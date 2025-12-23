Ordu'da yağan kar fındık ağaçlarına şifa oldu! '500 ile 1000 saat arasında soğuklama dönemi gerekiyor'

2

Aralık ayında yağan kar ile birlikte fındığın soğuklama ihtiyacının giderildiğini belirten TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, “Kentin özellikle 600-700 rakım üzerindeki bölgelerinde kar yağışı gerçekleşti. Bu kar, fındık mahsulü için çok önemliydi ve oldukça iyi oldu. Çünkü fındığın, bu soğuklama dönemini yaşaması gerekiyor. Bu soğuklama döneminin ise aralık ayında olması gerekiyordu ve bu kapsamda zamanlama iyi oldu.