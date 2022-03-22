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FutbolPortekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldo'dan flaş paylaşım! Sosyal medya yıkıldı
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• 22 Mart 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldo'dan flaş paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Perşembe günü Dragao Stadı'nda Türkiye Milli Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz'de dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo'nun paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Takımın diğer oyuncularından Jota ve Fernandes 'Acı çekmek istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

• 22 Mart 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:
1Portekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldodan flaş paylaşım Sosyal medya yıkıldı
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde, A Milli Futbol Takımı'nı 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.

2Portekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldodan flaş paylaşım Sosyal medya yıkıldı

Beş kez Ballon d'Or kazanan Portekizli yıldız, kariyerinin son küresel çapta turnuvasına katılmak için elinden gelen her şeyi yapacak.

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Ronaldo resmi Instagram hesabında yaptığı maç öncesi paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.

4Portekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldodan flaş paylaşım Sosyal medya yıkıldı

Portekiz'in Manchester United'lı yıldızı Bruno Fernandes de sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Şimdi her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacımız var. Dünya Kupası'na ulaşmak için her şeyi yapacağız!" dedi.

5Portekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldodan flaş paylaşım Sosyal medya yıkıldı

A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçı, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

6Portekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldodan flaş paylaşım Sosyal medya yıkıldı

Portekizli yıldız Diogo Jota, 24 Mart'ta Türkiye ile oynayacakları Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final maçı öncesi konuştu.

7Portekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldodan flaş paylaşım Sosyal medya yıkıldı

Diogo Jota yaptığı açıklamada, "Açıkçası, burada olmaya alışkın olan oyuncuların eksikliği var takımda ama onların yerine çağrılanlara yüzde yüz güveniyoruz. Şu anda burada olanları ve ne yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz." dedi.

8Portekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldodan flaş paylaşım Sosyal medya yıkıldı

Burada bulunmalarının normal olmadığını söyleyen yıldız oyuncu, "Burada bulunmamız bizim için ideal bir durum değil ama bulunduğumuz yer burası. Büyük bir sorumlulukla yüzleşmeliyiz. Portekiz için oynamak bize çok güç veriyor ve Dünya Kupası'na katılmak için tüm şartlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

9Portekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldodan flaş paylaşım Sosyal medya yıkıldı

Türkiye'nin kolay bir rakip olmadığını belirten tecrübeli oyuncu, "Bütün taktikler her zaman sahada onaylanır. Türkiye sandığınızın aksine kolay bir rakip değil. Hollanda grubunu ikinci bitirdiler ve onlarla oynadıkları maçlardan birini kazandılar. Bu maç, Portekiz'in sahada daha güçlü olduğunu kanıtlayabilmesi için bir final maçı olacak" şeklinde konuştu.

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Diogo Jota ayrıca, "Önümüzdeki iki gün analizlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Takım içinde bunu ele alacağız, ancak sonuca ulaşmamız için bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmamız ve fırsatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Acı çekmek ve rakibe de fazla şans vermek istemiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

11Portekiz - Türkiye maçı öncesi Ronaldodan flaş paylaşım Sosyal medya yıkıldı

 

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