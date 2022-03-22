Portekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldo'dan flaş paylaşım! Sosyal medya yıkıldı
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde, A Milli Futbol Takımı'nı 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.
Ronaldo resmi Instagram hesabında yaptığı maç öncesi paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.
Burada bulunmalarının normal olmadığını söyleyen yıldız oyuncu, "Burada bulunmamız bizim için ideal bir durum değil ama bulunduğumuz yer burası. Büyük bir sorumlulukla yüzleşmeliyiz. Portekiz için oynamak bize çok güç veriyor ve Dünya Kupası'na katılmak için tüm şartlara sahibiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kolay bir rakip olmadığını belirten tecrübeli oyuncu, "Bütün taktikler her zaman sahada onaylanır. Türkiye sandığınızın aksine kolay bir rakip değil. Hollanda grubunu ikinci bitirdiler ve onlarla oynadıkları maçlardan birini kazandılar. Bu maç, Portekiz'in sahada daha güçlü olduğunu kanıtlayabilmesi için bir final maçı olacak" şeklinde konuştu.
Diogo Jota ayrıca, "Önümüzdeki iki gün analizlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Takım içinde bunu ele alacağız, ancak sonuca ulaşmamız için bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmamız ve fırsatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Acı çekmek ve rakibe de fazla şans vermek istemiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.