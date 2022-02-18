Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rize'de resital verdi
Süper Lig'in en formda takımlarından biri olan Başakşehir, Rize'den 3 puanla döndü. Baştan sona kadar rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Başakşehir'de Serdar Gürler Cemali Sertel'le çarpışması sonucu hastanelik olurken yeni transfer Trezeguet ise resmen şov yaptı.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Kritik mücadelenin ilk dakikalarında İstanbul ekibinin tecrübeli futbolcusu Serdar Gürler korku dolu anlar yaşattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Başakşehir'in devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Gürler yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Emre Belözoğlu, Deniz Türüç'ü Serdar Gürler'in yerine sahaya sürdü.
Müsabakanın 34'üncü dakikasında Başakşehir aradığı golü Trezeguet ile buldu. Ndayishimiye'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Trezeguet karşı karşıya pozisyonda rakip fileleri havalandırdı. Başakşehir 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
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Başakşehir mağlubiyetinin ardından tribünlerden istifaya davet edilmesiyle ilgili konuşan deneyimli hoca, "Bizi istifaya davet ettiler. Bu çok normal, burada göreve çağrılma varsa istifaya çağırma da var. Yönetimle oturup konuşuruz bu akşam. Başkan beni aradı, ihtiyacı olduğunu söyledi, geldik. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız, bunu camia da biliyor. Biz devam etmekten yanayız ama kararı birlikte alacağız. Bizden yana sıkıntı yok. Daha henüz konuşmadım kimseyle ama bir değerlendirme yapmamız lazım." dedi.