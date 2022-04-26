Rıza Çalımbay'dan Ahmet Nur Çebi'ye büyük müjde! Beşiktaş'ı bir 'beladan' kurtarıyor
Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kesinlikle düşünülmeyen ve kendisine yeni takım arayan tecrübeli futbolcu Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor'a transfer oluyor. Geçen sene 27 yaşındaki kanat oyuncusunu elinden kaçıran Çalımbay'ın bu sefer aynı hatayı yapmayacağı öğrenildi.
Beşiktaş'a transfer olmasından bu yana bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve kiralık gönderilmeye başlanan Tyler Boyd'a talip çıktı.
Akşam'da yer alan habere göre; önümüzdeki sezon yeniden Avrupa arenasında olmak isteyen Demir Grup Sivasspor'un teknik patronu Rıza Çalımbay, 2020-2021'de bir sezonluğuna Beşiktaş'tan kiralanan ve şu sıralar yine kiralık olarak Çaykur Rizespor 'da top koşturan Tyler Boyd'u gözüne kestirdi.
2020-2021 sezonunda Sivasspor forması giyen Tyler Boyd, geçtiğimiz sezon Çalımbay'ın çok istemesine rağmen Çaykur Rizespor'a gitmişti. O dönem konuya ilişkin açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör, "Beşiktaş'tan yana bir sıkıntı yok. Ama maalesef menajerler pek sıcak bakmadılar. Belki kafalarında başka düşünceleri vardı ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediler. Şu anda bir görüşme falan yok. Menajerleriyle ben de konuştum, onlar bekleyeceklerini ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediklerini söylediler. Biz de başka oyuncu aramaya başladık." diye konuşmuştu.