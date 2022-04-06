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FenerbahçeŞampiyonluk sevincini kursağında bırakacak! Trabzon'un kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak! Trabzon'un kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...
• 06 Nisan 2022 - 08:04 • Son Güncelleme:

Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak! Trabzon'un kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...

Şampiyonluk için artık geri sayıma geçen ve önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmaya çalışan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'de bordo mavili takımın yıldız futbolcusuyla masaya oturdu. Başkan Ali Koç'un milli oyuncu için 3 milyon euro artı imza parası ödemeye hazır olduğu bildirildi.

• 06 Nisan 2022 - 08:04 • Son Güncelleme:
1Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak Trabzonun kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...
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Trabzonspor'a transfer olduğundan bu yana Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başaran Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan 32 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

2Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak Trabzonun kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...

Nwakaeme, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 138 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da önemli katkı yaptı.

3Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak Trabzonun kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 25 mücadelede 11 gol attı.

4NWAKAEME FENERBAHÇE İLE MASAYA OTURDU

NWAKAEME FENERBAHÇE İLE MASAYA OTURDU

Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlamayan Nwakaeme'nin imza atmama sebebi belli oldu.

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ALİ KOÇ BU PARAYI ÖDEMEYE SICAK BAKIYOR

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin Nwakaeme'nin menajeriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilirken, Nijeryalı futbolcunun menajeri sarı lacivertli ekipten 3 milyon euro artı 1 milyon euro imza parası istediği ortaya çıktı.

6Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak Trabzonun kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...

Son iki hafta eski formundan uzak olan Nwakaeme’nin Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve menajer aracılığıyla görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

7DAHA ÖNCE FİLİP NOVAKI DA ALMIŞTI

DAHA ÖNCE FİLİP NOVAK'I DA ALMIŞTI

2018’in yazında 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Hapoel Beer Sheva’dan transfer edilen Nwakaeme, o sezon çıktığı 27 lig maçında 10 gol, 10 asistlik performans göstermişti. 2019-2020’de 11 kez fileleri havalandırıp, 8 gol pası veren Nijeryalı yıldız, geçen lig sezonunu 7 gol, 6 asistle tamamladı. Nwakaeme, bu yıl ise 23 lig mücadelesinde 11 gol, 10 asiste ulaştı.

8Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak Trabzonun kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

9Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak Trabzonun kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...

"Hazırlıklar güzel gidiyor, moralliyiz. Bir günlük iznin ardından bugün güzel bir antrenman yaptık. Yarın daha da tempomuzu artıracağız. Genel anlamda hazırlıkların iyi gittiğini söyleyebilirim. Derbi havasına giriyoruz. Daha önceki maçlardan gelen bir seriyle moraller de yerinde. Herkesin yüzü gülüyor. Güzel bir ortam var. İnşallah en güzel şekilde hazırlanacağız."

10Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak Trabzonun kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...

"Potansiyelimin şu anda %50’sini yansıtabiliyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi inşallah %100’ümle, potansiyelimi daha öne çıkaracak şekilde devam ederim. Derbi tabii ki özel bir karşılaşma ama her zamanki gibi hazırlanmaya devam ediyoruz. Ligin ilk yarısında da derbi oynadık, oradan da güzel bir galibiyetle dönmüştük. Temennimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılmak."

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"Şu an baktığımızda Galatasaray'ın bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır. Bizim ikincilik için büyük bir iddiamız var. Aynı şekilde bir serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz.

12Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak Trabzonun kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...

"Bu maça konsantre olacağız, bu maçı kazanmak istiyoruz. Yeneceğimizi de düşünüyorum çünkü bizim kadro kalitemizin onlara göre daha üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. İnşallah yeneriz."

13Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak Trabzonun kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...

"Derbi konuşmalarına devam ediyoruz. Özellikle Mert’le bizim Galatasaray’la olan transfer döneminden dolayı ikimizin arasında olan konuşmalar da var. Yabancı oyuncular da bilincindeler. İlk devre de beraberdik. Onlar da nasıl bir derbi olduğunu biliyorlar. Dünyanın en büyük derbilerinden biri; Fenerbahçe-Galatasaray maçı. O nedenle herkes bilincinde."

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