Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Adana DemirSporSergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı
HaberlerAdana Demirspor Haberleri Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı
• 14 Şubat 2022 - 23:53 • Son Güncelleme:

Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Yaz ayı transfer döneminde Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği, siyah beyazlı yönetimin ise işini bitirdiği yıldız futbolcu son 3 haftada attığı 2 golle bir hayli dikkat çekti. Beşiktaş çekinerek gittiği Adana Demirspor deplasmanında 3 puanı son dakikada kaybetti.

• 14 Şubat 2022 - 23:53 • Son Güncelleme:
1Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

2Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Beşiktaş'ı öne geçiren golü 31. dakikada Alex Teixeira attı. Golün asistini ilk Süper Lig maçına çıkan Kerem Kalafat yaptı.

3Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Adana Demirspor'un 42. dakikada Mario Balotelli ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla öncesinde Vargas'ın Ghezzal'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

4Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Adana Demirspor, beraberlik golünü 90+2. dakikada Samet Akaydın attı. Samet Akaydın'ın 90+5'teki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Beşiktaş, puanını 38'e yükseltti.

5Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Adana Demirspor 41 puana yükseldi. Beşiktaş, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Adana Demirspor ise Gaziantep FK'ye konuk olacak.

6Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, ligde son oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

7Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Teknik direktör Önder Karaveli, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi ile oluşturdu.

8Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Beşiktaş'ta 0-0 berabere kalınan Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic kart cezası, Rosier de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Karaveli, aynı kadrodaki Montero, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan'ı bu maçta yedek soyundurdu.

9Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Bu oyuncuların yerine Kerem Kalafat, Welinton, Atiba, Ghezzal ve Larin ilk 11'de sahaya çıktı. Ev sahibi takım Adana Demirspor ise ligde deplasmanda galip geldikleri Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

10Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli'ye yer verdi.

11Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Akdeniz ekibinde Karadeniz ekibi karşısında ilk 11'de forma giyen Simon Deli bu maçta ilk 11'de yer almadı. Bu oyuncunun yerine Samet Akaydın ilk 11'de yer aldı.

12Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümlerde büyük çoğunlukla yer doldu.

13Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce kale arkası tribündekiler Avrupa'ya gitmeyi sembolize eden üzerinde UEFA arması ve Adana Demirspor armalı uçak bulunan büyük boy afiş açtı. Maraton tribününde de "Yaşayan efsane geri döndü" yazılı afiş ile büyük boy Adana Demirspor arması açıldı.

14Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Maçtan önce seramoniye Beşiktaşlı futbolcular Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan üzerinde "Düzenli kan bağışı yap, kan dostlarımıza katıl" pankartı taşırken Adana Demirsporlu futbolcular "Kendi aşımız kendi gücümüz TÜRKOVAC" yazılı pankart taşıdı.

15Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Beşiktaş, topa ve oyuna hakim olarak maça başladı. Adana Demirspor ise kazandığı toplarla Vargas ve Yunus Akgün'ü buluşturarak hızlı hücumlar denedi. Temponun hayli yüksek olduğu maçta ilk dakikalarda pozisyonları Beşiktaş yakaladı.

16Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

8. dakikada Batshuayi, maçın ilk tehlikeli atağında gole yaklaştı. 2 dakika sonra bu kez Rıdvan ile konuk ekip gol aradı. 15'te Alex Teixeira, Muric'in boşa çıktığı pozisyonda vole ile topu ağlara göndermek istedi ancak vuruşu etkisiz kaldı.

17Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Adana Demirspor'un maçtaki ilk etkili atağı 18. dakikada geldi. Bjarnason karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Domagoj Vida son anda araya girerek ayağını koydu ve golü önledi. 1 dakika sonra Balotelli'nin ceza sahası yayından plase vuruşu direkten auta gitti.

18Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Beşiktaş, 3 dakikalık Adana Demirspor baskısını kırarak paslarla yeniden oyunun kontrolünü aldı. Baskını artıran Beşiktaş, 31. dakikada Alex Teixeira ile golü buldu.

19Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Sağ kanatta Rachid Ghezzal'in kaptığı top sonrası Atiba Hutchinson topu sağ kanattaki Kerem Kalafat'a aktardı. Kerem Kalafat'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Alex Teixeira altıpasta yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

20Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Teixeira, Süper Lig'deki ilk kafa golünü atarken ligde ilk maçına çıkan Kerem Kalafat da yaptığı ilk asistini yaptı. Adana Demirsporlu futbolcular, gol öncesi Kaan Kanak'a faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz etti.

21Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Beşiktaş'ın golünden sonra oyunun hakimiyeti Adana Demirspor'a geçti. Yunus Akgün, 37. dakikada karşı karşıya pozisyonda Ersin'i geçemedi. 40'da Vargas'ın çalımlarla getirdiği topta Balotelli'nin yaydan vuruşu üstten auta gitti.

22Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Adana Demirspor, 42. dakikada Balotelli ile golü buldu ancak bu gol geçersiz sayıldı. VAR hakemi Sarper Barış Saka, orta hakem Ali Şansalan'a pozisyonu incelemesini tavsiye etti.

23Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Ali Şansalan, Balotelli'nin şutundan önce Matias Vargas'ın Rachid Ghezzal'ın ayağına bastığı ve faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

24Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Adana Demirsporlu futbolcular ve taraftarlar, golün iptal edilmesine tepki gösterdi. Bu pozisyonun ardından tansiyon da yükseldi. Vargas faulden ötürü, yedek kulübesindeki Belhanda ise itirazlarından dolayı kart gördü.

25Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Mücadele devam ederken tansiyon çok arttı. Faulleri nedeniyle Batshuayi ve Balotelli sarı kart gördü. Her iki oyuncu da cezalı duruma düştü. İlk yarı yoğun tempo içerisinde 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

26Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Adana Demirspor, ikinci yarıya büyük bir baskıyla başladı. 60. dakikadan sonra Adana Demirspor, oyunu tek kaleye çevirdi. Beşiktaş, yarı alanından çıkmakta zorluk yaşadı.

27Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Beşiktaş'ın baskı altında olduğu dakikalarda kurtarışlarıyla Ersin Destanoğlu öne çıktı. 58. dakikada başına isabet eden yabancı maddeden saniyeler sonra ayağa kalkarak Yunus'un nefis şutuna aynı güzellikte bir kurtarışla cevap verdi. Beşiktaş'ın iki beki Rıdvan ve Kerem, birkaç dakika arayla sakatlıkları nedeniyle kenara geldi.

28Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

3 gün önce 120 dakikaluk kupa maçı oynayan iki takımın mücadelesinde tempo düşmeden devam etti. Adana Demirspor tüm hatlarıyla yüklenirken, Beşiktaş bu baskıya 90+2. dakikaya kadar direnebildi.

29Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Alper Uludağ'ın ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Tayyip Talha kafa ile indirdiği topta Samet Akaydin altıpasta kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Samet, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.

30Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Adana Demirspor, 1-1'den sonra da baskısını sürdürdü. 90+5'te Samet Akaydın, bir kez daha fileleri havalandırdı. Ancak, Balotelli görüş açısını kapattığı için bu gol iptal edildi. Beşiktaş son anlarda Emirhan ile gole yaklaştı ancak mücadele 1-1 sona erdi.

31Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveliyle çıkışa geçti Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

EN YÜKSEK ORANLARIN ADRESİ misli.com! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Galatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldı

Galatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldı

Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi! Yıldız golcü Süper Lig'e geri dönüyor

Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi! Yıldız golcü Süper Lig'e geri dönüyor

Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...

Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...