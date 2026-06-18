SON DAKİKA: Çekmeköy'de Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren Furkan Samet Bakalım'ın cezası belli oldu

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DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA



Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık F.S.B. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı avukatı ise duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmada, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile öğretmenler izleyici olarak yer aldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından okul içerisinde çeşitli öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırılarda bulunduğunu belirterek F.S.B'nin cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.