Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FutbolSON DAKİKA! 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...
HaberlerFutbol Haberleri SON DAKİKA! 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...
• 01 Nisan 2022 - 15:45 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA! 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...

Portekiz maçı öncesi Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'la sistem tartışması yaşayan, ayrıca lejyoner futbolcu ağırlıklı bir kadro tercihi yaptığı için takım içerisinde bazı yıldızlar tarafından eleştirilen Stefan Kuntz için istifa iddiaları gündeme bomba gibi düştü...

• 01 Nisan 2022 - 15:45 • Son Güncelleme:
1SON DAKİKA 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...
ABONE OL

A Milli Takım , Portekiz maçına sürpriz bir şekilde 3-4-3 sistemiyle çıktı. Bu sisteme Kuntz dışında takımın büyük bir bölümü muhalefet etti. İlk tartışma Burak Yılmaz ile Alman teknik adam arasında yaşandı.

2SON DAKİKA 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...

Ancak Burak Yılmaz Kuntz'u kararından vazgeçiremedi. Burak İtalya maçında jübile yapabilirdi ancak bu tartışmalar sonrası Portekiz maçı sonrası Milli Takım'a vedasını açıkladı.

3SON DAKİKA 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...

3'lü savunmada Alman Kuntz'un Merih ve Çağlar'ın yanında ilk tercihi Serdar Aziz'di. Ancak Serdar 3'lü savunmada oynamak istemedi. Kenan Koçak Kaan Ayhan'ın oynamasını istedi hatta antrenmanlarda bu isme şans verdiler. Portekiz maçının oynanacağı gün ise Alman teknik adam Ozan Kabak'ı sahaya sürdü.

4SON DAKİKA 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...

Cengiz Ünder de Burak Yılmaz gibi Kuntz'un sistemine muhalefet etti. Hatta ikili arasında tansiyon yükseldi ancak Cengiz de Stefan Kuntz'u kararından döndüremedi.

5SON DAKİKA 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...

Özellikle Süper Lig'de forma giyen Abdülkadir, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok ve Serdar Dursun gibi oyuncuların yerine yurt dışından gelen oyuncuların tercih edilmesi de takımda büyük rahatsızlık yarattı.

6SON DAKİKA 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...

A Milli Takım'daki oyuncuların büyük bölümü kadronun milli takım sorumlusu Hamit Altıntop tarafından dizayn edildiğini düşünüyor.

7SON DAKİKA 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...

Bu arada teknik ekipten bazı isimlerin de sistem konusunda Kuntz'a muhalefet ettiği ancak son kararı yine Alman teknik adamın verdiği gelen haberler arasında. Bu isimlerden bazılarının istifa dahi edebileceği konuşuluyor.

8TFFDE HAMİT ALTINTOP SÜRPRİZİ

TFF'DE HAMİT ALTINTOP SÜRPRİZİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

9SON DAKİKA 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...

Yaşanan bu gelişmenin ardından boşalan koltuğa Hamit Altıntop oturacak. Altıntop ayrıca A Milli Takım sorumlusu olarak görevine devam edecek. TFF'nin ilk yönetim kurulu toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor. (FANATİK)

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
SON DAKİKA! 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...

SON DAKİKA! 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...

Torrent ve İsmael'e kariyerinin şoku! ‘Ayakkabımı atsam bunlardan daha iyidir’

Torrent ve İsmael'e kariyerinin şoku! ‘Ayakkabımı atsam bunlardan daha iyidir’

Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği! Mesut Özil'in yerine Luis Suarez bombası

Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği! Mesut Özil'in yerine Luis Suarez bombası

Herkes Mesut'a, Ozan'a bakarken... F.Bahçe'de bir kadro dışı daha 'Özür dile...'

Herkes Mesut'a, Ozan'a bakarken... F.Bahçe'de bir kadro dışı daha 'Özür dile...'