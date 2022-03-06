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FutbolRusya Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor! Dün resmen sihirbazlık yaptı
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• 06 Mart 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:

Rusya Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor! Dün resmen sihirbazlık yaptı

Lille'den CSKA Moskova'ya transfer olan ve attığı gollerle lige hızlı bir giriş yapan Yusuf Yazıcı dünkü maça da damga vurdu. CSKA Moskova Nizhny Novgorod'u milli futbolcumuzun golüyle devirmeyi başardı.

• 06 Mart 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
1Rusya Yusuf Yazıcıyı konuşuyor Dün resmen sihirbazlık yaptı
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Rusya Premier Lig'in 20. haftasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova sahasında Nizhny Novgorod'u konuk etti. CSKA Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

2Rusya Yusuf Yazıcıyı konuşuyor Dün resmen sihirbazlık yaptı

Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

3Rusya Yusuf Yazıcıyı konuşuyor Dün resmen sihirbazlık yaptı

Yusuf Yazıcı, mücadeleye ilk 11'de başlayıp, 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, yeni takımıyla çıktığı 2 lig maçında 2 gol attı.

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25 yaşındaki milli futbolcu, CSKA Moskova formasıyla toplamda çıktığı 3 maçta ise 2 gol attı ve 2 asist kaydetti.

5Rusya Yusuf Yazıcıyı konuşuyor Dün resmen sihirbazlık yaptı

Yusuf, CSKA Moskova'nın Rusya Kupası'nda Sochi'yi 2-1 yendiği maçta da 2 golün asistini yapmıştı.

6Rusya Yusuf Yazıcıyı konuşuyor Dün resmen sihirbazlık yaptı

Milli futbolcu, devre arası transfer döneminde Fransız ekibi Lille'den 350 bin euro karşılığında CSKA Moskova'ya kiralanmıştı.

7Rusya Yusuf Yazıcıyı konuşuyor Dün resmen sihirbazlık yaptı

Rus ekibinin Yusuf Yazıcı için 12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

8Rusya Yusuf Yazıcıyı konuşuyor Dün resmen sihirbazlık yaptı

Yusuf, 2019 yazında Trabzonspor'dan Lille 17.5 milyon euro karşılığında transfer olduktan sonra geçen sezon Fransız ekibinde PSG'nin önünde Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.

9Rusya Yusuf Yazıcıyı konuşuyor Dün resmen sihirbazlık yaptı

25 yaşındaki forvet, 2.5 sezon formasını giydiği Lille'de ise çıktığı 89 maçta 16 gol attı ve 10 asist kaydetti.

10Rusya Yusuf Yazıcıyı konuşuyor Dün resmen sihirbazlık yaptı

Yusuf Yazıcı, altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da ise 4 sezonda toplamda 100 maçta 22 gol attı ve 21 asist yaptı.

11Rusya Yusuf Yazıcıyı konuşuyor Dün resmen sihirbazlık yaptı

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