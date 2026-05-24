Ortalıkta kurbanlık yok ama ısrarla para istiyorlar! Dikkat: Uzman isim uyardı

Vatandaşların dikkatli olması noktasında uyarıda bulunan Türkalp, "Bir diğer önemli konu ise mağduriyet yaşandığı zaman gecikmeksizin hukuki sürecin başlatılması gerekiyor. Vatandaşlarımız ellerindeki dekontların, mesaj kayıtlarını, ilan görüntülerini ve banka bilgilerini muhafaza ederek gecikmeden emniyet birimlerine veya cumhuriyet başsavcılıklarına bildirmeli. Çünkü dijital deliller bu tür suçların aydınlatılmasında çok büyük bir önem taşıyor. Bayram, dayanışma, paylaşma ve güven ortamı içerisinde geçmesi gerekirken kötü niyetli kişiler tarafından vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularının istismar edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu nedenle özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde vatandaşlarımızı biraz daha dikkatli ve kontrollü hareket etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.