARIDA GALİBİYETE KOŞTU

31. dakikada Roka'nın ayağından penaltı atışından yararlanamayan İstanbul temsilcisi, 34. dakikada Ferhat'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 68'de Ethemi ve 90+5'te Topalli'nin golleri sarı-siyahlı ekibe 3 puanı getirdi.

3Spor Toto 1. Ligde olaylı maç İstanbulspor-Bursaspor karışlaşmasında saha karıştı çılgına döndüler...

Bu sonucun ardından İstanbulspor 54 puana yükseldi ve ilk 2 ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Bursaspor ise 31 puanla ateş hattında kaldı ve güvenli bölge ile arasındaki 4 puanlık farkı indiremedi.

4MERT YILMAZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

MERT YILMAZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 85. dakikasında yeşil-beyazlı ekipten Mert Yılmaz kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kararın sonrasında oyun yeniden başladı.

5BURSASPOR PENALTI BEKLEDİ, HAKEM PAKKAN DEVAM DEDİ

BURSASPOR PENALTI BEKLEDİ, HAKEM PAKKAN 'DEVAM' DEDİ

Yeşil-beyazlılar, İstanbulspor kalecisi Alperen'in Joao Pedro'ya yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu iddia etti ve hakeme uzun süre itirazlarda bulundu. Hakem Burak Pakkan'ın kararını değiştirmemesinin ardından sahada gerginlikler yaşandı.

6TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA ER SAHAYA GİRDİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA ER SAHAYA GİRDİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er kararın ardından adeta çılgına dönerken, hakemin üzerine yürümek istedi. Teknik ekip ve futbolcular araya girip Mustafa Er'i engelledi ancak genç teknik adam kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Tepkisini daha da artırıp sahaya giren Mustafa Er'e bir kez daha yedek kulübesi engel oldu ve 42 yaşındaki çalıştırıcı oyun dışına götürüldü.

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MURAT ALKAN: HAKEM PUANIMIZI ÇALDI

Yeşil-beyazlıların kaleci antrenörü Murat Alkan, 90 dakika sonrası basın toplantısında hakem Burak Pakkan'ın puanlarını çaldığını iddia etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alkan, maça çok iyi başladıklarını ancak hakem hatalarından dolayı puan kaybettiklerini belirtti. Alkan, "Ne yazık ki hakem Burak Pakkan hoca sayesinde puan alacağımız maçta kaybettik. 2-2 olsaydı maç böyle bitmeyecekti, yine mağlup olacaktık. Çocuklar elinden geleni yaptılar ama hakemi geçemedik. Benim düşüncem kalan maçlarda bu takımın ligde kalacağı yönünde. Bu çocuklar her şeyiyle daha da iyi olacaklar. Soyunma odasında Mustafa hoca takımı topladı ve 'Bu ligde kalacağız. Biz burada devrim yaptık. Bütün kalan 6 maçı kazanacağız' dedi" ifadelerini kullandı.

8BURSASPORDAN TEPKİ: HER ŞEYİN FARKINDAYIZ

BURSASPOR'DAN TEPKİ: HER ŞEYİN FARKINDAYIZ

Bursaspor Kulübü, İstanbulspor maçında yaşananların ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladı. Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: “Her şeyin farkındayız. Biz buradayız, dimdik ayaktayız. Siz yazmışsınız senaryoyu 3.5 milyonluk şehri sahipsiz sananlara karşı karar ver; Bursa burada mısın? Kabullenmeyecek, alın terini ve futbolda adaleti savunmaya devam edeceğiz.”

9Spor Toto 1. Ligde olaylı maç İstanbulspor-Bursaspor karışlaşmasında saha karıştı çılgına döndüler...

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