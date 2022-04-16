Spor Toto 1. Lig'de olaylı maç! İstanbulspor-Bursaspor karışlaşmasında saha karıştı çılgına döndüler...
Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında bulunan Bursaspor deplasmanda İstanbulspor'a 3-1 yenildi. 85. dakikada tartışmalı pozisyonun ardından saha fena karıştı. Konuk ekibin teknik direktörü Mustafa Er sahaya girdi. Karşılaşma sonrası Bursaspor cephesinden hakem Burak Pakkan'a sert tepki geldi.
Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 7. dakikada Namık Alaskarov’un golüyle 1-0 öne geçti.
TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA ER SAHAYA GİRDİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er kararın ardından adeta çılgına dönerken, hakemin üzerine yürümek istedi. Teknik ekip ve futbolcular araya girip Mustafa Er'i engelledi ancak genç teknik adam kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Tepkisini daha da artırıp sahaya giren Mustafa Er'e bir kez daha yedek kulübesi engel oldu ve 42 yaşındaki çalıştırıcı oyun dışına götürüldü.
MURAT ALKAN: HAKEM PUANIMIZI ÇALDI
Yeşil-beyazlıların kaleci antrenörü Murat Alkan, 90 dakika sonrası basın toplantısında hakem Burak Pakkan'ın puanlarını çaldığını iddia etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alkan, maça çok iyi başladıklarını ancak hakem hatalarından dolayı puan kaybettiklerini belirtti. Alkan, "Ne yazık ki hakem Burak Pakkan hoca sayesinde puan alacağımız maçta kaybettik. 2-2 olsaydı maç böyle bitmeyecekti, yine mağlup olacaktık. Çocuklar elinden geleni yaptılar ama hakemi geçemedik. Benim düşüncem kalan maçlarda bu takımın ligde kalacağı yönünde. Bu çocuklar her şeyiyle daha da iyi olacaklar. Soyunma odasında Mustafa hoca takımı topladı ve 'Bu ligde kalacağız. Biz burada devrim yaptık. Bütün kalan 6 maçı kazanacağız' dedi" ifadelerini kullandı.
BURSASPOR'DAN TEPKİ: HER ŞEYİN FARKINDAYIZ
Bursaspor Kulübü, İstanbulspor maçında yaşananların ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladı. Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: “Her şeyin farkındayız. Biz buradayız, dimdik ayaktayız. Siz yazmışsınız senaryoyu 3.5 milyonluk şehri sahipsiz sananlara karşı karar ver; Bursa burada mısın? Kabullenmeyecek, alın terini ve futbolda adaleti savunmaya devam edeceğiz.”