Samsun'da baba ve kızlarını öldüren heyelan değil ihmaller zinciri!

Bu nedenle kayaların üstündeki malzemenin esneyerek düştüğünü düşünüyorum. Hatta bundan iki yıl önce söz konusu duvardan karayoluna bakan kısımlara taş düşüyordu. Biz de gerekli önlemlerin alınması için Canik Belediyesi’ne başvuru yaptık. Ancak bu hususta Büyükşehir Belediyesi yetkili görülerek Büyükşehir Belediyesi’ne, Büyükşehir de Karayolları’na yazı yazdı diye biliyorum.”