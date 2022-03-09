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İngilterePutin Ukrayna'ya girdi olan Abramovich'e oldu! Chelsea'ye Türk iş insanından rekor teklif
Haberlerİngiltere Haberleri Putin Ukrayna'ya girdi olan Abramovich'e oldu! Chelsea'ye Türk iş insanından rekor teklif
• 09 Mart 2022 - 20:22 • Son Güncelleme:

Putin Ukrayna'ya girdi olan Abramovich'e oldu! Chelsea'ye Türk iş insanından rekor teklif

Acun Ilıcalı'nın Hull City'i satın almasının ardından Chelsea'ye göz diken Türk iş insanı Muhsin Bayrak, kulübün sahibi Roman Abramovich'e rekor bir teklifte bulundu. İşte 'Mavilerde' son durum...

• 09 Mart 2022 - 20:22 • Son Güncelleme:
1Putin Ukraynaya girdi olan Abramoviche oldu Chelseaye Türk iş insanından rekor teklif
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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları sonrası İngiltere tarafından yaptırımlara maruz kalan Rus iş insanı Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı aldı. Premier Lig devinin yeni sahibinin kim olacağı merak konusuyken, Türk iş insanı Muhsin Bayrak satın alma girişimlerine başladı. Muhsin Bayrak, Chelsea için 3 milyar 300 milyon sterlin istendiği iddialarını yanıtladı. İşte ayrıntılar...

2Putin Ukraynaya girdi olan Abramoviche oldu Chelseaye Türk iş insanından rekor teklif

Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü takımlarından Chelsea'yi satışa çıkardı. Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak (46) ise satışa çıkarılan kulübe talip oldu.

3Putin Ukraynaya girdi olan Abramoviche oldu Chelseaye Türk iş insanından rekor teklif

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gayrimenkul yatırımları yapan Bayrak, "Biz kimsenin taşeronu olmayız. Bugün resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. Müjdeyi de sizin aracılığınızla paylaşalım. Muhtemelen yarın ya da cuma günü tam anlamıyla çalışmalar başlayacak" dedi.

4Putin Ukraynaya girdi olan Abramoviche oldu Chelseaye Türk iş insanından rekor teklif

Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'yi 27 Şubat'ta satışa çıkardı. Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak, kulübün satışa çıkarılmasının ardından kulüp yetkilileri ile temasa geçti.

5Putin Ukraynaya girdi olan Abramoviche oldu Chelseaye Türk iş insanından rekor teklif

Bunun üzerine şirket adına Londra'ya giden avukat Berivan Erdoğan ve şirketin Avrupa temsilcisi Vehbi Kevser kulüp yetkilileri ile görüşmeye başladı. Muhsin Bayrak, "Dünyada Türk şirketlerinin her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Bu kararımız hem ticaretimize hem ülkemize hem de holdingimize çok büyük bir prestij olacak" ifadelerini kullandı.

6Putin Ukraynaya girdi olan Abramoviche oldu Chelseaye Türk iş insanından rekor teklif

Görüşmelerin sürdüğünü 5-6 şirket ile birlikte ABD'nin eski devlet başkanı Trump'ın da kulübe talip olduğunu söyleyen Bayrak, "Yaklaşık 1 haftadır görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea Futbol Kulübü yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı.

7Putin Ukraynaya girdi olan Abramoviche oldu Chelseaye Türk iş insanından rekor teklif

Müjdeyi de sizin aracılığınızla paylaşalım. Muhtemelen yarın ya da cuma günü tam anlamıyla çalışmalar başlayacak. Çok afaki rakamlar dönüyor. Ben rakam olarak çok bir şey söylemeyeyim. Zaten bütün dünya basınına duyurulacak" dedi.

8Putin Ukraynaya girdi olan Abramoviche oldu Chelseaye Türk iş insanından rekor teklif

Gündeme gelen 3,3 milyar sterlinlik bir teklifte bulunulmadığını söyleyen Bayrak, "Bahsedilen rakam yok, yani çok daha altında bir rakamdır. Kulübün değeri o değil. O şişirilmiş bir rakam. Bizim açımızdan öyle bir rakam teklif edilmedi.

9Putin Ukraynaya girdi olan Abramoviche oldu Chelseaye Türk iş insanından rekor teklif

Birçok ülkede Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Bunu Londra'da yapacağız ve bu sevinci Türk halkına tattıracağız. Alıcılar içerisinde en şanslı grup biziz. Ticaretimizi aksatacak bir durum yok, hesabımızı kitabımızı yaptık. Biz hazırız; karşı tarafa bıraktık. Oradan gelecek stratejiye göre, önlemimizi alıp pazarlığın içerisine dahil olacağız. Ekonomiye ve turizme çok büyük faydaları olacak" dedi.

10Putin Ukraynaya girdi olan Abramoviche oldu Chelseaye Türk iş insanından rekor teklif

Bayrak, "Türkiye'den de hem futbolcu hem de teknik adamlar kulüpte olacak. Abramovich ile bizim eskiye dayalı bir dostluğumuz var. Bizim ortak bir mimar hocamız var. Hoca üzerinden de görüşme yaptık. Biz sermayenin Türkiye'de kalmasından yanayız. Belki flört şeklinde bir alışveriş olabilir. Rus sermayesinin en güvenilir limanı Türkiye'dir.

11Putin Ukraynaya girdi olan Abramoviche oldu Chelseaye Türk iş insanından rekor teklif

Biz de paranın ve sermayenin Türkiye'de kalması için elimizden geleni yapacağız. Muhsin Bayrak kimsenin taşeronluğunu yapmaz. 35 senedir gece gündüz çalışıyorum. Binlerce çalışan ordumuzla dünyanın her yerindeyiz. Biz kimsenin taşeronu olmayız. Biz Türk bayrağını kendi gücümüzle dalgalandırırız" diye konuştu.

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