Olay var! Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaş'ta 2 istifa kararı alındı
Yeni sezona bambaşka bir Beşiktaş'la giriş yapmak isteyen ve takımın başına tecrübeli bir teknik adam getirmenin planlarını yapan Ahmet Nur Çebi, gönlündeki teknik direktörü açıklar açıklamaz siyah beyazlı yönetimde 2 istifa gerçekleşti. İşte Kara Kartal cephesinde yaşanan flaş gelişme...
Beşiktaş'ta yeni sezon için hoca arayışları yüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin listesinde olan iki deneyimli hocadan istenilen cevap alınamadı. İşte detaylar...
Daniel Farke, Nuno Espirito Santo ve Jindrich Trpisovsky ise listedeki yerlerini koruyor. Sezonu Önder Karaveli ile tamamlamayı planlayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi yeni teknik direktörü belirlemek için yoğun çaba sarfediyor.
Derbi sonrası yöneticileriyle yaptığı görüşmede masanın üzerine ilk olarak Şenol Güneş ismini getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, tecrübeli hocaya sıcak bakmayan isimlerle yollarını ayırmayı düşünüyor.
Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları gibi Güneş'i istemeyen isimlerin yeni yönetimde olmak istemediğini açıklamasının ardından düğmeye basan Başkan Çebi, yakın bir zamanda 69 yaşındaki teknik adam Şenol Güneş ile bir araya gelerek yeni sezon için 'el sıkışmak' istiyor.
TRANSFER ÇALIŞMALARI VE TALİSCA HAMLESİ
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala takımlar gelecek sezon için harekete geçti. Süper Lig devlerinin gündemine Anderson Talisca geldi. Al Nassr'dan ayrılması beklenen Brezilyalı on numara Anderson Talisca konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...
Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili sorulan soruya Başkan Ahmet Nur Çebi’nin açık kapı bırakacak şekilde cevap vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı yönetim pahalı kontratların bitmesi nedeniyle bu tür bir transfere sıcak bakıyor. Ancak yine belli başlı kriterlerin yerine gelmesini bekleyen yönetim son olarak forma giydiği Al Nassr’dan yaklaşık 8 milyon euro kazanan Talisca’nın, önerilecek rakama evet diyerek bir anlamda ‘FEDA’ demesi gerekecek.