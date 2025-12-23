Ordu'da yağan kar fındık ağaçlarına şifa oldu! '500 ile 1000 saat arasında soğuklama dönemi gerekiyor'
Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı fındık ağaçlarına şifa oldu. Karın olumlu etki oluşturduğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, 'Fındığın, 500 ile 1000 saat arasında bir soğuklama dönemi geçirmesi gerekiyor' dedi.
Aralık ayında yağan kar ile birlikte fındığın soğuklama ihtiyacının giderildiğini belirten TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, “Kentin özellikle 600-700 rakım üzerindeki bölgelerinde kar yağışı gerçekleşti. Bu kar, fındık mahsulü için çok önemliydi ve oldukça iyi oldu. Çünkü fındığın, bu soğuklama dönemini yaşaması gerekiyor. Bu soğuklama döneminin ise aralık ayında olması gerekiyordu ve bu kapsamda zamanlama iyi oldu.
‘KADEMELİ KAR YAĞIŞLARIYLA FINDIK, ÜRETİME UYGUN HALE GELİR’
Fındık üreticilerinin önünde halen çok kritik 3-4 aylık bir süreç olduğunu vurgulayan Soydan, “İnşallah bundan sonra da kış boyunca aralıklarla kar yağışı devam eder. Geçmiş yıllara baktığımızda, kış aylarında sıcak havalar yaşandı ve sonrasında da fındık bahçelerinde yapraklar ve tomurcuklar erken açtı.