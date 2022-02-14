Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

Bu oyuncuların yerine Kerem Kalafat, Welinton, Atiba, Ghezzal ve Larin ilk 11'de sahaya çıktı. Ev sahibi takım Adana Demirspor ise ligde deplasmanda galip geldikleri Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.