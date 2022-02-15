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Süper LigSadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı! İşte Süper Lig'de puan durumu...
HaberlerSüper Lig Haberleri Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı! İşte Süper Lig'de puan durumu...
• 15 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:

Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı! İşte Süper Lig'de puan durumu...

Dün akşam Adana deplasmanından 1 puanla geri dönen Beşiktaş 38 puanla 8.sırada yer alırken, 6 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Galatasaray ise 29 puanla küme düşme hattının sadece 3 puan önünde... İşte Süper Lig'de puan durumu...

• 15 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
1Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...
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Dün akşam Adana deplasmanından 1 puanla geri dönen Beşiktaş 38 puanla 8.sırada yer alırken, 6 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Galatasaray ise 29 puanla küme düşme hattının sadece 3 puan önünde... İşte Süper Lig'de puan durumu...

2Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

20- YENİ MALATYASPOR: 16 PUAN

3Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

19- ALTAY: 22 PUAN

4Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

18- Ç. RİZESPOR: 23 PUAN

5Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

17- GİRESUNSPOR: 26

6Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

16- GÖZTEPE: 27 PUAN

7Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

15- ANTALYASPOR: 28 PUAN

8Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

14- KASIMPAŞA: 28 PUAN

9Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

13- GALATASARAY: 29 PUAN

10Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

12- FATİH KARAGÜMRÜK: 33 PUAN

11Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

11- SİVASSPOR: 34 PUAN

12Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

10- KAYSERİSPOR: 35 PUAN

13Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

9- GAZİANTEP FK: 35 PUAN

14Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

8- BEŞİKTAŞ: 38 PUAN

15Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

7- HATAYSPOR: 39 PUAN

16Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

6- FENERBAHÇE: 40 PUAN

17Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

5- ALANYASPOR: 40 PUAN

18Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

4- BAŞAKŞEHİR: 40 PUAN

19Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

3- ADANA DEMİRSPOR: 41 PUAN

20Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

2- KONYASPOR: 48 PUAN

21Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

1- TRABZONSPOR: 60 PUAN

22Sadece Galatasaray mı bir dev daha küme hattına yaklaştı İşte Süper Ligde puan durumu...

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