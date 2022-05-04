• 04 Mayıs 2022 - 15:20 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA ANLAŞMA TAMAM! İşte F.Bahçe'nin 51 yaşındaki yeni hocası
Zeljko Obradovic'ten sonra bir türlü dikiş tutturamayan ve eski başarılarından uzak kalan Fenerbahçe Beko'da sarı lacivertli yönetim Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırıyor. Başkan Ali Koç'un 51 yaşındaki Yunanlı başantrenör Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı.
• 04 Mayıs 2022 - 15:20 • Son Güncelleme:
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Zeljko Obradovic ile yolların ayrılmasının ardından THY Euroleague'de istediği performansı bir türlü sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, koç Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırıyor.
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Total Baskt gr sitesinden Christos Harpidis'in haberine göre; sarı-lacivertli takım, Rusya VTB Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'yı çalıştıran Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı.
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