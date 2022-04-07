Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal-Bayern maçına Goretzka'nın pozisyonu damga vururken Benzema Chelsea'yi dağıttı!

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte kendisini dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak gördüğünü söyleyen Danjuma, teknik direktörü Unai Emery için ise Bayern Münih maçı sonrası, "Sizi temin ederim ki Unai Emery, bir taktik dehası." dedi.