Olay var! Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaş'ta 2 istifa kararı alındı

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili sorulan soruya Başkan Ahmet Nur Çebi’nin açık kapı bırakacak şekilde cevap vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı yönetim pahalı kontratların bitmesi nedeniyle bu tür bir transfere sıcak bakıyor. Ancak yine belli başlı kriterlerin yerine gelmesini bekleyen yönetim son olarak forma giydiği Al Nassr’dan yaklaşık 8 milyon euro kazanan Talisca’nın, önerilecek rakama evet diyerek bir anlamda ‘FEDA’ demesi gerekecek.