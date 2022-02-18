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BaşakşehirSerdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rize'de resital verdi
HaberlerBaşakşehir Haberleri Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rize'de resital verdi
• 18 Şubat 2022 - 22:56 • Son Güncelleme:

Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rize'de resital verdi

Süper Lig'in en formda takımlarından biri olan Başakşehir, Rize'den 3 puanla döndü. Baştan sona kadar rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Başakşehir'de Serdar Gürler Cemali Sertel'le çarpışması sonucu hastanelik olurken yeni transfer Trezeguet ise resmen şov yaptı.

• 18 Şubat 2022 - 22:56 • Son Güncelleme:
1Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rizede resital verdi
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Kritik mücadelenin ilk dakikalarında İstanbul ekibinin tecrübeli futbolcusu Serdar Gürler korku dolu anlar yaşattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rizede resital verdi

Heyecan dolu karşılaşmanın 9'uncu dakikasında talihsiz bir an yaşandı. Rizesporlu Cemali Sertel ile Başakşehir'den Serdar Gürler çarpıştı. İki oyuncu da kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri müdahale etti.

3Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rizede resital verdi

Yapılan müdahalenin ardından oyun alanına geri dönen Serdar Gürler, 15'inci dakikada bir kez daha oyun alanı içerisinde kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyun alanına dahil oldu. Tecrübeli futbolcu için sedye getirildi.

4Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rizede resital verdi

Başakşehir'in devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Gürler yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Emre Belözoğlu, Deniz Türüç'ü Serdar Gürler'in yerine sahaya sürdü.

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beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre; Rizespor maçında sakatlanan Serdar Gürler hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli futbolcuya tomogrofi çekileceği vurgulandı.

6Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rizede resital verdi

Müsabakanın 34'üncü dakikasında Başakşehir aradığı golü Trezeguet ile buldu. Ndayishimiye'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Trezeguet karşı karşıya pozisyonda rakip fileleri havalandırdı. Başakşehir 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

7Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rizede resital verdi

Mücadelede dakikalar 52'yi gösterdiğinde Başakşehir'in yeni transferi Trezeguet bir kez daha sahneye çıktı. Tecrübeli futbolcu takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

8Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rizede resital verdi

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir bu sonuçla birlikte 3 puanın sahibi oldu. İstanbul ekibi puanını 43'e yükseltti. Rizespor ise 23 puanda kaldı.

9Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rizede resital verdi

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet yeni takımına çabuk alıştı. Tecrübeli futbolcu 2 maçta, 3 gole doğrudan etki etti. Mısırlı hücumcu geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşamda 1 asist yapmıştı.

10HAMZA HAMZAOĞLUNDAN İSTİFA AÇIKLAMASI

HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Başakşehir mağlubiyetinin ardından tribünlerden istifaya davet edilmesiyle ilgili konuşan deneyimli hoca, "Bizi istifaya davet ettiler. Bu çok normal, burada göreve çağrılma varsa istifaya çağırma da var. Yönetimle oturup konuşuruz bu akşam. Başkan beni aradı, ihtiyacı olduğunu söyledi, geldik. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız, bunu camia da biliyor. Biz devam etmekten yanayız ama kararı birlikte alacağız. Bizden yana sıkıntı yok. Daha henüz konuşmadım kimseyle ama bir değerlendirme yapmamız lazım." dedi.

11Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rizede resital verdi

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Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rize'de resital verdi

Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rize'de resital verdi

Başakşehir'in Trezeguet'si var!

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