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BeşiktaşRıza Çalımbay'dan Ahmet Nur Çebi'ye büyük müjde! Beşiktaş'ı bir 'beladan' kurtarıyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri Rıza Çalımbay'dan Ahmet Nur Çebi'ye büyük müjde! Beşiktaş'ı bir 'beladan' kurtarıyor
• 26 Nisan 2022 - 15:22 • Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay'dan Ahmet Nur Çebi'ye büyük müjde! Beşiktaş'ı bir 'beladan' kurtarıyor

Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kesinlikle düşünülmeyen ve kendisine yeni takım arayan tecrübeli futbolcu Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor'a transfer oluyor. Geçen sene 27 yaşındaki kanat oyuncusunu elinden kaçıran Çalımbay'ın bu sefer aynı hatayı yapmayacağı öğrenildi.

• 26 Nisan 2022 - 15:22 • Son Güncelleme:
1Rıza Çalımbaydan Ahmet Nur Çebiye büyük müjde Beşiktaşı bir beladan kurtarıyor
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Beşiktaş'a transfer olmasından bu yana bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve kiralık gönderilmeye başlanan Tyler Boyd'a talip çıktı.

2Rıza Çalımbaydan Ahmet Nur Çebiye büyük müjde Beşiktaşı bir beladan kurtarıyor

Akşam'da yer alan habere göre; önümüzdeki sezon yeniden Avrupa arenasında olmak isteyen Demir Grup Sivasspor'un teknik patronu Rıza Çalımbay, 2020-2021'de bir sezonluğuna Beşiktaş'tan kiralanan ve şu sıralar yine kiralık olarak Çaykur Rizespor 'da top koşturan Tyler Boyd'u gözüne kestirdi.

3Rıza Çalımbaydan Ahmet Nur Çebiye büyük müjde Beşiktaşı bir beladan kurtarıyor

Beşiktaş, küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Çaykur Rizespor'dan sezonun bitmesiyle kadroya geri dönecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu takımda düşünmezken Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ABD'li oyuncu için devreye girmeye hazırlanıyor.

4Rıza Çalımbaydan Ahmet Nur Çebiye büyük müjde Beşiktaşı bir beladan kurtarıyor

2020-2021 sezonunda Sivasspor forması giyen Tyler Boyd, geçtiğimiz sezon Çalımbay'ın çok istemesine rağmen Çaykur Rizespor'a gitmişti. O dönem konuya ilişkin açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör, "Beşiktaş'tan yana bir sıkıntı yok. Ama maalesef menajerler pek sıcak bakmadılar. Belki kafalarında başka düşünceleri vardı ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediler. Şu anda bir görüşme falan yok. Menajerleriyle ben de konuştum, onlar bekleyeceklerini ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediklerini söylediler. Biz de başka oyuncu aramaya başladık." diye konuşmuştu.

5Rıza Çalımbaydan Ahmet Nur Çebiye büyük müjde Beşiktaşı bir beladan kurtarıyor

Sivasspor ile 15 maça çıkan ABD'li sağ kanat, 5 gol kaydetmişti. Çaykur Rizespor'da ise daha fazla süre alan Boyd bu sezon 27 maça çıktı, 1 gol-2 asist üretti.

6FLAŞ RIDVAN YILMAZ GELİŞMESİ

FLAŞ RIDVAN YILMAZ GELİŞMESİ

Beşiktaş'taki performansıyla transferin gözdesi konumuna gelen Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

7Rıza Çalımbaydan Ahmet Nur Çebiye büyük müjde Beşiktaşı bir beladan kurtarıyor

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un izleme komitesi, son dönemin dikkat çeken ismi Rıdvan Yılmaz için Vodafone Park'a geldi.

8Rıza Çalımbaydan Ahmet Nur Çebiye büyük müjde Beşiktaşı bir beladan kurtarıyor

Kasımpaşa karşısında etkisiz görüntü sergileyen 20 yaşındaki sol bek, yerini Umut Meraş'a bıraktı.

9Rıza Çalımbaydan Ahmet Nur Çebiye büyük müjde Beşiktaşı bir beladan kurtarıyor

Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunan A Milli futbolcu için Eintracht Frankfurt'un haricinde Tottenham, Stutgart ve Braga'nın ilgisi devam ediyor.

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Genç futbolcu, bu sezon 31 maçta 3 gol, 4 asist katkısı sağladı. Rıdvan Yılmaz'ın siyah-beyazlılarla sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

11Rıza Çalımbaydan Ahmet Nur Çebiye büyük müjde Beşiktaşı bir beladan kurtarıyor

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