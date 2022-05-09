Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlanıyor! Putin'den dünyaya kritik mesaj...
Rus ordusunun Ukrayna'dakş kanlı saldırıları sürerken bölgeden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Rus zafer gününü kutlarken Devlet Başkanı Putin dünyaya seslendi...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilan edeceği iddia edilen konuşması az önce başladı. Rus lider Moskova'dan dünyaya seslendi
Putin;Şimdiye kadar düşmanlarımızla birçok savaş verdik. Ordumuzun cesaretinden ve savaşa katılanların çocukları ve torunlarının cesaretlerinden biz de övünüyoruz. Küresel savaşın dehşetini durdurmak için elimizden geleni yapma görevimiz var. Rusya hep denklik ilkesini savunmuştu.
Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün arıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık.
Sovyetlerin çöküşünden sonra ABD eşsiz bir durumdan bahsetti ancak yanılıyorlar. Rusya Sovyetler Birliği'nden ayrı bir karaktere sahip. Biz aynı ülke değiliz. Batı zafer için çok çalışmış olan Rusyaların çabalarını boşa çıkarmak istiyorlardır.
Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, NEO-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz" dedi.
Putin konuşmasına şöyle devam etti."Neo Nazi'lerin saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine yardım edeceğiz, onların ailelerine yardım edeceğiz. Yaralı askerlerimiz kurtarmak isteyen kahraman sağlık görevlilerimize teşekkür ediyorum. Kızıl Meydan'da omuz omuzayız. Ülkemizin her bir yandan gelenler var. Rusya'nın düşmanlarının uluslararası terör çetelerini kullandığını gördük ancak başarılı olamadı. Bugün birçok Rus birbirini koruyor, bugün tüm dünyaya birlik olduğumuzu gösteriyor. Nazi'lere karşı savaşan dedelerimiz bize mücadelenin ne olduğunu gösterdiler. Yaşasın silahlı kuvvetlerimiz, yaşasın Rusya"
G7 ÜLKELERİ ANLAŞTI
G7 ülkeleri, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar dahilinde Rus petrolünün ithalatını durdurma konusunda anlaştı.
Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada, tüm G7 ülkelerinin Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmaya kararlı olduğunu ve bu doğrultuda, "Rus petrolünün ithalatını aşamalı olarak durdurma veya yasaklama taahhütü" verdiklerini belirtti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve Japonya liderlerinin Ukrayna'nın savaş alanındaki ve müzakere masasındaki konumunu güçlendirmek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüştüklerini belirterek, "Bugün tüm G7 ülkeleri, Rus petrolünün ithalatını aşamalı olarak durdurmayı veya yasaklamayı taahhüt etti. Bu, Putin'in ekonomisinin ana damarına sert bir darbe olacak ve savaşını finanse etmek için ihtiyaç duyduğu geliri elinden alacak. G7 ayrıca, istikrarlı küresel enerji kaynakları sağlamak için birlikte çalışmayı taahhüt ederken, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma çabalarını da hızlandırıyor" açıklamasında bulundu.
Rus medyasına yaptırımlar
Beyaz Saray yaptığı açıklamada ayrıca Rusya'ya karşı bir takım yeni yaptırımları duyurdu. Yapılan açıklamada, "ABD, Rusya'da doğrudan veya dolaylı olarak en çok izlenen, devlet kontrolündeki televizyon istasyonlarından Channel One Russia, Russia-1 ve Anonim Şirket NTV Broadcasting'e yaptırım uygulayacak" denildi.
ABD ürünlerinin Rusya'ya ihracatına ilişkin yeni yasaklar
Beyaz Saray ayrıca Rusya'nın savaş çabalarının engellenmesi için daha fazla ihracat kontrolleri ve yaptırımlar uygulanacağını belirterek, ABD'nin ahşap ürünler, endüstriyel motorlar, fanlar ve havalandırma ekipmanları, buldozerler ve diğer birçok endüstriyel ürün yelpazesinde Rusya'nın sanayi sektörüne ek kısıtlamalar getiren yeni bir takım ticari uygulamaların yapılacağını söyledi. Açıklamada, "Bu yeni kontroller, Rusya'nın askeri yeteneklerini destekleyebilecek öğelere ve gelire erişimini daha da sınırlandıracak" denildi.
