Spor Toto 1. Lig'de olaylı maç! İstanbulspor-Bursaspor karışlaşmasında saha karıştı çılgına döndüler...

MURAT ALKAN: HAKEM PUANIMIZI ÇALDI

Yeşil-beyazlıların kaleci antrenörü Murat Alkan, 90 dakika sonrası basın toplantısında hakem Burak Pakkan'ın puanlarını çaldığını iddia etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alkan, maça çok iyi başladıklarını ancak hakem hatalarından dolayı puan kaybettiklerini belirtti. Alkan, "Ne yazık ki hakem Burak Pakkan hoca sayesinde puan alacağımız maçta kaybettik. 2-2 olsaydı maç böyle bitmeyecekti, yine mağlup olacaktık. Çocuklar elinden geleni yaptılar ama hakemi geçemedik. Benim düşüncem kalan maçlarda bu takımın ligde kalacağı yönünde. Bu çocuklar her şeyiyle daha da iyi olacaklar. Soyunma odasında Mustafa hoca takımı topladı ve 'Bu ligde kalacağız. Biz burada devrim yaptık. Bütün kalan 6 maçı kazanacağız' dedi" ifadelerini kullandı.