• 27 Şubat 2022 - 08:37 • Son Güncelleme:
Putin'e 'yaratık' deyip vatandaşına sarılıp ağladı! İngiltere Ukrayna'nın yanında...
Everton - Manchester City maçından önce Rusya lideri Putin için 'yaratık' ifadesini kullanan, ardından vatandaşı Vitaliy Mykolenko'ya sarılarak göz yaşlarına hakim olamayan Oleksandr Zinchenko'nun bu tepkisi büyük takdir topladı...
• 27 Şubat 2022 - 08:37 • Son Güncelleme:
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Everton, İngiltere Premier Lig'in 27'nci haftasında Manchester City'i konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma Manchester City'nin galibiyetiyle tamamlandı. Premier Lig devinin Ukraynalı yıldızı Zinchenko'nun gözyaşları karşılaşmaya damga vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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Mücadele öncesinde Manchester City'nin yıldızı Oleksandr Zinchenko ve Everton'ın yıldızı Vitaliy Mykolenko birbirine destek oldu. Ukraynalı futbolcular müsabaka öncesinde uzun süre birbirine sarıldı.
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