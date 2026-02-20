Öğrenciysen ücret yok! Nevşehir'de muhtardan alkışlanacak hareket: Kızları okudu, o şimdi tüm öğrencilerin babası oldu

4

Eğitimlerine devam eden öğrencilere yardımcı olduğunu aktaran Kıyasettin Mert, “Ayakkabı getirirlerdi, yapardım. ‘10 liram var ağabey’ derlerdi, ‘Canın sağ olsun’ derdim. Çoğundan para almazdım. Şu anda çok mezun olmuş gençlerimiz var. Halen geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Şimdi de burada üniversitede okuyan gençlerimiz var. Ben o kız çocuklarına yardımcı oluyorum. Bu kız çocuklarına yardımcı oluyorsun da erkeklere niye olmuyorsun derseniz, benim 4 kızım üniversitede okudu. Devlet yurdunda kaldılar.