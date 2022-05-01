Sadece Ağaoğlu, Avcı, futbolcular değil Trabzonspor'u Ahmet Suat Özyazıcı’nın kasketi şampiyon yaptı

Ve Abdullah hoca. Teknik direktörlük kariyerinin en anlamlı, en değerli ve en duygusal sezonunu yaşadığını biliyorum. Uzun zamandır Trabzonspor’u takip ediyorum. Bünyesinden çıkmış o kadar çok teknik direktör geldi, geçti ki. Hiçbiri kendini Avcı kadar kabul ettiremedi. Akıllı, nabız tutmayı bilen, iletişimi kuvvetli ve saygı gören, futbola gönül vermiş bir çalıştırıcıdır Abdullah Avcı. Kasket jesti de sezona damga vurmuştur. Elbette ekibi de öyle. Başarı tek bir şahısa zimmetlenemez. Avcı’nın katkısı ne ise, yardımcılarının emeği de o kadar kutsaldır. Onlar görünmez kahramanlardır.