Nevşehir'de sanayi sitesinin "Bob Ross"u atölyesini sanat galerisine dönüştürdü
Nevşehir'de kamyon ve kamyonetlerin kasasını boyayan 65 yaşındaki Ali Ulutaş, boş vakitlerinde yaptığı tablolarla sanayideki atölyesini sanat galerisine dönüştürdü. Boya ve fırçaları hazırlarken, resim çizerken bambaşka duygulara kapıldığını anlatan Ulutaş, "Atölyeye her türlü araç geliyor, kimi söz yazdırıyor kimi resim yaptırıyor. Boş vakitlerimde de tablolar çiziyorum. Çizmek istediğim tablolar var ama zaman gerekiyor uğraşmak için. Bob Ross'u televizyonda izlerdim. Ondan çok esinlendim, çok teknikler kaptım'' dedi.
AA
• 07 Şubat 2025 - 12:17 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Şubat 2025 - 12:17 • Son Güncelleme: