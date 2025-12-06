Niğde'de herkes kazanacak: 17 bin dönüm alanda yapıldı!
Niğde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ulukışla ilçesine bağlı Beyağıl köyünde meraların verimliliğini artırmaya yönelik yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında hayvanlar için yeni bir hayvan içme suyu alanı kazandırıldı.
Bölgede hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir otlatma imkanına kavuşması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Beyağıl köyünde 17 bin dönümlük merada kapsamlı çalışma yapıldı.
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada; yürütülen ıslah faaliyetlerinin yalnızca hayvan yetiştiriciliğine değil, aynı zamanda mera ekosisteminin güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Açıklamada; "Bu çalışma ile hem mera ekosisteminin güçlendirilmesi hem de bölgede hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir otlatma imkanına kavuşması amaçlanmıştır.
Doğanın sessiz sakinleri artık daha temiz, daha güvenli ve bereketli bir su kaynağına erişebilmektedir. Bizler için küçük görünen bu iyileştirme; bu topraklarda otlayan her can için yaşamın devamına açılan kıymetli bir adımdır. Doğal kaynaklarımızı korudukça, doğa da bize nefes olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
17 bin dönümlük merada kapsamlı yenilemeUlukışla'nın Beyağıl Köyü'nde uzun yıllardır hayvancılık yapan Fatih Özel; yürütülen mera iyileştirme çalışmalarının bölge hayvancılığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yaklaşık 17 bin dönümlük mera alanında yapılan yatırımların üreticilerin işini kolaylaştırdığını söyleyen Özel; Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Niğde Orman İşletme Müdürlüğü'nün desteğiyle 6 noktaya hayvanların su içmesi için alan, 2 noktaya ise koyun yıkama alanı yapıldığını ifade etti. Meralardaki verim artışının hem kaynak sularına hem de hayvan sağlığına olumlu yansıdığını aktaran Özel, kuraklık nedeniyle zarar gören küçükbaş hayvanların yapılan alanlardan büyük fayda gördüğünü dile getirerek şunları söyledi;
"Meralarımız ve kaynak sularımız çok güzel oldu. Kurak havanın etkisiyle koyunlarımız zarar görmüştü. Yapılan alanlar bize çok büyük fayda sağladı. Hem hayvanlarımız daha temiz suya ulaşıyor hem de otlatma alanlarımız daha verimli hale geldi."