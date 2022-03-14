Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi! 'Çok kötüydüler'
NEF Stadı'nda ezel rakibi Galatasaray'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta tecrübeli teknik direktör Önder Karaveli'nin 'kazanmayı hak etmedik' sözleri ilgi uyandırdı. Ayrıca Karaveli'nin 4 futbolcunun ismini vererek 'Çok top kaybettiler' ifadeleri ise dikkat çekti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
KENAN - GHEZZAL - ALEX VE GÜVEN ÇOK TOP KAYBETTİ
Oyuncularının normalden uzak performans gösterdiğini söyleyen Önder Karaveli "Kenan ile Güven'i erkenden çıkardık. Her zaman en fazla öne çıkaran oyuncumuz Rachid de yeteri kadar topla buluşamadı. Güven, Kenan, Ghezzal, Alex ve hatta Atiba ile hiç kaybetmediği kadar top kaybetti. Çok net biçimde önde topu koruyamadık.
Geçen hafta da gol atmıştı. Planladığımız geriden çıkışları yapamamak, ilk yarıda kötü göründük. İkinci yarıda rakibin alanında oynadık. Top da bizdeydik. Galatasaray merkezi iyi kapattı. Kenarlardan ortaları denedik. Galatasaray'ın iki stoperi hava toplarında iyiydi ama başka alternatif bırakmadılar. Larin ve Michy'i oraya sokarak şansımızı denedik." dedi.
Önder Karaveli ayrıca "Sadece 1 isabetli şutla bitirmek hoş olmadı. Geçmiş maçlarda oyunu kazanıyorduk. Oyunun bütününe bakınca kazanamadık ve maçı da kaybettik. Galatasaray başka goller de atabilirdi. İlk yarıda kornerler dışında varlık gösteremedik. İkinci yarı daha iyiydik ama yine yeterince üretken olamadık." açıklamasını yaptı.