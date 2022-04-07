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Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi'nde Villarreal-Bayern maçına Goretzka'nın pozisyonu damga vururken Benzema Chelsea'yi dağıttı!
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal-Bayern maçına Goretzka'nın pozisyonu damga vururken Benzema Chelsea'yi dağıttı!
• 07 Nisan 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal-Bayern maçına Goretzka'nın pozisyonu damga vururken Benzema Chelsea'yi dağıttı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşma birçok anlamda geceye damga vururken Real Madrid'de Benzema, gecenin yıldızı olarak Devler Ligi tarihine geçti. Bayern Münih'in tam 5 yıl sonra tattığı yenilginin yanı sıra Leon Goretzka'nın kanlar içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem yönetiminin verdiği karar tartışma yarattı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'de ender görülecek bir hataya imza atıldı.

• 07 Nisan 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
1Şampiyonlar Liginde Villarreal-Bayern maçına Goretzkanın pozisyonu damga vururken Benzema Chelseayi dağıttı
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya geldi. El Madrigal'da oynanan mücadeleden kazanan taraf, 1-0'lık sürpriz skorla ev sahibi takım oldu.

2Şampiyonlar Liginde Villarreal-Bayern maçına Goretzkanın pozisyonu damga vururken Benzema Chelseayi dağıttı

Villarreal'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Arnaut Danjuma kaydetti. Konuk takım ise müsabaka boyunca aradığı golü bulamadı ve sahadan boynu bükük ayrıldı. Öte yandan Villarreal'in bir golü ise VAR'dan döndü.

3Şampiyonlar Liginde Villarreal-Bayern maçına Goretzkanın pozisyonu damga vururken Benzema Chelseayi dağıttı

İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi, 12 Nisan Salı günü Allianz Arena'da oynanacak.

4VILLARREAL TARİHİNE GEÇTİ

VILLARREAL TARİHİNE GEÇTİ

Bayern Münih karşısında takımına galibiyet golünü getiren Arnaut Danjuma, Villarreal tarihine geçmeyi başardı.

5Şampiyonlar Liginde Villarreal-Bayern maçına Goretzkanın pozisyonu damga vururken Benzema Chelseayi dağıttı

Devler Ligi'nde bu sezon 9 resmi maça 6 gol ve 1 asist sığdırmayı başaran 25 yaşındaki futbolcu, bu alanda kulübün en skorer oyuncusu oldu.

6Şampiyonlar Liginde Villarreal-Bayern maçına Goretzkanın pozisyonu damga vururken Benzema Chelseayi dağıttı

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte kendisini dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak gördüğünü söyleyen Danjuma, teknik direktörü Unai Emery için ise Bayern Münih maçı sonrası, "Sizi temin ederim ki Unai Emery, bir taktik dehası." dedi.

7LIVERPOOLDAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDILAR

LIVERPOOL'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDILAR

Unai Emery yönetimindeki Villarreal, 2019 yılının Şubat ayında oynanan Liverpool maçından sonra Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı ilk takım oldu.

8Şampiyonlar Liginde Villarreal-Bayern maçına Goretzkanın pozisyonu damga vururken Benzema Chelseayi dağıttı

Alman temsilcisinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 30 maçlık skor üretme serisi İspanya'da son bulmuş oldu.

95 YIL SONRA GELEN KAYIP

5 YIL SONRA GELEN KAYIP

Bayern Münih, Eylül 2017'den beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yenildi.

10Şampiyonlar Liginde Villarreal-Bayern maçına Goretzkanın pozisyonu damga vururken Benzema Chelseayi dağıttı

Alman temsilcisi ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Gruplarda oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Bayern Münih, son 16 Turu'nda da Salzburg'u bir maçta mağlup etmiş, bir maçta ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

11GORETZKANIN POZİSYONU TARTIŞMA YARATTI

GORETZKA'NIN POZİSYONU TARTIŞMA YARATTI

Mücadelenin 90+3. dakikasında skor Bayern Münih aleyhine 1-0 iken Alman temsilcisinin yıldız oyuncusu Leon Goretzka ceza sahası içinde Pau Torres ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı.

