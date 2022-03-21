Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

Kariyerim için gerçekten doğru bir seçim yaptım. Burada çok deneyim kazandım. Burada yalnız olmak kolay değil. Henüz 19 yaşındayım ve bu benim Avrupa'daki ilk sezonum. Taraftarlar, takım arkadaşlarım ve personeller ile iyi vakit geçiriyorum. Her gün ne kadar minnettar olabileceğimi anlıyorum."