Sağlıkçıdan mühendise herkes Serdivan'da tek bir şey için geliyor! 1,5 ayda her şeyi öğreniyorlar

Hava Sporları Kulübü’nün kurucu eğitmeni Abdullah Yıldız, "Yamaç paraşütü gibi sportif havacılık branşında ilk eğitimimiz başlangıç eğitimi oluyor. Bu çok kısa tanıtım eğitimi dediğimiz eğitim fakat bütün altyapıyı oluşturduğumuz temelini verdiğimiz bir süreç. Yaklaşık bir hafta kadar sürüyor. Bu bir hafta içinde yaklaşık iki gün sınıfta bu ortamda ilk önce teorik bilgilerle donatıyoruz öğrenciyi. İki gün kadar arazi çalışmaları, yerde yamaç paraşütün sevk idaresi, kontrolü. Daha sonrasındaki iki günde de yamaç paraşütüyle 230 metrelik Serdivan Kırantepe mevkiinde gerçekleştirdiğimiz 7 uçuşla öğrencileri yamaç paraşütü sporu ile tanıştırıyoruz. Bu eğitimi tamamlayan öğrencinin kendi başına uçuş yapması ne yazık ki imkansız. Bizim kontrolümüzde uçuşlarına devam edebiliyorlar ama asıl yapılması gereken P3 dediğimiz orta düzey pilot eğitimini tamamlayıp kendi sorumluluğunu alabilen bir pilot olarak camiaya kazandırılması. Bu eğitim biraz daha meşakkatli. Yaklaşık 30 iş günü sürüyor. Biz bunu 40 günlük eğitim programlarıyla gerçekleştiriyoruz. Çalışanlar için de yaklaşık 3-4 ayda tamamlayabilecekleri sadece hafta sonlarından oluşan bir süreçle tamamlıyoruz. P3 eğitimin sonunda mezuniyetle ilgili yapmaları gereken bazı manevralar var. Bunlara da ‘SIV’ dediğimiz; Babadağ’da yüksek irtifadan denizin üstünde, emniyetli alanın üstünde yamaç paraşütü ile acil durumlarda yapılabilecekleri öğrettikten sonra artık kendi başlarına bu spor yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.