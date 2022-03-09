Putin Ukrayna'ya girdi olan Abramovich'e oldu! Chelsea'ye Türk iş insanından rekor teklif

Bayrak, "Türkiye'den de hem futbolcu hem de teknik adamlar kulüpte olacak. Abramovich ile bizim eskiye dayalı bir dostluğumuz var. Bizim ortak bir mimar hocamız var. Hoca üzerinden de görüşme yaptık. Biz sermayenin Türkiye'de kalmasından yanayız. Belki flört şeklinde bir alışveriş olabilir. Rus sermayesinin en güvenilir limanı Türkiye'dir.