• 15 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı! İşte Süper Lig'de puan durumu...
Dün akşam Adana deplasmanından 1 puanla geri dönen Beşiktaş 38 puanla 8.sırada yer alırken, 6 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Galatasaray ise 29 puanla küme düşme hattının sadece 3 puan önünde... İşte Süper Lig'de puan durumu...
• 15 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
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Dün akşam Adana deplasmanından 1 puanla geri dönen Beşiktaş 38 puanla 8.sırada yer alırken, 6 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Galatasaray ise 29 puanla küme düşme hattının sadece 3 puan önünde... İşte Süper Lig'de puan durumu...
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6- FENERBAHÇE: 40 PUAN