Önder Karaveli derbiyi kaybetti 4 futbolcunun ismini verdi! 'Çok kötüydüler'

KENAN - GHEZZAL - ALEX VE GÜVEN ÇOK TOP KAYBETTİ

Oyuncularının normalden uzak performans gösterdiğini söyleyen Önder Karaveli "Kenan ile Güven'i erkenden çıkardık. Her zaman en fazla öne çıkaran oyuncumuz Rachid de yeteri kadar topla buluşamadı. Güven, Kenan, Ghezzal, Alex ve hatta Atiba ile hiç kaybetmediği kadar top kaybetti. Çok net biçimde önde topu koruyamadık.