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TBLSON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM! İşte F.Bahçe'nin 51 yaşındaki yeni hocası
HaberlerTbl Haberleri SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM! İşte F.Bahçe'nin 51 yaşındaki yeni hocası
• 04 Mayıs 2022 - 15:20 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM! İşte F.Bahçe'nin 51 yaşındaki yeni hocası

Zeljko Obradovic'ten sonra bir türlü dikiş tutturamayan ve eski başarılarından uzak kalan Fenerbahçe Beko'da sarı lacivertli yönetim Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırıyor. Başkan Ali Koç'un 51 yaşındaki Yunanlı başantrenör Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı.

• 04 Mayıs 2022 - 15:20 • Son Güncelleme:
1SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası
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Zeljko Obradovic ile yolların ayrılmasının ardından THY Euroleague'de istediği performansı bir türlü sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, koç Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırıyor.

2SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

Total Baskt gr sitesinden Christos Harpidis'in haberine göre; sarı-lacivertli takım, Rusya VTB Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'yı çalıştıran Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı.

3SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

Anlaşmaya göre, Yunan koç gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe Beko'yu çalıştıracak. Bilindiği üzere, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 12. sırada tamamlayan sarı-lacivertli takım play-off bileti alamamıştı.

4FUTBOLDA TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM

FUTBOLDA TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM

Fenerbahçe'de takımın başına geçen İsmail Kartal ile büyük bir yükseliş başladı. Sarı-lacivertliler oynadığı son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İyi gidişatını sürdüren Kanarya'da gözler transfere çevrildi..

5SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de hedef yeni sezon öncesi transferleri tamamlamak..

6SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

Özellikle kadro omurgası konusunda büyük bir aşama kaydeden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef orta saha olarak öne çıkıyor..

7SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir orta saha geldi..

8SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

Fenerbahçe, Arjantin'in River Plate takımında boy gösteren Nicolas de la Cruz için temaslara başladı..

9SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki merkez orta sahayı kadrosuna katarak o bölgedeki defansif zaafı kapatmak istiyor..

10SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

Yeni sezonda elindeki birçok orta sahayla yolları ayıracak olan Kanarya, bu bölgeyi kaliteli bir isimle doldurma peşinde..

11SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

Uruguaylı futbolcu için menajeriyle görüşmelerini sürdüren yönetim, sözlemeşi Aralık 2022'de sona erecek olan Nicolas de la Cruz için River Plate'e az da olsa bir bonservis teklif etmeyi planlıyor..

12SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

1.67 boyundaki Cruz'un güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda..

13SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

Nicolas de la Cruz, bu sezon Arjantin ekibiyle çıktığı 11 maçta 2 gol kaydetti. Cruz, ayrıca 13 kez de Uruguay Milli Takım'ı forması giydi..

14SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim, kariyerine Liverpool FC Montevideo U19 takımında başlamış ve 2017 yılında 2.6 milyon Euro bonservis ücretiyle River Plate'e transfer olmuştu..

15SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM İşte F.Bahçenin 51 yaşındaki yeni hocası

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SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM! İşte F.Bahçe'nin 51 yaşındaki yeni hocası

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