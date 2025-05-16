Samsun'da lise öğrencileri başardı! Tek kuruş maliyeti yok, TÜBİTAK destekledi, artık tarih olacak

Okul Müdürü Mustafa Şahin, "Okulumuz TÜBİTAK 4006 proje sürecine 20 proje ile başvurmuş olup, 20 projemizde kabul görmüştür. Projelerimizin 14 tanesini tasarım 6 tanesi de araştırma niteliği taşımaktadır. Okulumuz mesleki ve teknik bir okul olduğundan dolayı projelerimiz daha çok sürdürülebilir şehirler ve robotik kodlama açısında önem arz etmektedir. 6 tane projemiz daha çok çevresel projeler üzerine yoğunlaşmıştır. Temeldeki amacımız öğrencilerimiz proje fikrine alıştırmak, bu fikir etrafında geliştirme çalışmaları yaparak, yaşanılan dünyaya çözüm üretme çabasındayız. Bu yıl ki proje faaliyetimiz 40 öğrenci 20 öğretmenle gerçekleştirmiş" şeklinde konuştu.