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FransaNe Süper Lig ne ABD! Burak Yılmaz 'çocuklarımın eğitimi' dedi dev kulüple söz kesti!
HaberlerFransa Haberleri Ne Süper Lig ne ABD! Burak Yılmaz 'çocuklarımın eğitimi' dedi dev kulüple söz kesti!
• 01 Mayıs 2022 - 17:15 • Son Güncelleme:

Ne Süper Lig ne ABD! Burak Yılmaz 'çocuklarımın eğitimi' dedi dev kulüple söz kesti!

Sezon sonunda Lille'le kontratı sona eren ve kendisine yeni bir takım bakan Burak Yılmaz'ın çocuklarının eğitimini gözeterek dev kulüple anlaşmaya vardığı öğrenildi. Süper Lig ve MLS ekiplerini reddeden 'Kral' kariyerine Lig 1'de devam edecek.

• 01 Mayıs 2022 - 17:15 • Son Güncelleme:
1Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti
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Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz bu sezon beklentilerin aşağısında kaldı. Fransa'da Lille'in Troyes'e konuk olduğu mücadelede Burak Yılmaz damgası yaşandı.

2Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti

Burak Yılmaz 34 yaşında transfer olduğu Lille'de tarihi bir Fransa şampiyonluğu yaşamıştı. Yıldız golcü, müthiş bir başarıyla elde edilen şampiyonlukta gösterdiği inanılmaz performansla en büyük katkılardan birini sağlamıştı.

3Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti

Burak Yılmaz, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Haziranda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcü, kulübüyle yeni sözleşme imzalamayacak.

4Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti

Fransa Ligi'nde Lille, Troyes deplasmanına çıktı. Milli futbolcular Zeki çelik ve Burak Yılmaz ilk 11'de yer aldı. Mücadelenin 43. dakikasında Troyes penaltıyı F. Tardieu ile gole çevirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

5Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti

Lille'de Renato Sanches 50. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlar ile takımını 10 kişi bıraktı. Troyes maçta 2. kez penaltı atışı yakalarken Ugbo 55. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

6Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti

Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise milli futbolcu Burak Yılmaz'a direkt kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

7Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti

Burak Yılmaz kırmızı kart sonrası adeta kendini tutamadı. İlk önce sahadaki topa hışımla vuran yıldız golcü hakeme tepki gösterdi. Kenara gelen Burak aynı zamanda rakip tribünlere jestte bulundu. Burak Yılmaz'ın kol hareketi sonrası Troyes tribünlerinden tepki yükseldi. Soyunma odasına yönlenirken Burak bu kez rakip kulübedekilerle tartıştı. Yıldız ismi sakinleştirmekte oldukça zorlanıldı.

8Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti

Bu golün ardından kontrolü iyice alan Troyes bir penaltı daha kazandı. İlk golün sahibi Tardieu kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü 86. dakikada kaydetti. Mücadelede başka gol olmadı ve Lille sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

9Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti

Bu sonucun ardından Lille, 51 puanda kaldı. Troyes, 36 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Lille, sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Troyes ise Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek.

10Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti

Yıldız futbolcu, bu sezon Lille'de beklentilerin altında kalırken çıktığı 38 maçta 7 gol attı ve 5 asist kaydetti. 36 yaşındaki forvet, Dünya Kupası Play-off elemelerindeki Portekiz maçından sonra milli takıma veda etmişti. Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla çıktığı 77 maçta 31 gol kaydetti.

11Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti

Yeni takımı merak konusu olan Burak Yılmaz için öne çıkan iki adres; MLS ve Süper Lig. Ancak tecrübeli golcü, MLS'e göre tekrar Süper Lig'de forma giymeye daha çok sıcak bakıyor. Adana Demirspor'un bir süredir Burak Yılmaz ile ilgilendiği vurgulanırken Montella'nın da isteğiyle Akdeniz ekibinin transferde mutlu sona ulaşmak istediği öne sürüldü.

12Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti

Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz aylarda David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaşmak üzere olduğu belirtilmiş, 36 yaşındaki golcünün ABD'den ev bakmaya başladığı da iddia edilmişti. Henüz bu konuda bir gelişme yaşanmazken yıldız golcünün önceliğini Türkiye olması bekleniyor

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Fransız ekibiyle toplam 71 maça çıkan Burak Yılmaz 25 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri 2,3 milyon euro.

14BURAK YILMAZ LYONLA ANLAŞTI

BURAK YILMAZ LYON'LA ANLAŞTI

Adı her ne kadar Adana Demirspor, Beşiktaş, Galatasaray hatta MLS takımlarıyla anılsa da Lig 1'den ayrılmayı düşünmeyen Burak Yılmaz'ın Lyon'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Çocuklarının eğitimi sebebiyle Fransa'da kalmayı kafasına koyan 'Krralın' Lyon'la el sıkıştığı ifade edilirken, Burak'ın Dembele'nin transferine göre resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

15Ne Süper Lig ne ABD Burak Yılmaz çocuklarımın eğitimi dedi dev kulüple söz kesti

 

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