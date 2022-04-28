Oğulcan Engin ve Miray Daner'e 'Seda Sayan' sorusu!

"YAŞ FARKI UMURUMUZDA DEĞİL"

Geçtiğimiz haftalarda TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Seda Sayan, Çağlar Ökten ile arasındaki yaş fark sorulunca şu açıklamayı yapmıştı:



Yaş farkına takılanlara söylüyorum; biz takılmıyoruz onlar da takılmasın. Sevginin, aşkın yaşı olmaz. Akıl yaşta değil baştadır. Benim karşımda saygı duyduğum bir erkek var. Başkalarının 70 sevgilisi vardır konuşulmaz, sen gidersin altı evlilik yaparsın konuşulur. Bunlar bizim umurumuzda değil.