Sabri Sarıoğlu açıkladı! İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi

Maçın gidişatına göre nasıl çözümler oluşturulabilir bu özelliğimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunun eğitimini de aldım. Şu an belli bir donanıma sahip olduğumu düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu antrenörlük deneyimini yaşamak istiyorum." açıklamasını yapmış ve teknik direktör arayışında olan kulüplere mesaj göndermişti.