• 01 Mayıs 2022 - 16:25 • Son Güncelleme:
Sabri Sarıoğlu açıkladı! İşte ilk teknik direktörlük deneyimi ve ilk adresi
Galatasaray'ın efsane kaptanlarından Sabri Sarıoğlu bu sefer sahalara teknik direktör olarak geri dönüyor. 37 yaşındaki genç antrenör görüşmelere başladığı yeni adresini açıklarken, Sarıoğlu'nun Okan Buruk yorumu ise bir hayli dikkat çekti.
• 01 Mayıs 2022 - 16:25 • Son Güncelleme:
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Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, teknik direktör gömleğini sırtına geçirmeye hazırlanıyor... Türk futbolunda sayısız başarıya imza atan deneyimli isim, çok istediği teknik direktörlük koltuğuna oturuyor.
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Maçın gidişatına göre nasıl çözümler oluşturulabilir bu özelliğimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunun eğitimini de aldım. Şu an belli bir donanıma sahip olduğumu düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu antrenörlük deneyimini yaşamak istiyorum." açıklamasını yapmış ve teknik direktör arayışında olan kulüplere mesaj göndermişti.
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