Rus iş adamlarına yaptırımlar
Beyaz Saray, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına zarar verebilecek olan Rus iş adamı ve aile üyelerine yaptırımlar, Rusya ve Belarus yetkililerine ise vize kısıtlamaları uygulanacağını açıkladı. ABD'nin Rus ve Belarus yetkililerine yaklaşık 2 bin 600 vize kısıtlaması getirdiğini, Rusya'daki tüm banka varlıklarının yaklaşık üçte birini elinde tutan ve Rusya'nın en büyük finans kurumu olan Sberbank'tan 8 yöneticiye ve bir Rus bankası olan Gazprombank'tan 27 yöneticiye yaptırım uygulandığını açıkladı.
KANADA BAŞBAKANI'NDAN ZİYARET
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi. Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Makruşin sosyal medya hesabından Trudeau'nun Ukrayna ziyaretine ilişkin, "Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştük. Rus askerlerinin şehrimize yaptığı tüm dehşeti kendi gözleriyle görmek için Irpin'e geldi. Gördükleri karşısında şoke oldu. Yakılan ve tamamen yıkılanların askeri tesisler değil, yakın zamana kadar hayattan zevk alan ve gelecek için kendi planları olan Irpin sakinlerinin evleri olduğunu gördü" dedi.
Makruşin Kanada'nın Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür ederek, "Sayın Justin Trudeau'nun Irpin'deki altyapı tesislerini yeniden inşa etmedeki desteğini umuyorum. Irpin yakın gelecekte ilgili resmi mektupları gönderecek" şeklinde konuştu.
ALMANYA'DA SESSİZ KUTLAMA
Almanya'da her yıl 8 Mayıs tarihinde, Almanya'nın Kızıl Ordu tarafından Nasyonal Sosyalizmden kurtarılışı Berlin'de törenlerle kutlanıyor. Bu yıl düzenlenen tören, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle sessiz kutlandı. Alman siyasetçiler başkent Berlin'de düzenlenen kutlama etkinliklerine katılmazken, Berlin Senatosu, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Kurtuluş Günü'nün yalnızca sessiz bir anma şeklinde gerçekleştirilmesine karar verdi.
Berlin Eyalet Parlamentosu Başkanı Franziska Giffey'de yaptığı açıklamada, "Berlin'den iki saatten daha az bir uçuş mesafesinde, Avrupa'da bir savaş yeniden insanlara korkunç acılar yaşatıyor. Ukrayna'daki duruma rağmen, Almanya'nın Nasyonal Sosyalizmden kurtuluşunun Berlin'de uygun ve onurlu bir şekilde anılmasının mümkün olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.
Savaş anıtlarında sessiz anma
Berlin'de yer alan iki büyük Sovyet Savaş Anıtında kurtuluş törenleri bu yıl sessiz bir şekilde gerçekleştirilirken, Treptower Park'ta ve 17 Haziran Caddesi'nde yer alan anıtlarda bu yıl resmi tören düzenlenmedi. Savaşta ölen 80 bin Kızıl Ordu askerinin anısına dikilen Sovyet Savaş Anıtı'na gelen bazı vatandaşlar anıtın önüne çiçek bıraktı.
Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti
Almanya'nın Nasyonal Sosyalizmden kurtarılışının 77. yıldönümünde Berlin'de 50 etkinlik gerçekleştirildi. Anma etkinliklerinin yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi de farklı eylemlerle protesto edildi. Ukraynalıların katıldığı protesto eylemlerinden biri de Tarihi Brandenburg Kapısı yakınında gerçekleştirildi. Berlin'de yaşayan ve mülteci olarak Almanya'ya gelen Ukraynalılar, gerçekleştirdikleri bir yürüyüşle Rusya'yı protesto etti. Yaklaşık 200 kişi Ukrayna bayraklarıyla ve hazırladıkları pankartlarla savaşı kınadı.
FIRST LADY UKRAYNA'DA
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi. Slovakya ve Romanya'da mülteci kamplarını ziyaret eden Jill Biden, Slovakya'nın ardından Ukrayna'nın Ujgorod kentine geldi. First Lady, Ujgorod Bölge Valisi Viktor Mikita ile görüşmesinin ardından Ukraynalı First Lady Olena Zelenska ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ise bölgede bir okulu ziyaret etti.
Ziyaret güvenlik nedeniyle duyurulmadan basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.