Soyunma odasında konuştular! Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı! 'Bas imza parasını al başkan'

Görevde kaldığı 4 yıllık süre içerisinde bir türlü aradığı forveti bulamayan ve sezon başında Berisha'da yine karavana atan Ali Koç'un artık ismi tartışılmayacak bir golcü transferi yapmak istediği belirtildi. Lig biter bitmez Berisha ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin tam 5 ismi gündeme aldığı öğrenilirken, kulübe yakınlığıyla bilinen Fenerbahçe yorumcuların bu golcüleri masaya yatırması ise bir hayli dikkat çekti.