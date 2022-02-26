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BeşiktaşSivasspor-Beşiktaş maçında damga vurdu! Resmen yıktı geçti, yıllar sonra ilk kez oluyor! Hakemin VAR kararı sonrası...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sivasspor-Beşiktaş maçında damga vurdu! Resmen yıktı geçti, yıllar sonra ilk kez oluyor! Hakemin VAR kararı sonrası...
• 26 Şubat 2022 - 21:30 • Son Güncelleme:

Sivasspor-Beşiktaş maçında damga vurdu! Resmen yıktı geçti, yıllar sonra ilk kez oluyor! Hakemin VAR kararı sonrası...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka gol yağmuruna sahne oldu. Beşiktaş'ın yıldızı 2015'ten sonra bir ilke imza atarken, Rachid Ghezzal mücadelenin kahramanı oldu. İşte son dakika maçın detayları...

• 26 Şubat 2022 - 21:30 • Son Güncelleme:
1Sivasspor-Beşiktaş maçında damga vurdu Resmen yıktı geçti, yıllar sonra ilk kez oluyor Hakemin VAR kararı sonrası...
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Zorlu mücadele gol yağmuruna sahne oldu. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu 2015'ten sonra bir ilke imza attı. Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal müsabakaya damga vurdu.

2PERDEYİ BATSHUAYI AÇTI

PERDEYİ BATSHUAYI AÇTI

Heyecan dolu karşılaşmada ilk golü Beşiktaş buldu. Rachid Ghezzal'ın ceza sahası içerisinde şık hareketleri sonrası ceza sahasına çevirdiği topa Alex Teixeira vurdu. Brezilya'nın vuruşunda savunmadan dönen topu Michy Batshuayi tamamladı. Belçikalı santrafor takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

32015TEN SONRA İLK KEZ

2015'TEN SONRA İLK KEZ

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, 2015-2016 sezonundan sonra bir ilki yaşadı. Belçikalı golcü, Marsilya'dan sonra ilk kez bir sezonda lig maçlarında çift haneli gol sayısına ulaştı.

4YATABARE DENGEYİ GETİRDİ

YATABARE DENGEYİ GETİRDİ

Mücadelede dakikalar 26'yı gösterdiğinde Sivasspor'da Mostapha Yatabare fileleri havalandırdı. Uğur Çiftçi'nin ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan tecrübeli golcü skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

5WELINTON DİREĞE TAKILDI

WELINTON DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın 35'inci dakikasında Beşiktaş, Welinton ile gole çok yaklaştı. Rachid Ghezzal'ın orasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Brezilyalı savunmacı üst direğe takıldı. Üst kale direğine çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndükten sonra savunma tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

6UMUT ORTALADI, GHEZZAL ATTI

UMUT ORTALADI, GHEZZAL ATTI

Zorlu mücadelede dakikalar 43'ü gösterdiğinde Beşiktaş hızlı gelişen atakta ikinci golü buldu. Umut Meraş'ın ceza sahası içine ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

7GHEZZALİN İLK KAFA GOLÜ

GHEZZAL'İN İLK KAFA GOLÜ

Beşiktaş'ta fileleri havalandıran Rachid Ghezzal kariyerinde bir ilk yaşadı. Tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerinde ilk kez kafayla gol atma başarısı gösterdi.

8VARDAN PENALTI KARARI

VAR'DAN PENALTI KARARI

Kritik mücadelede dakikalar 70'i gösterdiğinde Beşiktaş penaltı bekledi. VAR tavsiyesi sonrası pozisyonu monitörde izleyen Sarper Barış Saka, siyah-beyazlılar lehine penaltı kararı verdi.

9BATSHUAYI DUBLE YAPTI

BATSHUAYI DUBLE YAPTI

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi kazanılan penaltıda topun başına geçti. Belçikalı futbolcu beyaz noktada hata yapmadı ve farkı 2'ye yükseltti: 1-3.

10GHEZZAL DİREĞE TAKILDI

GHEZZAL DİREĞE TAKILDI

Müsabakada dakikalar 79'u gösterdiğinde Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Topun başına Güven Yalçın'la birlikte geçen Rachid Ghezzal'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

11SİVASTA BİR PENALTI DAHA

SİVAS'TA BİR PENALTI DAHA

84'üncü dakikada Sivasspor atağında Josef topu kesti. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen maçın hakemi topu elle kestiği gerekçesiyle bir penaltı noktasını gösterdi.

12FAJR PENALTIDAN ATTI

FAJR PENALTIDAN ATTI

84'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Fajr, topu ağlara göndererek farkı yeniden 1'e indirdi: 2-3.

13Sivasspor-Beşiktaş maçında damga vurdu Resmen yıktı geçti, yıllar sonra ilk kez oluyor Hakemin VAR kararı sonrası...

Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet almayan Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 44'e yükseltirken Sivasspor, 34 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

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