OKULLAR YARIN AÇILIYOR! 14 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılacak? 2026-2027 MEB takvimi
Okulların açılmasına artık saatler kaldı. Yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci 14 Eylül Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak. Peki okullar yarın mı açılıyor, dersler saat kaçta başlayacak? İstanbul'da okullar neden 10.00'da açılacak? İlk ara tatil ve 15 tatil ne zaman? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ve yeni eğitim yılının ilk gününe ilişkin merak edilenler...
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Yaz tatilinde son gün geldi. Haziran ayında karnelerini alarak tatile çıkan öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor.
Millî Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı çalışma takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen uyum haftasının ardından yarın tüm kademelerde ders zili çalacak.
Yeni eğitim yılının başlamasına saatler kala öğrenciler ve veliler ise “Okullar yarın mı açılıyor?”, “Okullar saat kaçta açılacak?” ve “İlk ara tatil ne zaman?” sorularına yanıt arıyor.
OKULLAR YARIN MI AÇILIYOR?
Evet. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
MEB'in çalışma takvimine göre yarın birinci dönemin ilk günü olacak ve öğrenciler yeniden sınıflarına dönecek.
Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek.
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
Okulların açılmasına artık 1 gün kaldı.
Bugün, 13 Eylül Pazar, yaz tatilinin son günü. Öğrenciler 14 Eylül Pazartesi sabahı dersbaşı yapacak.
Yaklaşık üç ay süren yaz tatili böylece sona erecek.
OKULLAR 14 EYLÜL PAZARTESİ SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Türkiye genelinde bütün okullar için geçerli tek bir ders başlangıç saati bulunmuyor.
Derslerin başlama ve bitiş saatleri; okulun bulunduğu il, okul türü, ikili ya da normal eğitim yapılması ve yerel düzenlemelere göre farklılık gösterebiliyor.
Bu nedenle öğrencilerin kendi okullarının açıkladığı ders programını ve başlangıç saatini kontrol etmeleri gerekiyor.
İstanbul için ise eğitim yılının ilk gününe özel bir düzenleme yapıldı. İstanbul'daki resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü eğitim 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu uygulama İstanbul'a özel. Türkiye genelindeki tüm okulların saat 10.00'da açılacağı anlamına gelmiyor.
İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN SAAT 10.00'DA AÇILACAK?
İstanbul'da eğitim öğretim yılının ilk gününde yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ders saatlerinde düzenlemeye gidildi.
Bu nedenle İstanbul'daki resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü dersler 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.
Düzenleme eğitim öğretim yılının ilk günü için uygulanacak.
UYUM HAFTASI BİTTİ Mİ?
Okul öncesi eğitime ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Böylece okula ilk kez adım atan öğrenciler normal eğitim başlamadan önce okullarını, öğretmenlerini ve sınıflarını tanıma fırsatı buldu.
14 Eylül Pazartesi günü ise tüm kademelerde birinci dönem başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin bir sonraki merakı ara tatil olacak.
MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler ara tatilin ardından yeniden dersbaşı yapacak ve birinci dönem 22 Ocak 2027'de tamamlanacak.
15 TATİL NE ZAMAN 2027?
2026-2027 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak.
Öğrencilerin “15 tatil” olarak adlandırdığı yarıyıl tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2027?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Öğrenciler bu tarihte eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline çıkacak.
2026-2027 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi şöyle:
1 Eylül 2026: Öğretmenlerin mesleki çalışmaları başladı
7-11 Eylül 2026: Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum eğitimi gerçekleştirildi
14 Eylül 2026: Okullar açılacak, birinci dönem başlayacak
16-20 Kasım 2026: Birinci dönem ara tatili
22 Ocak 2027: Birinci dönem sona erecek
25 Ocak-5 Şubat 2027: Yarıyıl tatili
8 Şubat 2027: İkinci dönem başlayacak
8-12 Mart 2027: İkinci dönem ara tatili
25 Haziran 2027: 2026-2027 eğitim öğretim yılı sona erecek