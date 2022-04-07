Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal-Bayern maçına Goretzka'nın pozisyonu damga vururken Benzema Chelsea'yi dağıttı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşma birçok anlamda geceye damga vururken Real Madrid'de Benzema, gecenin yıldızı olarak Devler Ligi tarihine geçti. Bayern Münih'in tam 5 yıl sonra tattığı yenilginin yanı sıra Leon Goretzka'nın kanlar içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem yönetiminin verdiği karar tartışma yarattı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'de ender görülecek bir hataya imza atıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya geldi. El Madrigal'da oynanan mücadeleden kazanan taraf, 1-0'lık sürpriz skorla ev sahibi takım oldu.
HANGİ HAKEMLER GÖREV ALDI?
Müsabakada dünyaca ünlü İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalarken yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlendi. Dördüncü hakem olarak Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Tasos Sidiropoulos görev aldı. Öte yandan VAR hakemi Stuart Attwell, AVAR hakemi ise Craig Pawson idi.
BENZEMA 3 DAKİKAYA 2 GOL SIĞDIRDI
İngiltere'de Real Madrid, Chelsea'ye konuk oldu. Seyir zevki yüksek maçı Madrid 3-1 kazandı. Real Madrid'de golcü yıldız Benzema, PSG maçında olduğu gibi bu maçta da sahneye çıkan isim oldu. PSG mücadelesinde hat-trick yaparak adeta turu getiren isim olan Fransız golcü, Londra'daki maçta ilk önce 21. dakikada daha sonra 24. dakikada bulduğu gollerle skoru 2-0'a getirdi.
İNANILMAZ HATA
İlk yarı 2-1'lik skorla tamamlanırken ikinci yarının başında Chelsea defansı büyük bir hataya imza attı. Chelsea'de kaleci Mendy kalesinden çıktığı pozisyonda Rüdiger'e attığı pas kısa düştü. Fransız yıldız, Rüdiger'in de yavaş kalmasını avantaja çevirerek topu ağlara gönderdi. Fransız golcü Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 8 isabetli şutun 6'sı gol oldu.
CHELSEA'NİN KABUSU OLDU
Chelsea, Tuchel yönetiminde toplam 16 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı ve bu karşılaşmalarda kalesinde sadece 10 gol gördü. 10 golden 4'ünün sahibi Benzema oldu. Real Madrid maç sonun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Futbol basit bir oyundur. 11'e 11 oynanır ve golü her zaman Benzema atar."
FİNALİN ADRESİ DEĞİŞTİ
Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.