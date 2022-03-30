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FenerbahçeSON DAKİKA! Menajerinden flaş açıklama! 'Mesut Özil eşyalarını toplayıp...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri SON DAKİKA! Menajerinden flaş açıklama! 'Mesut Özil eşyalarını toplayıp...'
• 30 Mart 2022 - 16:08 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA! Menajerinden flaş açıklama! 'Mesut Özil eşyalarını toplayıp...'

İsmail Kartal ve Ali Koç'un aldığı ortak kararla kadro dışı bırakılan Mesut Özil hakkında olay yaratan açıklamalarda bulunan Menajer Erkut Söğüt, temsilciliğini yaptığı Kerem Aktürkoğlu için 'Gelecek sezonu düşünmüyor' ifadelerini kullandı. İşte Söğüt'ün o sözleri...

• 30 Mart 2022 - 16:08 • Son Güncelleme:
1SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...
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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır." ifadelerini kullanmıştı.

2SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

Mesut Özil'in kadro dışı haberi Almanya başta olmak üzere Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Almanya'dan Bild gazetesi Mesut Özil'in İsmail Kartal ile soyunma odasında tartışma yaşadığı ve kramponlarını yere fırlattığı iddia edildi.

3SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

Almanya'da yayın yapan Bild, Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşananları detaylandırdı. Bild'de yer alan habere göre Mesut Özil, Konyaspor'la oynanan karşılaşmada soyunma odasında İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti ve ardından kramponlarını yere fırlattı.

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Olayın maçında devre arasında mı yoksa maç sonunda mı gerkeçleştiğine dair bilgi verilmedi. İki isim arasında gerilimin yükseldiği iddia edildi. Bilindiği üzere Mesut Özil, Konyaspor maçının ikinci yarısında oyundan alınmıştı.

5SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

"Edindiğimiz bilgilere göre Mesut Özil soyunma odasında kramponlarını yere fırlattı Kartal'a Almanca küfür etti. İsmail Kartal'ın da uzun süredir Mesut Özil'den memnun olmadığı söyleniyor. Özil'in son şikayetlerinin bardağı taşıran son damla olduğu söyleniyor."

6SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

Bild'de yer alan haberin detayında Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği ve ABD'ye transfer olmak istediği belirtildi. Haberin detayında Mesut Özil'in MLS kulüpleriyle görüşmelere başlayabileceği iddia edildi. Haberde "Ocak 2021'de büyük bir törenle başlayan Fenerbahçe ve Mesut Özil masalı artık sona eriyor." ifadelerine yer verildi.

7SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

Almanya'nın bir diğer önemli haber sitelerinden Der Spiegel, Fenerbahçe ve Mesut Özil'in yol ayırmında olduğunu iddia etti. Peter Ahrens imzalı haberde "2014 Dünya Kupası şampiyonu Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki hikaye son buluyor." ifadelerine yer verildi.

8SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil’in süreciyle ilgili ilk resmi açıklama Lig Radyo'ya geldi. Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan Mesut’un menajeri Dr. Erkut Söğüt, flaş açıklamalar yaptı. Süreç ‘’Mesut Özil’in takımla çalışması isteğine bağlı’’ dedi.

9SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

"Burada belirli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Burada kimsenin bilmediği ve çok önemli bir şey var aslında. Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor.

10SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

Hocayla yaşanan üzüntülü olaylardan dolayı şu an mantıklı olan da bu. Nihai bir karar bekleniyor şu anda. Bu bir tedbir kararıdır, yani izinli sayılıyor Mesut. Nihai kararın ardından ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz. Bu futbolun içinde olan bir şey... Elbette nihai olarak kadro dışı kalıp kalmadığını öğreneceğiz hep beraber."

11SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

"Genellikle böyle olaylar her zaman üzücüdür. İki taraf için de güzel olmayan bir süreç başlamıştır. Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek.

12SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

Fenerbahçe'ye 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocak'tan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı. 'Önemli değil' diyerek Fenerbahçe sevgisine vurgu yaptı. Hırslı, oynamak istiyor, hisleri yüksek. Maçta da yarıda çıkınca o tansiyonla yaşanan şeyler oldu. Futbolcular bunları yaşayabiliyor. 'Doğru' demiyorum ama olabiliyor. Yöneticiler de maçlar esnasında kavga edebiliyorlar, ceza alıyorlar ve sonrasında görevlerine devam ediyorlar."

13SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

"Yaşananlar takım içerisinde olan olaylardır. Hoca ile aralarında ne geçtiyse takım içinde geçti. Mesut dışarı çıkıp kimseyi kötülemedi. Yaşananlar orada kalır. Cezası görülecekse görülür ve biter. Mesut olayın içinde olduğu için bu kadar büyütüldü. Buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi. Yoksa gelmezdi.

14SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

Bu şekilde bir olay yaşandı diye de kimse Mesut'un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin. Fenerbahçeli olarak geldi, katkı sağlamak istiyor. Oynamak istiyor, 90 dakika sahada kalmak istiyor. Burada kimse kimseye vurmadı, kavga edilmedi. Başka takımlarda bunlar da yaşandı. Kerem'in de menajeriyim. Saha içinde takım arkadaşıyla yaşadığı olayı hatırlıyoruz. Gereken ceza çekildi ve devam ediliyor.

15SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

"Detaylara girmek benim haddime değil. Kulüp bunu çözecektir. Böyle bir süreci nasıl geçeceğini bilen bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Kadro dışı kararı verildikten sonra Mesut'un da savunması istendi. Biz de avukatlarımızla beraber bu savunmayı gerçekleştirdik. Biz de sizler gibi nihai kararın ne olacağını bekliyoruz. Her futbolcu için kadro dışı kalmak zordur. Bu sizin mesleğiniz. Oynayamamak zordur. Mesut bunu daha önce de yaşadı. Bu da bir tecrübedir. Yazılan çizilen her şeye inanmadan kararı beklemek lazım."

16SON DAKİKA Menajerinden flaş açıklama Mesut Özil eşyalarını toplayıp...

Kerem Aktürkoğlu'nun da menajerliğini yapan Dr. Erkut Söğüt, "Kerem çok önemli tecrübeler yaşıyor. Adının transfer haberleriyle geçmesi doğal. Ancak o hiçbir zaman gelecek sezonu düşünen bir oyuncu değil. Sadece bir sonraki maçı düşünüyor. Hep daha iyi bir futbolcu olmak için eksiklerini tamamlamaya odaklanıyor. Bu yüzden Kerem'le çalışmak keyifli. Bu sezon 50'den fazla maç yaptı. Transferle ilgili adres Galatasaray'dır. Belki kalıp Galatasaray'la uzun yıllar büyük başarılar yaşayacak. Eğer başka bir kulübe satmayı düşünürseler tabii ki bizimle konuşacaklar. Ancak şu anda öyle bir şey yok" dedi.

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