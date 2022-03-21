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FutbolÖnce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...
HaberlerFutbol Haberleri Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...
• 21 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:

Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

Dün Rubin Kazan maçında hat-trick yapan ve Portekiz maçı öncesi Kuntz'a mesaj yollayan Yusuf Yazıcı'yla NEC Nijmegen'de attığı gollerle Hollanda'yı sallayan Ali Akman kendisini izleyenleri resmen büyülüyor...

• 21 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
1Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...
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Ali Akman Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor. Hollanda Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen genç forvet performansı ile dikkat çekiyor. Ali Akman NEC Nijmegen formasıyla attığı gol ile önemli bir başarıya imza attı

2Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

Eredivisie'de haftanın 11'ine seçilme başarısı gösteren Ali Akman Hollanda'da gündem oldu. Hollanda basını, başarılı performansıyla büyük yankı uyandıran Ali Akman için, "İzlemek eğlenceliydi, iyi bir oyuncu, top sürme ve o kep hareketiyle de iyi bir gol attı" ifadelerini kullandı.

3Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

Ali Akman, NEC Nijmegen formasıyla son maçta deplasmanda Groningen'e 4-3 kaybetmelerine rağmen tarihe geçti. 19 yaşındaki genç forvet takımının ilk golünü atarak bu sezon ligdeki 6. golüne imza attı.

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NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Ali Akman, geleceğiyle alakalı olarak şu açıklamalarda bulunmuştu:

5Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

Kariyerim için gerçekten doğru bir seçim yaptım. Burada çok deneyim kazandım. Burada yalnız olmak kolay değil. Henüz 19 yaşındayım ve bu benim Avrupa'daki ilk sezonum. Taraftarlar, takım arkadaşlarım ve personeller ile iyi vakit geçiriyorum. Her gün ne kadar minnettar olabileceğimi anlıyorum."

6Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

Ali Akman, Hollanda günlerine ödülle başlamıştı. Genç oyuncu, performansıyla Ağustos ayında en iyi genç futbolcuya verilen "Johan Cruyff Yetenek Ödülü" kazanmıştı.

7Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

6. gol atmayı başaran Ali Akman, 26. haftanın bitiminde bu sayıya ulaşan en genç oyuncu olma unvanını elde etti. Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 26 resmi mücadelenin 16'sında ilk 11'de yer alan Ali Akman, bu karşılaşmalarda takımına 6 gol atarak katkı sağladı.

8Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

Geçtiğimiz sezon Lille'in elde ettiği şamiyonlukta Burak Yılmaz ile birlikte büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransa'da büyük hayal kırıklığı yarattı. Jocelyn Gourvennec ile anlaşamayan Yusuf Yazıcı, Ocak transfer döneminde kiralık olarak CSKA Moskova'nın yolunu tuttu. Kariyerinde büyük düşüş yaşayan milli yıldız CSKA Moskova'da küllerinden doğdu.

9Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

Rusya Premier Lig'e hızlı bir giriş yapan Yusuf Yazıcı, 4 maçta 6 gole imza atarken Rusya Kupası'nda da 2 asiste imza atarak CSKA Moskova kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

10Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

Rus basını da Yusuf Yazıcı'nın performansını manşetlere taşıdı. Yusuf Yazıcı'nın Rusya Premier Lig tarihine geçtiği ifade edildi. Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 4 maçında da gol bulan ilk isim olurken daha önce bu rekor 2015'te Akhmat formasıyla ilk üç maçında gol atan Senegalli Ablai Mbenga'ya aitti.

11Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki müthiş başlangıcı kalıcı transfer söylentilerini de artırdı. CSKA'nın Liille'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf Yazıcı'nın bonservisini almayı planladığı aktarıldı. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili konuştu.

12İşte Adem Cebecinin o açıklamaları;

İşte Adem Cebeci'nin o açıklamaları;

"Yusuf inanılmaz bir insandır. Kendini iyi hissettiğinde yapabileceklerinin sınırı yok. İki gün önce bir röportajda hat-trick yaparsa mutlu olacağını söyledi ve yaptı. Bu başarı Yusuf için sadece bir başlangıç. Şimdi bir milli ara var ve ardından yeniden Rusya'ya dönecek."

13Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Cebeci, CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı için satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusunda henüz kesinleşen bire durumun olmadığını vurgulayan Adem Cebeci, oyuncunun CSKA Moskova'da mutlu olduğunu belirtti. Cebeci, "Kesinlikle Yusuf, CSKA'da kalmak istiyor. Bu kulübün bir parçası olmaktan çok mutlu. Şartlar oluşursa neden olmasın." ifadelerini kullandı.

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Rus basını daha önce Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonunun 12 milyon Euro olduğunu iddia etmişti. CSKA moskova'nın resmi transfer açıklamasında satın alma opsiyonuyla ilgili net bir rakam belirtilmezken, CSKA Moskova'nın 12 milyon Euro karşılığında Yusuf Yazıcı'nın bonservisini alabileceği aktarıldı. Rusya'da rekor kıran bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı için son karar sezon sonunda verilecek.

15Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

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