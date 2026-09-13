OKULLAR YARIN AÇILIYOR! 14 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılacak? 2026-2027 MEB takvimi

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Okulların açılmasına artık 1 gün kaldı.

Bugün, 13 Eylül Pazar, yaz tatilinin son günü. Öğrenciler 14 Eylül Pazartesi sabahı dersbaşı yapacak.

Yaklaşık üç ay süren yaz tatili böylece sona erecek.

OKULLAR 14 EYLÜL PAZARTESİ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Türkiye genelinde bütün okullar için geçerli tek bir ders başlangıç saati bulunmuyor.

Derslerin başlama ve bitiş saatleri; okulun bulunduğu il, okul türü, ikili ya da normal eğitim yapılması ve yerel düzenlemelere göre farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin kendi okullarının açıkladığı ders programını ve başlangıç saatini kontrol etmeleri gerekiyor.

İstanbul için ise eğitim yılının ilk gününe özel bir düzenleme yapıldı. İstanbul'daki resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü eğitim 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu uygulama İstanbul'a özel. Türkiye genelindeki tüm okulların saat 10.00'da açılacağı anlamına gelmiyor.