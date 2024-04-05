Oğlunun düğününü sosyal medyadan paylaştı hırsızlara davetiye çıkardı

DÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, HIRSIZ GİRDİ

Düğün nedeniyle yorgun olan kadın sabaha karşı uydu. Uyandığında ise şoke oldu. Yatak odasına koyduğu boş takı kutularının kapaklarının açık olduğunu ve baş ucunda olmayan telefonunu görünce hırsız girdiğini anladı.



Polis ekiplerine haber veren kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Binanın üçüncü katında oturan ve yatarken kapıları kilitleyip kilitlemediğini hatırlamadığını söyleyen Gülfer Ö., evine hırsız girmesine ilişkin dikkat çeken bir detayı paylaştı.



İfadesinde bir gece öncesi oğlunun düğünü olduğunu söyleyen kadın, "Oğlumun düğünü olduğundan dolayı sosyal medyadan paylaşımlar yaptım. Düğün 23.45 sıralarında bitti. Takılan takıları oğlum aldı. Ben de takıların olduğu boş kutuları alıp evime getirdim. Uyandığımda kutuların dağınık ve kapakların açık olduğunu gördüm. Telefonum çalındı" dedi. Düğün sonrasında evine 'hayırlı olsun'a gelen gidenlerin de olduğunu ve şüphelendiği birinin olmadığını söyledi.