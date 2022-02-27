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İngilterePutin'e 'yaratık' deyip vatandaşına sarılıp ağladı! İngiltere Ukrayna'nın yanında...
Haberlerİngiltere Haberleri Putin'e 'yaratık' deyip vatandaşına sarılıp ağladı! İngiltere Ukrayna'nın yanında...
• 27 Şubat 2022 - 08:37 • Son Güncelleme:

Putin'e 'yaratık' deyip vatandaşına sarılıp ağladı! İngiltere Ukrayna'nın yanında...

Everton - Manchester City maçından önce Rusya lideri Putin için 'yaratık' ifadesini kullanan, ardından vatandaşı Vitaliy Mykolenko'ya sarılarak göz yaşlarına hakim olamayan Oleksandr Zinchenko'nun bu tepkisi büyük takdir topladı...

• 27 Şubat 2022 - 08:37 • Son Güncelleme:
1Putine yaratık deyip vatandaşına sarılıp ağladı İngiltere Ukraynanın yanında...
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Everton, İngiltere Premier Lig'in 27'nci haftasında Manchester City'i konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma Manchester City'nin galibiyetiyle tamamlandı. Premier Lig devinin Ukraynalı yıldızı Zinchenko'nun gözyaşları karşılaşmaya damga vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2Putine yaratık deyip vatandaşına sarılıp ağladı İngiltere Ukraynanın yanında...

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar Everton - Manchester City maçını da etkiledi. Müsabaka öncesinde tribünlerde 'Savaşı durdurun' çağrıları yapıldı.

3Putine yaratık deyip vatandaşına sarılıp ağladı İngiltere Ukraynanın yanında...

Manchester City oyuncuları maç öncesi ısınmaya üstünde Ukrayna bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı. Tişörtlerde 'Savaşa hayır' notu yer aldı.

4Putine yaratık deyip vatandaşına sarılıp ağladı İngiltere Ukraynanın yanında...

Ev sahibi ekip Everton ise müsabakaya Ukrayna bayrakları ile çıktı. Premier Lig ekibinin oyuncuları maç öncesinde Ukrayna bayrakları ile tribünleri selamladı.

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Mücadele öncesinde Manchester City'nin yıldızı Oleksandr Zinchenko ve Everton'ın yıldızı Vitaliy Mykolenko birbirine destek oldu. Ukraynalı futbolcular müsabaka öncesinde uzun süre birbirine sarıldı.

6Putine yaratık deyip vatandaşına sarılıp ağladı İngiltere Ukraynanın yanında...

Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko büyük destek sonrası duygu dolu anlar yaşadı. Genç futbolcu, destek mesajları sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

7Putine yaratık deyip vatandaşına sarılıp ağladı İngiltere Ukraynanın yanında...

Müsabakanın ardından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan da bir paylaşımda bulundu. Türk asıllı Alman futbolcu paylaşımına "Savaşa hayır. Bugünlerde önemli olan tek şey bu" notunu düştü.

8Putine yaratık deyip vatandaşına sarılıp ağladı İngiltere Ukraynanın yanında...

Öte yandan Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin'e tepki göstermişti. Rusya'nın saldırıları sonrası tecrübeli oyuncu, "Umarım en acılı şekilde ölürsün, yaratık!" ifadelerini kullanmıştı.

9Putine yaratık deyip vatandaşına sarılıp ağladı İngiltere Ukraynanın yanında...

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