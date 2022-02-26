Sivasspor-Beşiktaş maçında damga vurdu! Resmen yıktı geçti, yıllar sonra ilk kez oluyor! Hakemin VAR kararı sonrası...

2015'TEN SONRA İLK KEZ

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, 2015-2016 sezonundan sonra bir ilki yaşadı. Belçikalı golcü, Marsilya'dan sonra ilk kez bir sezonda lig maçlarında çift haneli gol sayısına ulaştı.