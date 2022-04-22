Soyunma odasında konuştular! Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı! 'Bas imza parasını al başkan'
Gelecek sezon forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen ve kalitesi tartışılmayacak bir golcü için tüm şartları zorlamaya hazır olan Ali Koç'un santrafor arayışları devam ederken, sarı lacivertli kulübe yakın ünlü spor yazarlarının 5fene ismi masaya yatırması ise camiada heyecan yarattı.
Görevde kaldığı 4 yıllık süre içerisinde bir türlü aradığı forveti bulamayan ve sezon başında Berisha'da yine karavana atan Ali Koç'un artık ismi tartışılmayacak bir golcü transferi yapmak istediği belirtildi. Lig biter bitmez Berisha ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin tam 5 ismi gündeme aldığı öğrenilirken, kulübe yakınlığıyla bilinen Fenerbahçe yorumcuların bu golcüleri masaya yatırması ise bir hayli dikkat çekti.
ALTAN TANRIKULU: BELOTTİ
"Belotti sezon sonunda serbest kalıyor, çok yetenekli çok iyi golcü Fenerbahçe'nin böyle bir forvete ihtiyacı var. Eğer gelecek sezon forvet hattında sıkıntı yaşamak istemiyorsanız Belotti'nin imza parasını basıp alabilirsiniz"
AHMET ERCANLAR: SÖRLOTH
Sörloth gelirse çok iyi olur tabiki fark yaratır ama Serdar Dursun da hemen hemen aynı tarz da bir golcü. Kule tipi bir adam. Serdar Dursun'un yedek kalabileceği bir golcü lazım Fenerbahçe'ye...
ALTAN TANRIKULU: CENK TOSUN
"Cenk Tosun'un son yılları hep sakatlıklarla geçmiş, Fenerbahçe o konuda şansızdır Cenk gelir sakatlanır."