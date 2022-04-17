Olay görüşme! Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlu'nun bitmiş transferine engel oldu
Metin Öztürk'ün başkan olması halinde Sportif Direktör görevinin üstlenecek olan Levent Nazifoğlu'nun transferdeki ilk hamlesi Başakşehir cephesini şok etti. Sezon sonunda Beşiktaş'la yollarını ayıracak olan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a 'evet' dediği öğrenildi.
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi sona eriyor. Tecrübeli futbolcu uzun süredir Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in gündeminde yer alıyordu. Oyuncunun Başakşehir'e imza atmasına kesin gözüyle bakılırken devreye son anda Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk girdiği öne sürüldü. Emre Belözoğlu devre arasından beri Oğuzhan Özyakup için temaslarda bulunuyordu.
Emre Belözoğlu transferde büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Başarılı teknik adamın uzun süredir gündeminde bulunan Oğuzhan Özyakup için Galatasaray da devreye girdi. Takvim'in haberine göre başkan adayı Metin Öztürk'ün futbolu emanet edeceğini açıkladığı Levent Nazifoğlu, tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başladı.
Emre Belözoğlu, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Oğuzhan Özyakup için sezon sonunu bekliyordu. Oyuncunun İstanbul'da kalmak istediği belirtilirken Emre Belözoğlu da o dönem Oğuzhan Özyakup'la ilgili yöneltilen soruya "Sezon bitince fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz" cevabını vermişti.