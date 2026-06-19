SON DAKİKA: ÖSYM'den dev YKS operasyonu! YKS sınav kitapçıkları ve belgeleri yola çıktı

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‘YARIM SAAT ÖNCE GİTSİNLER'



ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS soru kitapçıklarını taşıyan araçların önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Ersoy, 2026 YKS sürecinin sonuna geldiklerini söyledi. Ersoy, sınav evrakının 254 sınav merkezine emniyet ve jandarma personeli eşliğinde ulaştırılacağını söyledi. Ersoy, öğrencilerin sınava girmeden önce sınav merkezlerini kontrol etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Öğrencilerimizin TYT oturumlarının ait olduğu sınav binasını, AYT'nin ve YDT'nin ait olduğu sınav binalarını kontrol etmelerine özellikle istirham ediyorum. Sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgelerini, ilgili sınavın sınava giriş belgesini unutmamalarını özellikle tavsiye ediyorum. Ve sınava lütfen vaktinde gelsinler. Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olsunlar. Ola ki bir aksilik olması durumunda bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun. Çünkü bir adayın sınava girmemesinin yaşadığı üzüntü emin olun bizi daha fazla etkiliyor. Hiçbir adayın bu emeğinin karşılığını almaması anlamında sınava girmemesini arzu etmiyoruz" dedi.