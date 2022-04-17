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GalatasarayOlay görüşme! Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlu'nun bitmiş transferine engel oldu
HaberlerGalatasaray Haberleri Olay görüşme! Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlu'nun bitmiş transferine engel oldu
• 17 Nisan 2022 - 15:39 • Son Güncelleme:

Olay görüşme! Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlu'nun bitmiş transferine engel oldu

Metin Öztürk'ün başkan olması halinde Sportif Direktör görevinin üstlenecek olan Levent Nazifoğlu'nun transferdeki ilk hamlesi Başakşehir cephesini şok etti. Sezon sonunda Beşiktaş'la yollarını ayıracak olan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a 'evet' dediği öğrenildi.

• 17 Nisan 2022 - 15:39 • Son Güncelleme:
1Olay görüşme Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlunun bitmiş transferine engel oldu
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi sona eriyor. Tecrübeli futbolcu uzun süredir Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in gündeminde yer alıyordu. Oyuncunun Başakşehir'e imza atmasına kesin gözüyle bakılırken devreye son anda Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk girdiği öne sürüldü. Emre Belözoğlu devre arasından beri Oğuzhan Özyakup için temaslarda bulunuyordu.

2Olay görüşme Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlunun bitmiş transferine engel oldu

Emre Belözoğlu transferde büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Başarılı teknik adamın uzun süredir gündeminde bulunan Oğuzhan Özyakup için Galatasaray da devreye girdi. Takvim'in haberine göre başkan adayı Metin Öztürk'ün futbolu emanet edeceğini açıkladığı Levent Nazifoğlu, tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başladı.

3Olay görüşme Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlunun bitmiş transferine engel oldu

Emre Belözoğlu, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Oğuzhan Özyakup için sezon sonunu bekliyordu. Oyuncunun İstanbul'da kalmak istediği belirtilirken Emre Belözoğlu da o dönem Oğuzhan Özyakup'la ilgili yöneltilen soruya "Sezon bitince fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz" cevabını vermişti.

4Olay görüşme Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlunun bitmiş transferine engel oldu

Emre Belözoğlu ara transfer döneminde Oğuzhan Özyakup'la ilgili sorulan soruya şu cevabı vermişti:

5Olay görüşme Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlunun bitmiş transferine engel oldu
6Olay görüşme Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlunun bitmiş transferine engel oldu

"Oğuzhan Özyakup çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Şu anda bir girişimimiz olmadı ama sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler arasında."

7Olay görüşme Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlunun bitmiş transferine engel oldu

Levent Nazifoğlu'nun Oğuzhan'ın menajeriyle bir ön görüşmede bulunduğu ve Metin Öztürk'ün başkanlık koltuğuna oturması durumunda resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde Sarı-Kırmızılılara sıcak bakabileceği belirtiliyor.

8Olay görüşme Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlunun bitmiş transferine engel oldu

İki müstakbel sportif direktör Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu, seçim sonrası planlarını şimdiden yapmaya başladı. Mbaye Diagne'yle sözleşme yenilemek gibi bir durum söz konusu değil!

9Olay görüşme Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlunun bitmiş transferine engel oldu

Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması halinde sportif direktör olacak olan Cenk Ergün ve Metin Öztürk'ün seçimi kazanması halinde futbolun başında olacak olan isim Levent Nazifoğlu, seçim sonrası planlarını şimdiden yapmaya başladı. Öncelik forvette...

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İkisinin de aklında iyi bir teklif gelirse Mohamed'i satmak var. Diagne'yle sözleşme yenilemek gibi bir durum söz konusu değil... Halil gönderilecek ve bir tane yerli golcü alınacak. Ergün, Gomis'le devam etme taraftarı... Öztürk'ün adayı Nazifoğlu ise Gomis'i çok düşünmüyor.

11Olay görüşme Nazifoğlu daha göreve gelmeden Emre Belözoğlunun bitmiş transferine engel oldu

 

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