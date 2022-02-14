Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı
Yaz ayı transfer döneminde Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği, siyah beyazlı yönetimin ise işini bitirdiği yıldız futbolcu son 3 haftada attığı 2 golle bir hayli dikkat çekti. Beşiktaş çekinerek gittiği Adana Demirspor deplasmanında 3 puanı son dakikada kaybetti.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Beşiktaş'ı öne geçiren golü 31. dakikada Alex Teixeira attı. Golün asistini ilk Süper Lig maçına çıkan Kerem Kalafat yaptı.
Teknik direktör Önder Karaveli, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi ile oluşturdu.
Beşiktaş'ın baskı altında olduğu dakikalarda kurtarışlarıyla Ersin Destanoğlu öne çıktı. 58. dakikada başına isabet eden yabancı maddeden saniyeler sonra ayağa kalkarak Yunus'un nefis şutuna aynı güzellikte bir kurtarışla cevap verdi. Beşiktaş'ın iki beki Rıdvan ve Kerem, birkaç dakika arayla sakatlıkları nedeniyle kenara geldi.