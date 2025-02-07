Çalışmalarımı sentetik boyayla yapıyordum, 4 yıldır akrilik boya ile yapıyorum. Çoğunu ince MDF plaka üzerine çizdim ama tuvale yaparak yeni resimler hazırlamak istiyorum. Resim ayrı bir tutku. Öyle bir haz veriyor ki çizerken başka şey düşünemiyorum. Tablodaki yerler sanki beni şöyle yap diye gösteriyor. Beni alıp başka yerlere götürüyor. Bu da bana mutluluk veriyor."