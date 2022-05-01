Ne Süper Lig ne ABD! Burak Yılmaz 'çocuklarımın eğitimi' dedi dev kulüple söz kesti!
Sezon sonunda Lille'le kontratı sona eren ve kendisine yeni bir takım bakan Burak Yılmaz'ın çocuklarının eğitimini gözeterek dev kulüple anlaşmaya vardığı öğrenildi. Süper Lig ve MLS ekiplerini reddeden 'Kral' kariyerine Lig 1'de devam edecek.
Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz bu sezon beklentilerin aşağısında kaldı. Fransa'da Lille'in Troyes'e konuk olduğu mücadelede Burak Yılmaz damgası yaşandı.
Burak Yılmaz kırmızı kart sonrası adeta kendini tutamadı. İlk önce sahadaki topa hışımla vuran yıldız golcü hakeme tepki gösterdi. Kenara gelen Burak aynı zamanda rakip tribünlere jestte bulundu. Burak Yılmaz'ın kol hareketi sonrası Troyes tribünlerinden tepki yükseldi. Soyunma odasına yönlenirken Burak bu kez rakip kulübedekilerle tartıştı. Yıldız ismi sakinleştirmekte oldukça zorlanıldı.
Yeni takımı merak konusu olan Burak Yılmaz için öne çıkan iki adres; MLS ve Süper Lig. Ancak tecrübeli golcü, MLS'e göre tekrar Süper Lig'de forma giymeye daha çok sıcak bakıyor. Adana Demirspor'un bir süredir Burak Yılmaz ile ilgilendiği vurgulanırken Montella'nın da isteğiyle Akdeniz ekibinin transferde mutlu sona ulaşmak istediği öne sürüldü.
BURAK YILMAZ LYON'LA ANLAŞTI
Adı her ne kadar Adana Demirspor, Beşiktaş, Galatasaray hatta MLS takımlarıyla anılsa da Lig 1'den ayrılmayı düşünmeyen Burak Yılmaz'ın Lyon'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Çocuklarının eğitimi sebebiyle Fransa'da kalmayı kafasına koyan 'Krralın' Lyon'la el sıkıştığı ifade edilirken, Burak'ın Dembele'nin transferine göre resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.