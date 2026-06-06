Samsunlu genç kadın bankacılığı bıraktı, köyüne dönüp üretime başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

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Çalışmalarıyla ilgili çok güzel dönüşler aldıklarını vurgulayan Şahin, "Özellikle hafta sonları aileleriyle beraber çocuklara çok güzel sosyal aktivite oluyor. Bu güzel dönüşler, bizi daha çok mutlu ediyor. Çilek üreticiliğine seneye de devam etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.