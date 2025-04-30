Samsun'da baba ve kızlarını öldüren heyelan değil ihmaller zinciri!
Samsun'da 3 gün önce gece geç saatlerde bir akaryakıt istasyonunda araçlarını yıkayan aile heyelan sonucu toprak altında kaldı. Aileden baba Adem Kaya (35) ve iki kızı hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kaya ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili açılan soruşturmada gözaltına alınan akaryakıt istasyonunun sahibi Zeki Gedikli tutuklandı. Ortaya çıkan ifadesinde ilkokul mezunu olduğunu ve aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu belirten Gedikli, 'Bundan iki yıl önce söz konusu duvardan karayoluna bakan kısımlara taş düşüyordu. Biz de gerekli önlemlerin alınması için Canik Belediyesi’ne başvuru yaptık. Ancak bu hususta Büyükşehir Belediyesi yetkili görülerek Büyükşehir Belediyesi’ne, Büyükşehir de Karayollarına yazı yazdı diye biliyorum' dedi. Kazayla ilgili hazırlanan raporda, 'Kazanın meydana gelmesinde yüzde 90 üzerinde eğimi olan yamaca istinat duvarının yapılmamış olması etkendir' ifadesi yer aldı.
• 30 Nisan 2025 - 09:51 • Son Güncelleme:
• 30 Nisan 2025 - 09:51 • Son Güncelleme: