Okullarda 'güvenlik' alarmı başlatıldı! Dronlar havadan polisler yerden kuş uçurtmuyor
Son dakika haberine göre, Türkiye'yi derinden sarsan okul baskınlarından sonra tüm okul ve okul çevrelerinde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve dün de Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarından sonra alarm durumu verildi. Okul girişlerinde şüphe çeken öğrenciler ve çevredeki şüpheli kişiler tek tek arandı. Güvenlik alarmının verildiği okullarda havadan dronlarla yerden de polis desteğiyle güvenlik had safhaya çıkarıldı. İşte okul çevrelerindeki son durum...
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde dron destekli denetim başlattı. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde yapılan uygulamalarda, okul çevreleri havadan izlenerek şüpheli durumlara anında müdahale ediliyor.
Denetimler kapsamında okul önlerinde bekleyen şüpheli şahıslar, trafik yoğunluğu ve servis araçları da kontrol edilirken, ekipler sahadaki personelle koordineli şekilde çalışıyor. Dron görüntüleri sayesinde geniş alanlar kısa sürede taranarak risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yetkililer, son günlerde çevre illerde yaşanan üzücü olayların ardından benzer durumların yaşanmaması adına önlemlerin artırıldığını belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.
EDİRNE
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından Edirne'de okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin sayısı yükseltildi.
Kent genelinde birçok okulda görev yapan ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaşmasını sağlarken, çevredeki şüpheli kişilere yönelik denetimlerini de sıklaştırdı. Okul çevrelerinde hem asayiş hem de trafik yönünden yoğun bir kontrol sağlanıyor.
"Okul polisi" görevindeki ekipler, yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayıp öğrencilerle birebir iletişim kurarak bilgilendirmelerde bulunuyor. Öğrencilerin muhtemel risklere karşı bilinçli olması hedefleniyor.