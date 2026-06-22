SON DAKİKA: NATO ZİRVESİ NE ZAMAN? | NATO Zirvesi'ne Hangi Ülkeler Katılacak? NATO Zirvesi Nerede Yapılacak? Trump NATO Zirvesi'ne Katılacak mı?

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Uluslararası siyasetin en kritik buluşmalarından biri olarak gösterilen NATO Zirvesi, liderleri aynı masa etrafında bir araya getirmeye hazırlanıyor. Son günlerde arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında "NATO Zirvesi ne zaman?", "NATO Zirvesi nerede yapılacak?", "NATO Zirvesi'ne hangi ülkeler katılacak?" ve "Trump NATO Zirvesi'ne katılacak mı?" soruları yer alıyor. Güvenlik tehditleri, savunma bütçeleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ittifakın geleceği gibi kritik başlıkların görüşüleceği zirve, NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olarak değerlendiriliyor.