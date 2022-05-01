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FutbolSabri Sarıoğlu açıkladı! İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi
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• 01 Mayıs 2022 - 16:25 • Son Güncelleme:

Sabri Sarıoğlu açıkladı! İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi

Galatasaray'ın efsane kaptanlarından Sabri Sarıoğlu bu sefer sahalara teknik direktör olarak geri dönüyor. 37 yaşındaki genç antrenör görüşmelere başladığı yeni adresini açıklarken, Sarıoğlu'nun Okan Buruk yorumu ise bir hayli dikkat çekti.

• 01 Mayıs 2022 - 16:25 • Son Güncelleme:
1Sabri Sarıoğlu açıkladı İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi
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Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, teknik direktör gömleğini sırtına geçirmeye hazırlanıyor... Türk futbolunda sayısız başarıya imza atan deneyimli isim, çok istediği teknik direktörlük koltuğuna oturuyor.

2Sabri Sarıoğlu açıkladı İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi

2018 yılında futbolu bırakan Sabri Sarıoğlu için Spor Toto 1. Lig ekiplerinin dirsek temasında olduğu ve önümüzdeki sezon teknik direktör olarak futbola geri döneceği öğrenildi.

3Sabri Sarıoğlu açıkladı İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi

Geçtiğimiz günlerde A Spor'da katıldığı canlı yayında teknik direktörlüğe yeşil ışık yakan Sarıoğlu, "Futbolu bıraktıktan sonra dinlenme süreci yaşadım. Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) açtığı antrenörlük lisansı kurslarına katıldım, A lisansına kadar tamamladım.

4Sabri Sarıoğlu açıkladı İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi

Bundan sonra antrenörlük yapmak için fırsat bekliyorum. Kendimi geliştiriyorum elimden geldiğince maçları statta izlemeye çalışıyorum, notlar alıyorum.

5Sabri Sarıoğlu açıkladı İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi

Maçın gidişatına göre nasıl çözümler oluşturulabilir bu özelliğimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunun eğitimini de aldım. Şu an belli bir donanıma sahip olduğumu düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu antrenörlük deneyimini yaşamak istiyorum." açıklamasını yapmış ve teknik direktör arayışında olan kulüplere mesaj göndermişti.

6Sabri Sarıoğlu açıkladı İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi

Aynı programda gazeteci Serhan Türk'ün "Benim gönlümden ne geçiyor biliyor musunuz? Teknik direktör Okan Buruk, yardımcısı Sabri Sarıoğlu." yorumuna Sarıoğlu, "Benim için Galatasaray'da hizmet etmek onur ve şereftir.

7Sabri Sarıoğlu açıkladı İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi

Ben kulüpte 22 yılımı geçirdim, altyapıyla beraber. Ben orada doğdum büyüdüm. Benim için Galatasaray denildi mi akan sular durur. Oynadığım dönemde de Galatasaray sevgisinden birçok şey yaşadım.

8Sabri Sarıoğlu açıkladı İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi

Üzücü olaylar da yaşadım. Okan ağabeyi (Buruk) ayrı severim. Takım arkadaşımdı, inanılmaz düzgün bir karakterdir. Genç oyuncuları çok sever. Oyunculuğu tartışılmaz, hocalıkta da o donanıma sahip. Başakşehir'le bir şampiyonluğu var." ifadesini kullanmıştı.

9Sabri Sarıoğlu açıkladı İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi

Eski futbolcu ayrıca, "Fatih Terim'den sonra Okan Buruk tercih edilseydi en azından takımı daha iyi tanırdı. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapardı." şeklinde konuştu.

10Sabri Sarıoğlu açıkladı İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi

Galatasaray'dan 2017'de ayrılan Sabri Sarıoğlu, bir sene sonra Göztepe'de futbolu bırakmıştı.

11Sabri Sarıoğlu açıkladı İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi

 

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