SON DAKİKA! Menajerinden flaş açıklama! 'Mesut Özil eşyalarını toplayıp...'

"Detaylara girmek benim haddime değil. Kulüp bunu çözecektir. Böyle bir süreci nasıl geçeceğini bilen bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Kadro dışı kararı verildikten sonra Mesut'un da savunması istendi. Biz de avukatlarımızla beraber bu savunmayı gerçekleştirdik. Biz de sizler gibi nihai kararın ne olacağını bekliyoruz. Her futbolcu için kadro dışı kalmak zordur. Bu sizin mesleğiniz. Oynayamamak zordur. Mesut bunu daha önce de yaşadı. Bu da bir tecrübedir. Yazılan çizilen her şeye inanmadan kararı beklemek lazım."