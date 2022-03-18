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BeşiktaşOlay var! Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaş'ta 2 istifa kararı alındı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Olay var! Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaş'ta 2 istifa kararı alındı
• 18 Mart 2022 - 09:58 • Son Güncelleme:

Olay var! Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaş'ta 2 istifa kararı alındı

Yeni sezona bambaşka bir Beşiktaş'la giriş yapmak isteyen ve takımın başına tecrübeli bir teknik adam getirmenin planlarını yapan Ahmet Nur Çebi, gönlündeki teknik direktörü açıklar açıklamaz siyah beyazlı yönetimde 2 istifa gerçekleşti. İşte Kara Kartal cephesinde yaşanan flaş gelişme...

• 18 Mart 2022 - 09:58 • Son Güncelleme:
1Olay var Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaşta 2 istifa kararı alındı
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Beşiktaş'ta yeni sezon için hoca arayışları yüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin listesinde olan iki deneyimli hocadan istenilen cevap alınamadı. İşte detaylar...

2Olay var Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaşta 2 istifa kararı alındı

Gelecek sezon takımın emanet edileceği teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Al Hilal'de görev yapan Leonardo Jardim'in durumunu araştırdı. Siyah-beyazlılar, kapıyı 4 milyon Euro'dan açan Portekizli hocayı teklif bile yapmadan listeden çıkardı.

3Olay var Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaşta 2 istifa kararı alındı

Rudi Garcia için de yoklama yapan Beşiktaş yönetimi, istediği yanıtı alamadı. Geçtiğimiz sezonun bitiminde Lyon'dan ayrılan ve şu an boşta olan 58 yaşındaki Fransız teknik adam, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirtti.

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Daniel Farke, Nuno Espirito Santo ve Jindrich Trpisovsky ise listedeki yerlerini koruyor. Sezonu Önder Karaveli ile tamamlamayı planlayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi yeni teknik direktörü belirlemek için yoğun çaba sarfediyor.

5Olay var Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaşta 2 istifa kararı alındı

Derbi sonrası yöneticileriyle yaptığı görüşmede masanın üzerine ilk olarak Şenol Güneş ismini getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, tecrübeli hocaya sıcak bakmayan isimlerle yollarını ayırmayı düşünüyor.

6Olay var Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaşta 2 istifa kararı alındı

Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları gibi Güneş'i istemeyen isimlerin yeni yönetimde olmak istemediğini açıklamasının ardından düğmeye basan Başkan Çebi, yakın bir zamanda 69 yaşındaki teknik adam Şenol Güneş ile bir araya gelerek yeni sezon için 'el sıkışmak' istiyor.

7TRANSFER ÇALIŞMALARI VE TALİSCA HAMLESİ

TRANSFER ÇALIŞMALARI VE TALİSCA HAMLESİ

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala takımlar gelecek sezon için harekete geçti. Süper Lig devlerinin gündemine Anderson Talisca geldi. Al Nassr'dan ayrılması beklenen Brezilyalı on numara Anderson Talisca konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

8Olay var Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaşta 2 istifa kararı alındı

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyada gündeme getirdiği Anderson Talisca için bugüne kadar resmi bir girişimde bulunmayan Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı oyuncunun kulübüyle sözleşme fesh sürecini yakından takip ediyor.

9Olay var Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaşta 2 istifa kararı alındı

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili sorulan soruya Başkan Ahmet Nur Çebi’nin açık kapı bırakacak şekilde cevap vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı yönetim pahalı kontratların bitmesi nedeniyle bu tür bir transfere sıcak bakıyor. Ancak yine belli başlı kriterlerin yerine gelmesini bekleyen yönetim son olarak forma giydiği Al Nassr’dan yaklaşık 8 milyon euro kazanan Talisca’nın, önerilecek rakama evet diyerek bir anlamda ‘FEDA’ demesi gerekecek.

10Olay var Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaşta 2 istifa kararı alındı

Beşiktaş Yönetimi ayrıca bir başka yüksek kontratlı oyuncu olan Alex Teixeira’nın da gelmesi muhtemel teklifleri kabul etmesini bekleyecek. Bu şartların olmaması halinde hem kadro planlaması hem de mali açıdan zorluklar yaşayacağını düşünen Beşiktaş Yönetimi bu nedenle adımlarını temkinli atacak.

11Olay var Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaşta 2 istifa kararı alındı

Siyah-beyazlı takımda 2016-2018 arası forma giyen Anderson Talisca, 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yapmıştı. 2016-17 sezonunda şampiyonluğa büyük katkısı olan Brezilyalı yıldız tribünlerin sevgilisi olmuştu.

12Olay var Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaşta 2 istifa kararı alındı

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