Ramazan'ın vazgeçilmezi için yoğunluk başladı! Talep patladı, Mersin'den tüm Türkiye'ye gönderiliyor

4

Halk arasında ‘irmik tatlısı' olarak da bilinen kerebiç, içi fıstık veya cevizle doldurularak içli köfte şeklinde hazırlanıyor. Fırında pişirildikten sonra çöven otu köklerinden elde edilen kaymağın üzerine dökülmesiyle servis ediliyor. İsteğe göre üzerine tarçın da eklenebiliyor. Yaklaşık bir hafta dayanma süresi bulunan kerebiç için il dışından da siparişler alınırken, talepler kargo yoluyla karşılanıyor. Ramazan sofralarında yeniden yoğun ilgi gören kerebiçin kilo fiyatı ise fıstıklı bin 200 TL, cevizli ise 650 TL'den satışa sunuluyor.