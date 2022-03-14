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BeşiktaşÖnder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi! 'Çok kötüydüler'
HaberlerBeşiktaş Haberleri Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi! 'Çok kötüydüler'
• 14 Mart 2022 - 22:53 • Son Güncelleme:

Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi! 'Çok kötüydüler'

NEF Stadı'nda ezel rakibi Galatasaray'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta tecrübeli teknik direktör Önder Karaveli'nin 'kazanmayı hak etmedik' sözleri ilgi uyandırdı. Ayrıca Karaveli'nin 4 futbolcunun ismini vererek 'Çok top kaybettiler' ifadeleri ise dikkat çekti.

• 14 Mart 2022 - 22:53 • Son Güncelleme:
1Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi Çok kötüydüler
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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

2Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi Çok kötüydüler

Karşılaşmayı değerlendiren Önder Karaveli "Maçın ilk yarısında çok top kaybettik. Pas atamadık. Savunmada hazırlıksız yakalandık böylece. Rakip golleri ve pozisyonları buldu. Daha başka goller de buldular. Biz ilk yarıda sadece kornerlerden pozisyonlar bulduk. İkinci yarı daha iyiydik.

3Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi Çok kötüydüler

Bölüm bölüm daha üstündük. Yeteri kadar pozisyon üretemedik. Gol bulduk, başka goller de bulabilirdik. Hem Larin'i, hem Michy'i santrfora yaklaştırdık. 4-4-2 gibi oynadık. İkinci yarıda dengeleyebilirdik skoru. Oyunda sorun yok ama skoru da dengeleyebilirdik." dedi.

4Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi Çok kötüydüler

Cyle Larin penaltı itirazıyla ilgili soruyu yanıtlayan Önder Karaveli "Penaltı pozisyonu sorusuna gelince, içeride herkes baktı. Penaltı pozisyonuyla ilgili herkes yorumunu yapacaktır." ifadelerini kullandı.

5KENAN - GHEZZAL - ALEX VE GÜVEN ÇOK TOP KAYBETTİ

KENAN - GHEZZAL - ALEX VE GÜVEN ÇOK TOP KAYBETTİ

Oyuncularının normalden uzak performans gösterdiğini söyleyen Önder Karaveli "Kenan ile Güven'i erkenden çıkardık. Her zaman en fazla öne çıkaran oyuncumuz Rachid de yeteri kadar topla buluşamadı. Güven, Kenan, Ghezzal, Alex ve hatta Atiba ile hiç kaybetmediği kadar top kaybetti. Çok net biçimde önde topu koruyamadık.

6Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi Çok kötüydüler

Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü. Bunu bekliyorduk ama süresinin bu kadar uzatabileceğini düşünmüyorduk. Gol buna sebep oldu. Kenan, son 2-3 haftada istediklerimizi en çok yerine getirenlerden biriydi.

7Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi Çok kötüydüler

Geçen hafta da gol atmıştı. Planladığımız geriden çıkışları yapamamak, ilk yarıda kötü göründük. İkinci yarıda rakibin alanında oynadık. Top da bizdeydik. Galatasaray merkezi iyi kapattı. Kenarlardan ortaları denedik. Galatasaray'ın iki stoperi hava toplarında iyiydi ama başka alternatif bırakmadılar. Larin ve Michy'i oraya sokarak şansımızı denedik." dedi.

8Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi Çok kötüydüler

Önder Karaveli ayrıca "Sadece 1 isabetli şutla bitirmek hoş olmadı. Geçmiş maçlarda oyunu kazanıyorduk. Oyunun bütününe bakınca kazanamadık ve maçı da kaybettik. Galatasaray başka goller de atabilirdi. İlk yarıda kornerler dışında varlık gösteremedik. İkinci yarı daha iyiydik ama yine yeterince üretken olamadık." açıklamasını yaptı.

9Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi Çok kötüydüler

Basın toplantısında konuşan Önder Karaveli "Kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadık." dedi.

10Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi Çok kötüydüler

Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Cyle Larin, "Oyunun temposu yavaş başladı ama sonrasında tempo bizim adımıza yükseldi. İkinci yarıda fırsatlar bulduk." dedi.

11Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi Çok kötüydüler

Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştiren Kanadalı oyuncu, "Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Derbide nasıl VAR'a gidilmiyor. Çok net bir penaltıydı." dedi.

12Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi Çok kötüydüler

Beşiktaşlı futbolcu, "Futbol bir takım oyunu. Zor bir sezon geçiriyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Sezonu en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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