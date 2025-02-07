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GündemNevşehir'de sanayi sitesinin "Bob Ross"u atölyesini sanat galerisine dönüştürdü
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Nevşehir'de sanayi sitesinin "Bob Ross"u atölyesini sanat galerisine dönüştürdü

Nevşehir'de kamyon ve kamyonetlerin kasasını boyayan 65 yaşındaki Ali Ulutaş, boş vakitlerinde yaptığı tablolarla sanayideki atölyesini sanat galerisine dönüştürdü. Boya ve fırçaları hazırlarken, resim çizerken bambaşka duygulara kapıldığını anlatan Ulutaş, "Atölyeye her türlü araç geliyor, kimi söz yazdırıyor kimi resim yaptırıyor. Boş vakitlerimde de tablolar çiziyorum. Çizmek istediğim tablolar var ama zaman gerekiyor uğraşmak için. Bob Ross'u televizyonda izlerdim. Ondan çok esinlendim, çok teknikler kaptım'' dedi.

AA
• 07 Şubat 2025 - 12:17 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Şubat 2025 - 12:17 • Son Güncelleme:
1Nevşehirde sanayi sitesinin Bob Rossu atölyesini sanat galerisine dönüştürdü

Lale Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde kamyon ve kamyonet kasalarını boyayan Ulutaş, müşterilerinin araçlarını talep ettikleri resim ve yazılarla da süslüyor. Yaklaşık yarım asırdır mesleğini şevkle sürdüren Ulutaş, boş vakitlerinde de yağlı boya resimler yapıyor. Ulutaş, atölyesinde yaptığı manzara tablolarını duvarlara asıp eserlerini komşu iş yeri çalışanları ve müşterilerinin beğenisine sunuyor.

2Nevşehirde sanayi sitesinin Bob Rossu atölyesini sanat galerisine dönüştürdü

Hayranı olduğu ünlü ABD'li ressam Bob Ross gibi çok kısa sürede manzara tabloları çizen Ulutaş, AA muhabirine, okul öncesinde ailesi ve akrabalarının, ilkokulda ise öğretmenlerinin takdirinin resme tutkusunu artırdığını söyledi.

3Nevşehirde sanayi sitesinin Bob Rossu atölyesini sanat galerisine dönüştürdü

Ulutaş, uzun yıllar televizyonda ressam Bob Ross'u izleyerek kendini geliştirdiğini anlatarak, Ross'un tekniklerini uygulayarak ortaya kısa sürede manzara tabloları çıkarabilme yeteneğine kavuştuğunu belirtti.

4Nevşehirde sanayi sitesinin Bob Rossu atölyesini sanat galerisine dönüştürdü

Boya ve fırçaları hazırlarken, resim çizerken bambaşka duygulara kapıldığını anlatan Ulutaş, şöyle konuştu: "Atölyeye her türlü araç geliyor, kimi söz yazdırıyor kimi resim yaptırıyor. Boş vakitlerimde de tablolar çiziyorum. Çizmek istediğim tablolar var ama zaman gerekiyor uğraşmak için.

5Nevşehirde sanayi sitesinin Bob Rossu atölyesini sanat galerisine dönüştürdü

aptığım resimleri bunca zaman arkadaşlar hatıra adına aldılar. Ben de vermem diyemedim. 100'e yakın hediye ettim. Bob Ross'u televizyonda izlerdim. Ondan çok esinlendim, çok teknikler kaptım. Ben onu izliyordum, komşular da şimdi beni izliyor.

6Nevşehirde sanayi sitesinin Bob Rossu atölyesini sanat galerisine dönüştürdü

Çalışmalarımı sentetik boyayla yapıyordum, 4 yıldır akrilik boya ile yapıyorum. Çoğunu ince MDF plaka üzerine çizdim ama tuvale yaparak yeni resimler hazırlamak istiyorum. Resim ayrı bir tutku. Öyle bir haz veriyor ki çizerken başka şey düşünemiyorum. Tablodaki yerler sanki beni şöyle yap diye gösteriyor. Beni alıp başka yerlere götürüyor. Bu da bana mutluluk veriyor."

7Nevşehirde sanayi sitesinin Bob Rossu atölyesini sanat galerisine dönüştürdü

Ulutaş, sergi hazırlıklarını sürdürdüğünü, resimlerini sanatseverlerle buluşturmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.