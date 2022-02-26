• 26 Şubat 2022 - 21:30 • Son Güncelleme:
Sivasspor-Beşiktaş maçında damga vurdu! Resmen yıktı geçti, yıllar sonra ilk kez oluyor! Hakemin VAR kararı sonrası...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka gol yağmuruna sahne oldu. Beşiktaş'ın yıldızı 2015'ten sonra bir ilke imza atarken, Rachid Ghezzal mücadelenin kahramanı oldu. İşte son dakika maçın detayları...
• 26 Şubat 2022 - 21:30 • Son Güncelleme:
1
2
PERDEYİ BATSHUAYI AÇTI
Heyecan dolu karşılaşmada ilk golü Beşiktaş buldu. Rachid Ghezzal'ın ceza sahası içerisinde şık hareketleri sonrası ceza sahasına çevirdiği topa Alex Teixeira vurdu. Brezilya'nın vuruşunda savunmadan dönen topu Michy Batshuayi tamamladı. Belçikalı santrafor takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
3
4
5
WELINTON DİREĞE TAKILDI
Karşılaşmanın 35'inci dakikasında Beşiktaş, Welinton ile gole çok yaklaştı. Rachid Ghezzal'ın orasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Brezilyalı savunmacı üst direğe takıldı. Üst kale direğine çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndükten sonra savunma tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.
6
7
9
10
12
13