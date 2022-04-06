Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak! Trabzon'un kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...

"Derbi konuşmalarına devam ediyoruz. Özellikle Mert’le bizim Galatasaray’la olan transfer döneminden dolayı ikimizin arasında olan konuşmalar da var. Yabancı oyuncular da bilincindeler. İlk devre de beraberdik. Onlar da nasıl bir derbi olduğunu biliyorlar. Dünyanın en büyük derbilerinden biri; Fenerbahçe-Galatasaray maçı. O nedenle herkes bilincinde."