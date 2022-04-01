• 01 Nisan 2022 - 15:45 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA! 7 futbolcu kazan kaldırdı Stefan Kuntz ve yardımcıları istifa...
Portekiz maçı öncesi Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'la sistem tartışması yaşayan, ayrıca lejyoner futbolcu ağırlıklı bir kadro tercihi yaptığı için takım içerisinde bazı yıldızlar tarafından eleştirilen Stefan Kuntz için istifa iddiaları gündeme bomba gibi düştü...
• 01 Nisan 2022 - 15:45 • Son Güncelleme:
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A Milli Takım , Portekiz maçına sürpriz bir şekilde 3-4-3 sistemiyle çıktı. Bu sisteme Kuntz dışında takımın büyük bir bölümü muhalefet etti. İlk tartışma Burak Yılmaz ile Alman teknik adam arasında yaşandı.
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Cengiz Ünder de Burak Yılmaz gibi Kuntz'un sistemine muhalefet etti. Hatta ikili arasında tansiyon yükseldi ancak Cengiz de Stefan Kuntz'u kararından döndüremedi.
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Bu arada teknik ekipten bazı isimlerin de sistem konusunda Kuntz'a muhalefet ettiği ancak son kararı yine Alman teknik adamın verdiği gelen haberler arasında. Bu isimlerden bazılarının istifa dahi edebileceği konuşuluyor.
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