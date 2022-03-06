• 06 Mart 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
Rusya Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor! Dün resmen sihirbazlık yaptı
Lille'den CSKA Moskova'ya transfer olan ve attığı gollerle lige hızlı bir giriş yapan Yusuf Yazıcı dünkü maça da damga vurdu. CSKA Moskova Nizhny Novgorod'u milli futbolcumuzun golüyle devirmeyi başardı.
• 06 Mart 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
1
Rusya Premier Lig'in 20. haftasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova sahasında Nizhny Novgorod'u konuk etti. CSKA Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
3
4
6
9
10