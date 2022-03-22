Portekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldo'dan flaş paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Burada bulunmalarının normal olmadığını söyleyen yıldız oyuncu, "Burada bulunmamız bizim için ideal bir durum değil ama bulunduğumuz yer burası. Büyük bir sorumlulukla yüzleşmeliyiz. Portekiz için oynamak bize çok güç veriyor ve Dünya Kupası'na katılmak için tüm şartlara sahibiz." ifadelerini kullandı.