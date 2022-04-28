Oğulcan Engin ve Miray Daner'e 'Seda Sayan' sorusu!
Annesi Seda Sayan'ın nikah törenine katılmayan Oğulcan Engin, önceki akşam Yeniköy'de sevgilisi Miray Daner ile görüntülendi. Engin, konuyla ilgili sorular karşısında suskunluğunu korudu
Seda Sayan (59) ile sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı' programın solisti Çağlar Ökten (34), 24 Nisan'da Swiss Otel'de gerçekleşen nikâh ile hayatını birleştirdi. Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag‘da yapılması planlanan düğün, Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.
OĞULCAN ENGİN'DEN TEPKİ
Sayan'ın 1990 yılında evlenip 1955'te boşandığı Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin’in, nikâh töreninde olmaması dikkat çekti. İddialara göre; 31 yaşındaki işletmeci, duruma tepki gösterdi. Seda Sayan’ın oğlunu yanında görmek istemesine rağmen Oğulcan düğüne katılmadı.
"AŞK FEDAKÂRLIK İSTER"
Aşkları tam gaz devam eden Miray Daner (31) ile Oğulcan Engin (23), önceki gün Yeniköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının "Miray Hanım sürekli sette. Şimdi de Edirne'de yeni bir dizi çekimine başlayacak. Bu sizin için zor oluyor mu?" sorusuna "Aşk fedakârlık ister" yanıtını veren Engin, genç oyuncuya aşkını bir kez daha ilan etti.
ANNESİNİN EVLİLİĞİ HAKKINDA SESSİZ KALDI!
Oğulcan Engin, özel hayatıyla gündemden düşmeyen annesi Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile nikâh törenine katılmadığının hatırlatılması üzerine sessizliğini korudu. Engin'in ardından mekandan çıkan güzel oyuncu, "Çekimlere ara verildi. Bu süreçte istanbulda olacağım" ifadelerini kullandı. "Sürekli sette olduğunuz ve görüşemediğiniz için Oğulcan Bey 'Aşk fedakarlık ister' dedi. Siz neler söyleyeceksiniz?" sorusunu ise "Oğulcan öyle mi dedi? Haklı" şeklinde cevapladı.
Miray Daner, müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ın yedinci kez evlendiğinin hatırlatılması üzerine teşekkür ederek oradan ayrıldı.
"YAŞ FARKI UMURUMUZDA DEĞİL"
Geçtiğimiz haftalarda TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Seda Sayan, Çağlar Ökten ile arasındaki yaş fark sorulunca şu açıklamayı yapmıştı:
Yaş farkına takılanlara söylüyorum; biz takılmıyoruz onlar da takılmasın. Sevginin, aşkın yaşı olmaz. Akıl yaşta değil baştadır. Benim karşımda saygı duyduğum bir erkek var. Başkalarının 70 sevgilisi vardır konuşulmaz, sen gidersin altı evlilik yaparsın konuşulur. Bunlar bizim umurumuzda değil.