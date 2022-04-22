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FenerbahçeSoyunma odasında konuştular! Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı! 'Bas imza parasını al başkan'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Soyunma odasında konuştular! Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı! 'Bas imza parasını al başkan'
• 22 Nisan 2022 - 11:34 • Son Güncelleme:

Soyunma odasında konuştular! Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı! 'Bas imza parasını al başkan'

Gelecek sezon forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen ve kalitesi tartışılmayacak bir golcü için tüm şartları zorlamaya hazır olan Ali Koç'un santrafor arayışları devam ederken, sarı lacivertli kulübe yakın ünlü spor yazarlarının 5fene ismi masaya yatırması ise camiada heyecan yarattı.

• 22 Nisan 2022 - 11:34 • Son Güncelleme:
1Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan
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Görevde kaldığı 4 yıllık süre içerisinde bir türlü aradığı forveti bulamayan ve sezon başında Berisha'da yine karavana atan Ali Koç'un artık ismi tartışılmayacak bir golcü transferi yapmak istediği belirtildi. Lig biter bitmez Berisha ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin tam 5 ismi gündeme aldığı öğrenilirken, kulübe yakınlığıyla bilinen Fenerbahçe yorumcuların bu golcüleri masaya yatırması ise bir hayli dikkat çekti.

2Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

İşte Altan Tanrıkulu, Ahmet Ercanlar ve Bozkurt Yılmaz'ın gündeme getirdiği o yıldız forvetler...

3ALTAN TANRIKULU: BELOTTİ

ALTAN TANRIKULU: BELOTTİ

"Belotti sezon sonunda serbest kalıyor, çok yetenekli çok iyi golcü Fenerbahçe'nin böyle bir forvete ihtiyacı var. Eğer gelecek sezon forvet hattında sıkıntı yaşamak istemiyorsanız Belotti'nin imza parasını basıp alabilirsiniz"

4AHMET ERCANLAR: SÖRLOTH

AHMET ERCANLAR: SÖRLOTH

Sörloth gelirse çok iyi olur tabiki fark yaratır ama Serdar Dursun da hemen hemen aynı tarz da bir golcü. Kule tipi bir adam. Serdar Dursun'un yedek kalabileceği bir golcü lazım Fenerbahçe'ye...

5ALTAN TANRIKULU: CENK TOSUN

ALTAN TANRIKULU: CENK TOSUN

"Cenk Tosun'un son yılları hep sakatlıklarla geçmiş, Fenerbahçe o konuda şansızdır Cenk gelir sakatlanır."

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AHMET ERCANLAR: ABOUBAKAR

Fenerbahçe'nin tam aradığı forvet. Hem gol atar hem adam geçer hem güçlü hem de fizikli bir golcü. Serdar Dursun eğer yedek olacaksa böyle bir oyuncunun arkasında yedek beklemeli. Aboubakar Fenerbahçe'de Niang havası yaratır.

7AHMET ERCANLAR: DİENG

AHMET ERCANLAR: DİENG

Fenerbahçe bu golcüyle anlaşmıştı, Marsilya ile el sıkışıldı ama Dieng gelmekten son anda vazgeçti. Pırpır bir oyuncu hemen hızlanıp uzayıp gidebilen bir isimdi.

8Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

Son zamanlarda Süper Lig'de formunu arttıran Fenerbahçe, sezon 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor..

9Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

İsmail Kartal yönetiminde çıkışan geçen sarı-lacivertlilerde yönetim bir yandan da gelecek sezon için yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor..

10Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörün Joachim Löw ya da Jorge Jesus'un olacağı belirtiliyor..

11Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı..

12Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

Fenerbahçe'nin gündeminde birçok isim bulunuyor..

13Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

Kanarya için en son iddia ise İngiliz basınından geldi..

14Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

İngiltere basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Blackburn Rovers forması giyen Ben Brereton Diaz ile ilgileniyor..

15Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

Sarı-lacivertli takımın bu transferde Sevilla ile yarıştığı ifade edildi..

16Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

23 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi..

17Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

Bu sezon İngiliz ekibinde 36 maça çıkan Şilili golcü 21 gol 1 asistlik performans ortaya koydu..

18Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

Şilili forvetin kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ancak 1 sene uzatma opsiyonu var..

19Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

Ben Brereton Diaz'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirtiliyor..

20Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

Oyuncunun menajerliğinin Ferdi Kadıoğlu ile aynı olması transferde bir avantaj olarak görülüyor..

21Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

Şili Milli Takım formasını da giyen 23 yaşındaki forvet, milli takım formasıyla 11 maça çıktı ve 4 gol atma başarısı gösterdi..

22Soyunma odasında konuştular Dünyaca ünlü forvetin ismini açıkladı Bas imza parasını al başkan

 

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