Şampiyonluk sevincini kursağında bırakacak! Trabzon'un kalbini alıyor 3 m.euro + imza parası...
Şampiyonluk için artık geri sayıma geçen ve önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmaya çalışan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'de bordo mavili takımın yıldız futbolcusuyla masaya oturdu. Başkan Ali Koç'un milli oyuncu için 3 milyon euro artı imza parası ödemeye hazır olduğu bildirildi.
Trabzonspor'a transfer olduğundan bu yana Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başaran Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan 32 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Nwakaeme, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 138 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da önemli katkı yaptı.
ALİ KOÇ BU PARAYI ÖDEMEYE SICAK BAKIYOR
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin Nwakaeme'nin menajeriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilirken, Nijeryalı futbolcunun menajeri sarı lacivertli ekipten 3 milyon euro artı 1 milyon euro imza parası istediği ortaya çıktı.
DAHA ÖNCE FİLİP NOVAK'I DA ALMIŞTI
2018’in yazında 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Hapoel Beer Sheva’dan transfer edilen Nwakaeme, o sezon çıktığı 27 lig maçında 10 gol, 10 asistlik performans göstermişti. 2019-2020’de 11 kez fileleri havalandırıp, 8 gol pası veren Nijeryalı yıldız, geçen lig sezonunu 7 gol, 6 asistle tamamladı. Nwakaeme, bu yıl ise 23 lig mücadelesinde 11 gol, 10 asiste ulaştı.
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.
"Hazırlıklar güzel gidiyor, moralliyiz. Bir günlük iznin ardından bugün güzel bir antrenman yaptık. Yarın daha da tempomuzu artıracağız. Genel anlamda hazırlıkların iyi gittiğini söyleyebilirim. Derbi havasına giriyoruz. Daha önceki maçlardan gelen bir seriyle moraller de yerinde. Herkesin yüzü gülüyor. Güzel bir ortam var. İnşallah en güzel şekilde hazırlanacağız."
"Potansiyelimin şu anda %50’sini yansıtabiliyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi inşallah %100’ümle, potansiyelimi daha öne çıkaracak şekilde devam ederim. Derbi tabii ki özel bir karşılaşma ama her zamanki gibi hazırlanmaya devam ediyoruz. Ligin ilk yarısında da derbi oynadık, oradan da güzel bir galibiyetle dönmüştük. Temennimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılmak."
"Derbi konuşmalarına devam ediyoruz. Özellikle Mert’le bizim Galatasaray’la olan transfer döneminden dolayı ikimizin arasında olan konuşmalar da var. Yabancı oyuncular da bilincindeler. İlk devre de beraberdik. Onlar da nasıl bir derbi olduğunu biliyorlar. Dünyanın en büyük derbilerinden biri; Fenerbahçe-Galatasaray maçı. O nedenle herkes bilincinde."