12Şampiyonlar Liginde Villarreal-Bayern maçına Goretzkanın pozisyonu damga vururken Benzema Chelseayi dağıttı

Rakibiyle çıktığı hava topunda aldığı Dirsek darbesi nedeniyle kaşı açılan ve yüzü kanlar içinde kalan deneyimli oyuncunun tedavisi oyun alanında yapıldı. Bayern Münih cephesi bu pozisyonda Penaltı beklese de maçın hakemi beyaz noktayı göstermedi.

13Şampiyonlar Liginde Villarreal-Bayern maçına Goretzkanın pozisyonu damga vururken Benzema Chelseayi dağıttı

Leon Goretzka'nın yüzünün kanlar içinde kalmasına rağmen penaltı kararının çıkmaması bir yana igili pozisyonun VAR tarafından incelenmemesi dahi sosyal medyada tartışma yarattı.

14NAGELSMANN: BARİZ PENALTI DENİLEMEZ

NAGELSMANN: BARİZ PENALTI DENİLEMEZ

Maçın ardından Leon Goretzka'nın pozisyonuna ilişkin konuşan Julian Nagelsmann, hareketin kasıtlı olmadığını ancak ortaya çıkan görüntünün vahşice olduğunu söyledi.

15Şampiyonlar Liginde Villarreal-Bayern maçına Goretzkanın pozisyonu damga vururken Benzema Chelseayi dağıttı

Alman teknik adam, "Leon Goretzka'nın gözü morardı ve hafif bir kesik var. Pau Torres'in hareketi kasıtlı değildi, Goretzka'yı görmedi bile. Bariz penaltı denilemez ancak yine de acımasız bir dirsekti." ifadelerini kullandı.

16HANGİ HAKEMLER GÖREV ALDI

HANGİ HAKEMLER GÖREV ALDI?

Müsabakada dünyaca ünlü İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalarken yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlendi. Dördüncü hakem olarak Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Tasos Sidiropoulos görev aldı. Öte yandan VAR hakemi Stuart Attwell, AVAR hakemi ise Craig Pawson idi.

17BENZEMA 3 DAKİKAYA 2 GOL SIĞDIRDI

BENZEMA 3 DAKİKAYA 2 GOL SIĞDIRDI

İngiltere'de Real Madrid, Chelsea'ye konuk oldu. Seyir zevki yüksek maçı Madrid 3-1 kazandı. Real Madrid'de golcü yıldız Benzema, PSG maçında olduğu gibi bu maçta da sahneye çıkan isim oldu. PSG mücadelesinde hat-trick yaparak adeta turu getiren isim olan Fransız golcü, Londra'daki maçta ilk önce 21. dakikada daha sonra 24. dakikada bulduğu gollerle skoru 2-0'a getirdi.

18İNANILMAZ HATA

İNANILMAZ HATA

İlk yarı 2-1'lik skorla tamamlanırken ikinci yarının başında Chelsea defansı büyük bir hataya imza attı. Chelsea'de kaleci Mendy kalesinden çıktığı pozisyonda Rüdiger'e attığı pas kısa düştü. Fransız yıldız, Rüdiger'in de yavaş kalmasını avantaja çevirerek topu ağlara gönderdi. Fransız golcü Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 8 isabetli şutun 6'sı gol oldu.

19ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 11 gol atan ilk Fransız futbolcu oldu. Aynı zamanda Benzema Devler Ligi kariyerindeki 4. hat-trick oldu.

20CHELSEANİN KABUSU OLDU

CHELSEA'NİN KABUSU OLDU

Chelsea, Tuchel yönetiminde toplam 16 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı ve bu karşılaşmalarda kalesinde sadece 10 gol gördü. 10 golden 4'ünün sahibi Benzema oldu. Real Madrid maç sonun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Futbol basit bir oyundur. 11'e 11 oynanır ve golü her zaman Benzema atar."

21Şampiyonlar Liginde Villarreal-Bayern maçına Goretzkanın pozisyonu damga vururken Benzema Chelseayi dağıttı

Karim Benzema, bu sezon tüm kulvarlarda 37. golünü attı. Fransız yıldız bu sezon toplamda 36 maça çıktı

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TARİHTEKİ 4. FUTBOLCU

Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya hat-trick yapan 4. oyuncu oldu.

23FİNALİN ADRESİ DEĞİŞTİ

FİNALİN ADRESİ DEĞİŞTİ

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

24Şampiyonlar Liginde Villarreal-Bayern maçına Goretzkanın pozisyonu damga vururken Benzema Chelseayi dağıttı

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