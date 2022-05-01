Ne Süper Lig ne ABD! Burak Yılmaz 'çocuklarımın eğitimi' dedi dev kulüple söz kesti!

Yeni takımı merak konusu olan Burak Yılmaz için öne çıkan iki adres; MLS ve Süper Lig. Ancak tecrübeli golcü, MLS'e göre tekrar Süper Lig'de forma giymeye daha çok sıcak bakıyor. Adana Demirspor'un bir süredir Burak Yılmaz ile ilgilendiği vurgulanırken Montella'nın da isteğiyle Akdeniz ekibinin transferde mutlu sona ulaşmak istediği öne sürüldü.