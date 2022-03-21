Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...
Dün Rubin Kazan maçında hat-trick yapan ve Portekiz maçı öncesi Kuntz'a mesaj yollayan Yusuf Yazıcı'yla NEC Nijmegen'de attığı gollerle Hollanda'yı sallayan Ali Akman kendisini izleyenleri resmen büyülüyor...
Ali Akman Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor. Hollanda Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen genç forvet performansı ile dikkat çekiyor. Ali Akman NEC Nijmegen formasıyla attığı gol ile önemli bir başarıya imza attı
Geçtiğimiz sezon Lille'in elde ettiği şamiyonlukta Burak Yılmaz ile birlikte büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransa'da büyük hayal kırıklığı yarattı. Jocelyn Gourvennec ile anlaşamayan Yusuf Yazıcı, Ocak transfer döneminde kiralık olarak CSKA Moskova'nın yolunu tuttu. Kariyerinde büyük düşüş yaşayan milli yıldız CSKA Moskova'da küllerinden doğdu.
İşte Adem Cebeci'nin o açıklamaları;
"Yusuf inanılmaz bir insandır. Kendini iyi hissettiğinde yapabileceklerinin sınırı yok. İki gün önce bir röportajda hat-trick yaparsa mutlu olacağını söyledi ve yaptı. Bu başarı Yusuf için sadece bir başlangıç. Şimdi bir milli ara var ve ardından yeniden Rusya'ya dönecek."
Yusuf Yazıcı'nın menajeri Cebeci, CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı için satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusunda henüz kesinleşen bire durumun olmadığını vurgulayan Adem Cebeci, oyuncunun CSKA Moskova'da mutlu olduğunu belirtti. Cebeci, "Kesinlikle Yusuf, CSKA'da kalmak istiyor. Bu kulübün bir parçası olmaktan çok mutlu. Şartlar oluşursa neden olmasın." ifadelerini kullandı.
Rus basını daha önce Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonunun 12 milyon Euro olduğunu iddia etmişti. CSKA moskova'nın resmi transfer açıklamasında satın alma opsiyonuyla ilgili net bir rakam belirtilmezken, CSKA Moskova'nın 12 milyon Euro karşılığında Yusuf Yazıcı'nın bonservisini alabileceği aktarıldı. Rusya'da rekor kıran bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı için son karar sezon sonunda verilecek.